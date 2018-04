HandStory - užitečný pomocník pro váš Palm

Program HandStory Suite - to jsou především dva odlišné programy v jednom. Prvním je desktop konvertor pracující v prostředí MS Windows (W 95/98/Me/NT/2000), druhým je browser, který je PalmOS programem instalovaným do kapesního počítače.

HandStory Browser

Aplikace do Palmu, která umí přečíst soubory ve formátech MEMO, DOC, IMAGES a eBOOK (vlastní formát HandStory).

Prohlížeč obrázků je kompatibilní s formáty Image Viewer II a Fire Viewer. Můžete si prohlížet i obrázky větší, než je displej Palmu (či si při konverzi přímo přizpůsobovat velikosti displeje).

Prohlížeč DOC souborů přečte DOC soubory i s kategorií a záložkami z TealDoc, AportisDoc či iSilo. Program má rovněž schopnost číslovat stránky.

HandyStory browser vychází vstříc posledním trendům a má zabudovanou podporu paměťových karet - umí přečíst soubory z SD/MMC (m500/m505), MS (Clie), CF/SD/MMC (HandEra), CF (TRGpro), pamě'tových karet Visorů či Flash ROM z FlashPro/JackFlash.

O formátu eBooks toho není dosud příliš známo - firma informuje, že na jejích stránkách se záhy objeví pro registrované uživatele ke stažení nějaké soubory.

V programu lze přímo editovat poznámky (a vkládat nové), je proto vhodné si jej nadefinovat jako čtvrté tlačítko. Editovat DOCy, bohužel, nejde. U DOC prohlížeče je práce se záložkami, chybí však autoposuv.

HandStory Converter

Druhá část programu (a dle mého soudu neméně zajímavá) je konverzní program, pomocí kterého si můžete rychle a jednoduše do Palmu nahrát libovolné texty, adresy či obrázky.

Pracuje ve dvou režimech - v browseru MSIE 5 a vyšších přes kontextové menu na pravém tlačítku myši, v ostatních programech (Word apod.) přes povel COPY a vyvolání ikony HandStory menu z "tray" lišty.

V MSIE si jednoduše označíte text či obrázek, kliknete pravým tlačítkem a vyvoláte menu SAVE TO PALM - otevře se vám dialogové okno s několika nastaveními (ukládáte-li text, můžete použít formát MEMO, DOC či ADDRESS, ukládáte-li obrázek, můžete zvolit systém optimalizace velikosti obrázku). Po zmáčknutí tlačítka CONVERT se vám zkonvertovaný .PDB soubor přesune do instalačního adresáře a po HotSyncu do Palmu.

Je to všechno velmi jednoduché, funguje to ale náramně a zvládá to i češtinu (což byl fatální problém u clippingu u Coola). Program stojí přijatelných $14,95!

Program HandStory je velkým objevem i příslibem. Jsem zvědavý na vlastní formát eBooks.