Handy Truster – detektor lži za tři tisíce

Nevěříte svým kolegům? Klamou vás partneři? Nebo si snad myslíte, že vás podvádí žena? Prověřit je detektorem lži si klidně můžete dovolit, i když zrovna nepracujete u FBI. Stačí vám k tomu malý přístroj s názvem Handy Truster. Ovšem počítejte s tím, že záruka přesnosti vašich zjištění bude mnohem nižší, než jak by tomu bylo při použití profesionálního přístroje. Pokud vám před Handy Trusterem žena odpřísáhne svou věrnost, neznamená to bohužel, že výrůstky na vaší hlavě nemohou být rašící parohy.

O tomto přístroji jsme se zmínili již dříve ve článku Nelži mi do telefonu, já to poznám!. Dnešní recenze vám odhalí, jak Handy Truster funguje, nakolik se na něj můžete spolehnout a jaká jsou úskalí jeho používání.

Přestože Handy Truster umožňuje i použití společně s telefonem, není na něm závislý. Stejně tak je možné jako vstup používat mikrofon na přístroji, případně jakýkoliv externí mikrofon, připojený pomocí standardního jack konektoru. Výsledek je naprosto stejný, jde jen o to, jakým způsobem se hlas do Trusteru dostane. Pokud používáte vstup z telefonu, je třeba připojit telefon pomocí kabelu, jako byste připojovali lehkou hands-free. Místo ke sluchátkům ovšem kabel povede do konektoru na boku Handy Trusteru. Sluchátka hands-free, ve kterých hovor uslyšíte, připojíte do výstupu z Trusteru.

Jak funguje?

Handy Truster odhaduje pravdivost odpovědi na základě analýzy hlasu, v němž zjišťuje míru stresu a vzrušení. Získané hodnoty pak zobrazuje na svém displeji formou symbolů. Míru pravdivosti značí jablko, které je při pravdě celé, v případě nepravdivého tvrzení nakousané a téměř snědené, pokud jde o vyloženou lež. Truster Rozlišuje devět stupňů:

1- Pravda



2- Chytračení



3- Vzrušení



4- Tázaný si není jistý



5- Velké vzrušení



6- Tázaný se vyhýbá odpovědi



7- Velmi velké vzrušení



8- Nepřesné



9- Lživé prohlášení Druhým ukazatelem je míru stresu, která dokáže také mnoho napovědět o jistotě odpovídajícího. Bohužel, stres se vždy nemusí týkat odpovědi, nicméně znát stav „vyslýchaného“ je vhodné, pokud nechcete, aby se pod palbou vašich otázek zhroutil. Stejně jako v prvním případě jde o devět stupňů, od 10 do 90 procent stresu. Symbolem je hrnec s pokličkou. Čím výše nad hrncem se poklička nachází, tím větší je stres v hlase mluvčího. Praxe Pokud chcete zkoušet něčí pravdomluvnost, musíte nejprve Handy Truster na jeho hlas zkalibrovat. K tomu stačí dvě otázky, při nichž odpovídá plnou a jasnou pravdu. Nastavení proběhne během pár vteřin a od té chvíle již můžete sledovat výsledky. Detektor jsme testovali na pěti subjektech, jež jsme prověřovali otázkami od obyčejných (kolik je vám let, máte děti) až po ty osobnější a odvážnější, u nichž někdy stojí za to zalhat. Výsledky byly rozporuplné. Truster málokdy zobrazoval střední hodnoty pro pravdivost, většinou šlo o téměř jasnou pravdu nebo vyloženou lež. Proto jsme nakonec odlišovali jen pravdu, nejistotu (nevědomost) a lež. Úspěšnost odhadu se pohybovala okolo 40 procent, což není příliš vysoko nad výsledky, kterých by bylo možné dosáhnout náhodným výběrem nebo odhadem. Za vše mluví pokus, při němž byla stejná otázka položena během rozhovoru pětkrát, vždy po několika jiných dotazech. Otázka zněla: „Koho jsi volil při posledních volbách?“ Výsledek (odpověď; symbol na Trusteru):

Nevolil jsem; 2 (chytračení)



ČSSD; 2 (chytračení)



Unie Svobody; 7 (velmi velké vzrušení)



KSČM; 1 (pravda)