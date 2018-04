HandyExpo - den druhý

Pavilon se nám dnes utěšeně naplnil návštěvníky, rozhodně je návštěvnost oproti včerejšku vyšší a řekl bych, že docela slušná.

Zastavení u RedGrepu

Firma RedGrep má stánek hned na vchodem a nedá se tu nestavit. Pánové Brachtl a Mikšíček mi předvedli fungující WebClipping, více informací na toto téma byste si měli přečíst v pondělí v článku Davida Kubálka, který byl na páteční prezentaci.

Druhé zastavení - PDAPlanet

Stánek je sice ve stálém obležení, ale podařilo se mi propracovat k Jindrovi Kláskovi, který mi dal informace o několika připravovaných novinkách (náš rozhovor se nakonec přeměnil na další prezentaci s mikrofonem a sluchátkem, kterou si vyslechla řada přihlížejících). Vůbec se mi prezentace PDAPlanet velmi líbila - díky mikrofonu byly výklady i odpovědi na dotazy dobře slyšitelné pro všechny a většina problémů a témat byla probírána názorně na promítacím platně - třeba v emulátoru Palmu.

PDAPlanet připravil mapu Prahy - vektorovou aplikaci s vyhledáváním dle ulic, osoby a firem, zástávek MHD, objektu a sektoru. V mapě je funkce zoom, je barevná a plně konfigurovatelná. Velkým přínosem je speciální malý font (i s diakritikou), pomocí kterého dostanete na malý displej maximum informací. Mapa zabírá asi 1 MB a bude mít zabudovanou podporu GPS. Připravuje se i verze pro HandEru330. I díky tomu, že firma TomTom v posledním vydání programu CityMaps Českou republiku nadále ignoruje, by mohla být mapa Prahy pro PalmOS počítače velmi zajímavým a žádaným produktem. Doufám, že vám ji budeme moci brzy představit v recenzi.

Firma PDAPlanet se stala autorizovaným distributorem firmy HandEra a dostala ocenění jako nejlepší dealer C-Penu v České republice.

Pan Klásek nám představil USB kabel, pomocí kterého můžete Palm m500/505 i nabíjet, hardcase pro řadu m500/505, které vypadá nejen robustně, ale i velmi hezky.

Firma dováží i počítače Clié s tím, že nabídne i češtinu (“malá“ už je, „velká“ se chystá)

naviiON

Zaujal mne navigační počítač naviiON, který vystavovala firma KOBE, s.r.o. - je to horká novinka a skutečná revoluce v cyklopočítačích. Má zabudované tyto funkce :

- navigace na displeji s rozlišením 128x64 bodů

- digitální záznam hlasu - jsou navíc vztaženy nejen k časovým údajům ale i k místům trasy

- výškoměr - s přesností +- 1 metr

- cyklopočítač - s mnoha údajia grafickým rozhraním

naviiON má rozměry 67x85x16 mm, má pryžový okraj a slot pro CF kartu. Bude stát asi 6.000 Kč.

Klávesnici k Palmu V/Vx

jsem objevil u stánku firmy APS, s.r.o. Má značku Dicota, stojí 3.717 Kč (včetně DPH) a chystají se prý redukce k ostatním Palmům.

Je vůbec s podivem, kolik nových periferií se v poslední době pro počítače Palm V/Vx objevilo - svědčí to o jejich rozšíření, ale i o určité setrvačnosti a dlouhém vývojovém cyklu výrobců příslušenství. Zákazníci se dnes hodně ptají po příslušenství k řadám 100 a 500 ...

iPaq i s mapou, navigačním, sledovacím a zabezpečovacím systémem

můžete koupit od Tesly, a.s.. Za cca 55 tisíc korun dostanete iPaq 3630, GPS modul, navigační systém Navi, sledovací a zabezpečovací systém Aladin - v rámci software je zde rastrová mapa ČR i Evropa.

Spojení Navi a Aladina přináší výborné možnosti - od klasických GPS funkcí, přes sestavování protokolů o jízdě až po zjišťování okamžité polohy vozidla, údajů o jeho pohybu a ovládání některých funkcí vozidla prostřednictvím GSM telefonů a internetu.

Moje další postřehy z veletrhu :

PDA do průmyslu !

„Úředníci do průmyslu !“, znělo na začátku padesátých let jedno z budovatelských hesel! Doba se změnila a do průmyslu dnes zamířily handheldy.

K vidění a shlédnutí je řada programů i hardwarem, které by mohly přinést již v nejbližší době očekávaný průnik PDA do firemního prostředí, do průmyslových trhů. Handheldy jako relativně levné terminály s mnoha doplňky a periferiemi (čtečky čárového kódu, tiskárny apod.) by mohly být velmi žádané - podmínkou je ovšem dobrý software, provázaný s firemními systémy. Nedávno jsme vám představili na Palmare.cz systém REPsale od PHcomu, na Invexu i HandyExpu jsou k vidění i další produkty - třeba od Sunnysoftu, či Hamilton SFA od Visicomu, který prezentovala firma Ramert.

K vidění na HandyExpu je i příslušný hardware - PalmOS počítače Symbol s vestavěnou čtečkou čárového kódu, čtečky pro iPAQy, přenosné tiskárny k některým Palmům a Visorům a mnoho jiných.

Clié budou, soudružky !

„Maso bude, soudružky !“, hřímal kdysi z tribun Antonín Novotný. A maso prý pak bylo. A pak zase nebylo...

Zdá se, že s počítači Clié bude u nás vystaráno. Po počátečních zprávách na Invexu od distributora Sony (“Clié nejsou a asi ani nebudou“) byly tyto charismatické hanheldy vidět na několika stáncích (včera jsem psal o Tespo, ale byly i u PDAPlanet a dalších stánků).

Invaze handheldů od Sony je obrovská - bude to znamenat, že příští rozlišení Palmů bude 320x320? Anebo se naplní šuškanda a bude to 240x320 s graffiti ploškou ? Nechme se překvapit, neboť nic jiného nám ani nezbývá.