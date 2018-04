Handy Day 2004 pro Sony Ericsson P800/P900

Handy Day 2004 je zatím nejnovější verzí software Handy Day pro Sony Ericsson P800/P900. Handy Day je trochu netradiční kombinací systémové utility, PIM aplikace, Task Manageru, informačního nástoje a ve své nové verzi i desktopu pro smartphony Sony Ericsson P800/P900. Za 25 USD dostanete program, který doplňuje chybějící funkce Symbian OS 7 UIQ a výrazně zvyšuje komfort používání některých základních funkcí tohoto typu smartphonů.



Handy Day 2004 nabízí oproti svému předchůdci několik zásadních novinek. Pominu-li vylepšené grafické prostředí a částečně předělanou pracovní plochu s jiným systémem ovládacích ikon, je zde především několik nových pohledů na denní a týdenní úkoly, zprávy či schůzky.



Denní pohled známe už z předchozích verzí Handy Day. V nové verzi Handy Day 2004 je podporováno zobrazení s pomocí outline fontů, což se hodí například u různých témat či tapet hlavní pracovní plochy. Denní pohled v sobě integruje všechny hlavní funkce organizéru P800/P900 vyjma telefonování. Jedná se o současné propojení kalendáře, úkolů, zpráv, e-mailů atp. na jedné obrazovce podobně jako je tomu například u obrazovky Today ve Windows CE. Všechny informace lze souhrnně třídit na soukromé, pracovní/firemní nebo obojího najednou. Samozřejmostí je zobrazení času, datumu, komfortní kalendář a především využití obsahu paměti a paměťové karty.



V týdenním pohledu s i můžete nechat zobrazit všechny schůzky a úkoly ve všech sedmi dnech současně nebo ve třech nejbližších dnech v daném týdnu (hodí se třeba pokud toho máte na daný den opravdu hodně).





































































Některé vlastnosti programu si můžete nastavit v jeho preferencích. Konkrétně se jedná například o práci s fonty, grafické motivy hlavní obrazovky programu včetně pozadí a barev, velikost písem (asi nejužitečnější věc v preferencích), další věci jsou pak spojené s fungováním kalendáře, úkolovníku a prací se zprávami. Handy Day 2004 může podobně jako jeho starší kolega Handy Day pracovat s většinou hardwarových tlačítek P800/P900, která si můžete namapovat pro různé účely. Aplikace se můžete spouštět automaticky po otevření flipu, stále je zde ale nutná prodleva s "probliknutím" seznamu dostupných aplikací.Pokud na P800/P900 nepoužíváte hardwarový flip a chcete obrazovku Handy Day 2004 ochránit proti nechtěným klikům na dotekový displej telefonu umístěného třeba někde v kapse, můžete si aktivovat zamknutí obrazovky pomocí dvojkliku nebo přes modré tlačítko internetového prohlížeče. Celá aplikace se může po nadefinovaném časovém intervalu automaticky umístit do popředí spuštěných aplikací, časový zámek lze využít i pro uzamčení celé aplikace.Další významnou novinkou je pop-up menu, které lze vyvolat i z tray ikonky "plovoucí" na pracovní ploše nebo umístěné v dolní liště. V tomto pop-up menu najdete jednak seznam spuštěných programů (které odtud můžete zavírat) a také přístup k některým hlavním funkcím Handy Day 2004 a pochopitelně i přístup do hlavní obrazovky programu.Nový desktop není zatím příliš propracovaný, ale přesto nabízí zajímavý způsob, jak spouštět libovolné programy či dokumenty. Desktop v Handy Day 2004 se chová trochu podobně jako desktop ve Windows. Na ploše tak můžete mít umístěny i kontakty a jedním kliknutím se pak dostat do sekce pro telefonování. Pomocí systému zástupců můžete na plochu dále přidávat i URL adresy, SMS zprávy a jednotlivá volání. Desktop je navíc k dispozici i samostatně v podobě nezávislé aplikace Handy Desktop.Součástí Handy Day 2004 je pochopitelně také Task Manager a ikonky pro rychlý přístup k ovládacím panelům včetně samostatných položek pro rychlou aktivaci/deaktivaci infračerveného portu a rozhraní Bluetooth.Handy Day 2004 může být vítaným doplňkem pro všechny majitele smartphonů Sony Ericsson P800/P900, jejichž některé specifické funkce umí program využít ku prospěchu přehlednějšího a výrazně pohodlnějšího ovládání systému. Největší výhodu programu spatřuji v provázanosti na systém a "sjednocení" většiny nejčastěji používaných organizačních a systémových funkcí do jednoho celku. Cenu 25 USD lze hodnotit jako rozumnou zejména vzhledem k celkovým schopnostem programu i jeho stále pokračujícímu vývoji. Původní a navíc ještě dost zjednodušená verze Handy Day je už k dispozici i ve verzích pro Nokii 6600 a Siemens SX1, které používají starší Symbian OS 6 s GUI adaptovaným (dost dramatickým způsobem) společností Nokia.