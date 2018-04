HandWEB 1.1, práce s HandWEB

Popis základní obrazovky:

Po všech těch strastech s nastavením se konečně dostáváme k vlastní práci s HandWEBem.Pokud si budete chtít zadat novou adresu WWW stránky, stačí tužkou ukázat na tlačítkov dolní části úvodní obrazovky.Po zadání ukažte na tlačítko. Automaticky se na úvodní obrazovce zobrazí Vámi zadaný odkaz na WWW stránku.Pokud na tuto položku ukážete tužkou, rozvine se menu, jak ukazuje následující obrázek:Pokud z výše uvedeného menu zvolíte, HandWEB vytočí telefonní číslo na ISP a po spojení začne natahovat stránku. Pokud zná její velikost a může si ji zjistit, zobrazí se indikátor:Pokud HandWEB nemůže zjistit velikost stránky zobrazí se animovaný indikátor:Tady můžete vidět, jak vypadá taková zobrazená WWW stránka:Na této stránce mohou být umístěny různé objekty. Nejčastěji jsou to obrázky, HTML odkazy a pod.:Pokud nějaký objekt obsahuje odkaz, stačí na něj ukázat tužkou a HandWEB Vás okamžitě přepne na určenou WWW stránku. Pokud na tomto odkazu tužku přidržíte, zobrazí se následující menu:Pokud se na WWW stránce vyskytuje formulář pro zadání dat, může se v PalmPilotovi zobrazit například takto:Jste-li dotazováni na zadání nějaké volby, HandWEB ji okamžitě zadá. Pokud jste nuceni zadávat do nějakého pole textovou informaci, HandWEB neumí psát přímo do tohoto pole. Zobrazí dialogové okno, do kterého můžete zapsat potřebný text.Jiná možnost nastane, když se na stránce vyskytuje menu. HandWEB zobrazí pouze jeho přednastavenou položku (obrázek vlevo). Pokud ukážete na šipku vedle položky, rozvine se menu:Když narazíte při svém brouzdání na stránku, na níž je přístup zaheslován, jste dialogovým oknem dotázáni naJak jsem se zmínil výše, dají se zobrazené WWW stránky uložit ve formátu HTML. Stačí v nástrojích (v pravém dolním rohu) vybrat z menunástrojVeškeré uložené stránky jsou označeny černím kosočtvercem. Ty stránky, které mají kosočtverec prázdný, jsou dočasně uloženy ve vyrovnávací paměti CACHE. Ostatně nejlépe Vám to ukáže následující obrázek:HandWEB umí obsah WWW stránky menší než 4kB uložit jako Memo položku. Pokud se pokusíte stáhnout větší WWW stránku, HandWEB Vás na to upozorní pípnutím. Po natažení a zobrazení celé WWW stránky do PalmPilota, z menuvyberte položku. Když se pak přepnete do aplikace Memo Pad, najdete tam položku s obsahem WWW stránky. Příklad ukazuje obrázek: