Handy Expense, Handy Safe, Handy Shopper - nové aplikace pro smartphone Nokia 7650

V nejbližší době si budete moci do smartphonu Nokia 7650 nahrát hned několik zbrusu nových aplikací od různých autorů, hned tři novinky současně připravuje pro Nokii 7650 společnost Paragon Software, respektive její nová divize EPOCWARE, zabývající se vývojem software pro platformu Symbian OS.





Abecedně první novu aplikací v pořadí je, což není nic jiného než klasický expense manager neboli specializovaný software pro evidenci nejrůznějších běžných denních i nočních :-) výdajů. Aplikace není příliš složitá a podle prvních informací nebude umožňovat přímou interaktivitu s vaším bankovním účtem, pro vedení základního přehledu financí by se určitě mohla některým uživatelům Nokie 7650 hodit. Ke každé účetní položce evidované podle data, názvu položky a dané částky máte k dispozici i její podrobný rozpis, obsahující například měnu, typ platby, možnost zařazení do různých typů či kategorií (například osobní či rodinné výdaje s možností dalšího třídění - dovolená, jídlo, služby, automobil, apod.), k dispozici jsou samozřejmě i základní finanční statistiky.Druhým programem v pořadí je, což je jakýsi mobilní trezor pro ukládání důležitých informací, jako jsou například čísla účtů a kreditních karet, jejich PINy či přístupové kódy, různá uživatelská jména a hesla k e-mailovým a jiným účtům, "tajné" či soukromé webové adresy, zkrátka všechno, co má zůstat případným nenechavcům skryto. Handy Safe používá 448-bitové kryptovací algoritmy, takže o bezpečnost dat uložených v Nokii 7650 by mělo být postaráno.Zatím nejméně je toho známo o aplikaci, programu sloužícím jednoduše řečeno k nakupování. Nejedná se ovšem o žádný on-line nákup, nýbrž o základní evidenci zboží, které teprve někde chcete koupit. V přehledu si jednoduše vyberete z nabízených kategorií zboží (zatím není známo, zda bude možné definovat kategorie vlastní ani zda bude možné měnit stávající kategorie a jednotlivé položky zboží) nebo si napíšete, co vlastně chcete koupit, a při vlastním nakupování si dané zboží prostě "odfajfkujete". Pro dámy či zapomnětlivé pány možná ideální aplikace, pro všechny ostatní patrně zbytečná investice...Pokud vás zajímají ceny výše zmíněných aplikací, sledujte webové stránky Paragon Software - ceny totiž zatím nebyly stanoveny, je však značně pravděpodobné, že se bude jednat o klasický shareware s cenou několika desítek USD.