HandWEB 1.1, nastavení aplikace

Modem - Pojmenování profilu modemu Speed - Rychlost přenosu Speaker - Hlasitost reproduktoru modemu Flow Ctl - Typ kontroly toku dat. Doporučuji Automatic String - Inicializační řetězec TouchTone - Nastavení tónového vytáčení telefonního čísla Rotary - Nastavení pulzního vytáčení telefonního čísla

Nastavení PPP protokolu:

Service - jméno pro připojení k Vašemu ISP User Name - přístupové jméno Password - heslo pro přístup Phone - telefonní číslo pro připojení k ISP

Nastavení TCP/IP protokolu:

Connection type - způsoub připojení k ISP (vetšina používá PPP) Idle timeout - Nastaví způsob automatického ukončení spojení s ISP Primary DNS - nastavení IP adresy DNS serveru (získáte u ISP) Secondary DNS - nastavení IP adresy záložního DNS serveru (získáte u ISP) IP Adress - pokud jste připojeni přes modem, ponechejte Automatic. V tomto případě Vám IP adresu PalmPilota přidělí sám server ISP. V opačném případě budete dotázáni na IP adresu PalmPilota.

Nastavení připojovacího skriptu:

Popis jednotlivých příkazů Login scriptu najdete ZDE

Ještě před tím, než začnete používat HandWEB, je nezbytně nutné, abyste správně nastavili parametry pro Váš modem. Stačí, když spustíte aplikacia z menu vyberete. Parametry pro modem samozřejmě nastavte podle podmínek a prostředí, kde ho připojujete:Abyste se mohli připojit ke svému Internet Service Providerovi (ISP), musíte nastavit PPP (Point to Point Protokol). Stačí, když zvyberete položkua nastavíte následující hodnoty:Kromě nastavení modemu a PPPP musíte také nastavit TPC/IP protokol, nutný pro komunikaci přes Internet. Po nastavení PPP ukažte na tlačítkoa do zobrazeného okna zadejte (například) následující údaje:Někteří ISP vyžadují při spojení oboustranou komunikaci s PalmPilotem. K tomu je potřebný připojovací script. Psaní scriptů je individuální od ISP. Proto doporučuji konzultovat script s ním. Pokud přesto trváte na tom, že si jej napíšete sami, pokračujte dále ve čtení. Po nastavení TCP/IP protokolu ukažte na tlačítkoa do zobrazeného okna zadejte (například) následující údaje: