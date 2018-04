Hanlin V2 - čtečka e-booků, co neváží víc než kniha (popis zařízení)

Hanlin eBook Model V2 je nová čtečka e-booků pocházející z malé společnosti Jinke Electronics. Zařízení by mělo přijít na trh ještě letos s 200MHz ARM procesorem Samsung, 32MB SDRAM a 64MB NAND flash pamětí, 6-palcovým displejem s rozlišením 800 x 600 a sekundární 254 x 96 bodů obrazovkou.

Na displeji je možné zobrazit dokumenty jak v PDF, tak v HTML, DOC, TXT či excelovském formátu. Model V2 může posloužit také jako slovník.

Díky SD slotu bude zařízení využitelné rovněž jako přehrávač hudebních skladeb - v těle přístroje ostatně nechybí sluchátkový jack.

Soubory lze do zařízení nahrát přes USB 1.1, podporovány jsou paměťové karty až do velikosti 1GB.

Jako operační systém byl zvolen Linux, váha V2 i s Li-ION 650mAH baterií je 290 gramů a rozměry 194mm x 133.6mm x 13.4mm.

Černobílá obrazovka schopná zobrazit čtyři odstíny šedi je vyrobena E-Ink technologií, což jí zajišťuje kromě tenkosti také nízkou spotřebu energie a výbornou viditelnost i na přímém světle.

Na straně přístroje je deset číselných tlačítek, která by mohla sloužit například jako záložky. O jejich funkci se však výrobce nezmiňuje. Stejné je to se stylusem, jenž je vyobrazen spolu se zařízením, podle některých informací pomocí něj bude možné do zařízení vkládat data, zřejmě však jen na menší displej.

Cena zařízení činí $299. Nejvíce je mu podobný Sony Librié, vážící o sto gramů méně, ale stojící kolem 450 USD. V nabídce Jinke Electronics je i podobný model V8, lišící se použitým procesorem (Epson 33L05 48MHz) a velikostí paměti.

Detailní fotografie naleznete na tomto serveru, kde jsou také některé doplňující informace k zařízení. Další detaily k němu najdete na webu výrobce.