HandWEB, proxy a cache

Použití proxy serveru:





Stahování .PRC, .PDB souborů:

Používání paměti CACHE:





Recent cache size: - přednastavena je 40-ti kB velikost cache

- přednastavena je 40-ti kB velikost cache Name resolution: - Doba, kterou má HandWEb na to, by přiřadil jménu serveru, na kterém leží potřebná WWW stránka, aktuální IP adresu. Dobu můžete zvětšit, pokud se Vám často objevuje hlášení "error resolving host name".

- Doba, kterou má HandWEb na to, by přiřadil jménu serveru, na kterém leží potřebná WWW stránka, aktuální IP adresu. Dobu můžete zvětšit, pokud se Vám často objevuje hlášení "error resolving host name". Host connection: - Doba, kterou má HandWEB čekat, než dostane odezvu od Vámi kontaktovaného serveru.

- Doba, kterou má HandWEB čekat, než dostane odezvu od Vámi kontaktovaného serveru. Reading pages - Doba, kterou má HandWEB vyhrazenu pro natažení Vám požadované WWW stránky.

Uvolnění paměti CACHE:





Nejde smazat aktuálně otevřená stránka

HandWEB umí využívat služeb proxy serverů. Pokud i vy chcete využít proxy server, kontaktujte nejdříve Vašeho ISP a zeptejte se ho, zda má pro přístup na WWW stránky k dispozici proxy server. Pokud ano, můžete z menuvybrat položku. Zobrazí se dialogové okno, do kterého musíte nejprve zadat jméno proxy serveru a následně komunikační port. To vše by Vám měl sdělit Váš ISP.Po vyplnění obou údajů zafajfkujteHandWEB umí z FTP serverů stáhnout soubory .PRC, .PDB a přímo je instalovat do PalmPilota. Bohužel jsem neměl možnost tuto funkci důkladně vyzkoušet. Proto jen teoreticky:Autoři uvádí v manuálu případ, kdy si necháte vylistovat pomocí HandWEBu seznam souborů na serveru. Pokud ne něm leží nějaké soubory s příponou .PRC nebo .PDB, stačí na něm přidržet tužku a ze zobrazeného menu vybrat položkuHandWEB sumí používat vyrovnávací paměť pro dočasné uložení některých stránek. Této paměti se říká cache. Stránka, která je uložena v paměti cache je označena průhledným kosočtvercem. Zvolte z menupoložkuV aplikaci HandWEB můžete nastavit:Pokud potřebujete uvolnit paměť cache pro jiné programy nebo ji prostě "vyčistit", zvolte z menupoložkuZobrazí se informační okno:V tomto okně naleznete informace o využití paměti cache. Stačí ukázat na tlačítkoa nepotřebné informace neo WWW stránky budou z cache vymazány.