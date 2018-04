Handy Book, konečně konkurence pro Mobipocket Reader!

Divize vývojářské skupiny Paragon Software, společnost EPOCWARE je pojmem především ve spojení s vývojem software pro komunikátory a smartphony s operačním systémem Symbian OS. Prakticky všechny aplikace od EPOCWARE patři mezi to nejlepší, co se dá vůbec pro smartphony a kapesní počítače sehnat. Jednou z těchto aplikací je i prohlížeč elektronických knížek a dalších typů textových dokumentů s názvem Handy Book. Předchůdce Handy Booku od EPOCWARE se poprvé objevil ve verzi pro komunikátory řady Nokia 9200. Poté následovala verze Handy Booku pro Symbian OS 6 respektive Series 60 kompatibilní smartphony Nokia 7650/3650 a nejnovějším přírůstkem do rodiny prohlížeče Handy Book je po opožděném vývoji verze programu pro Sony Ericsson P800.



















































Všechny verze Handy Booku pro smartphony se Symbian OS 6 a Symbian OS 7 UIQ mají několik společných rysů. Prvním rysem je možnost použití fullscreen zobrazení, které umožňuje využít plochu displeje mobilního telefonu téměř na maximum. Další společnou vlastností je podpora formátů Palm DOC a možnost prohlížení textových dokumentů v různém kódování fontů včetně několika kódování vhodných pro češtinu a mnoho dalších jazyků.Testovaná verze Handy Book pro Sony Ericsson P800 umí prohlížet i elektronické textové dokumenty uvnitř ZIP archivů a je dodávána společně se sice jednoduchým, ale poměrně zajímavým konvertorem textových dokumentů. Ovládání programu je na P800 možné jak ikonkami a přes dotekový displej, ale samozřejmě i pomocí ovládacího kolečka JogDial. Soubory lze přímo z Handy Booku mazat, kopírovat na jiné místo, přejmenovat či odesílat přes infraport, rozhraní Bluetooth, e-mailem nebo ve formě MMS zprávy. K dispozici jsou i podrobné informace o každém podporovaném typu dokumentu včetně jeho komprimované a nekomprimované velikosti.Navigace v prohlíženém dokumentu je vcelku pohodlná. Pro rychlý přístup k požadované stránce můžete využít skoku na zvolenou stránku nebo systému bookmarků. Podobně jako Mobipocket Reader a další kvalitní prohlížeče ebooků si Handy Book pamatuje naposledy otevřený dokument včetně pozice prohlížené stránky, což u Handy Booku funguje pro všechny dříve otevřené dokumenty. Samozřejmostí je i podpora vyhledávání a automatický scrolling dokumentu. Mimo přepínání mezi dostupnými fonty a jejich řezy si ještě můžete zvolit hustotu řádkování, kterou ale Handy Book podporuje pouze u některých velikostí písma (viz obrázky kolem). Text si také můžete nechat automaticky zarovnat k oběma okrajům displeje, záleží pouze na tom, zda vám takový typ zobrazení bude více vyhovovat než standardní zarovnání textu vlevo. Zobrazení v landscape módu Handy Book zatím nemá. Hodně užitečná je volba na prodloužení doby podsvícení displeje Sony Ericssonu P800, čímž můžete zajisti pohodlné čtení i při malých fontech a delší době čtení jedné stránky a nemusíte nic měnit přímo v ovládacích panelech P800.Největší výhodou Handy Booku je podpora několika desítek kódování písem. Zatímco Mobipocket Reader pro Sony Ericsson P800 zatím oficiálně podporuje jen kódování UNICODE a pro e-booky v češtině je většinou nutné použít speciálně upravené české fonty, Handy Book používá jinou technologii. Handy Book si totiž všechny prohlížené dokumenty umí podle zvoleného kódování daného dokumentu (které ale musíte znát) sám zkonvertovat a zobrazit ho i s pomocí interních UNICODE písem Sony Ericssonu P800. Mezi podporovanými typy kódování najdete nejen několik typů UNICODE, ale také kódování Windows 1250 a další středoevropské kódování ISO-8859-2.Konvertor e-bookůje poměrně užitečnou pomůckou v případě, že potřebuje rychle převést nějaký textový dokument do komprimovaného Palm DOC formátu PDB. Konvertor je určen pouze pro Windows a umí převádět pouze textové dokumenty, to ale myslím nebude většině uživatelů příliš vadit. Handy Book Converter není jen pouhý konvertor dokumentů, nýbrž umí dokumenty v rámci konverzního procesu také částečně upravit. Můžete si tak například zapnout podporu odstranění nucených odřádkování a přeformátovat celý text s použitím mezer či tabulátorů pro odsazení odstavců. Další možností je nechat při konverzi automaticky vytvořit systém bookmarků podle jednotlivých kapitol v dokumentu (pokud nějaké obsahuje) či podle několika dalších vlastností formátování převáděného dokumentu.Největší konkurent Handy Booku na P800 je zatím Mobipocket Reader, který toho sice umí v některých ohledech víc (zobrazení v landscape módu, stahování knížek, podpora formátu HTML, odkazů apod.), ale oproti Handy Booku mu chybí například podpora fullscreen zobrazení i přímá podpora kódování Windows 1250. A na závěr ještě cena, která je v případě Handy Booku pro Sony Ericsson P800 bez pár drobných rovných 20 USD. Není to málo, ale vzhledem k možnostem prohlížeče a přidávaného konvertoru se cena nezdá být nijak přehnaná a vyzkoušení trial verze Handy Booku lze vřele doporučit všem zejména majitelům P800, pro Nokie 7650 totiž existuje i jeden poměrně slušný freewarový e-book reader.