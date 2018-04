HandStory do PocketPC - Yopy s CF slotem - a další aktuality

PalmSource a Sony Ericsson - Bluetooth spolupráce

PalmSource, Inc. a Sony Ericsson zveřejnily na Cellular Telecommunications Internet Association (CTIA) v Las Vegas společné plány na optimalizaci Bluetooth propojení mobilních telefonů Sony Ericsson s PalmOS handheldy.

Budoucí uživatelé budou z této spolupráce těžit snazším a rychlejším propojením PalmOS handheldu s mobilem - například pomocí automatického vytáčení čísel nebo on-line GPRS připojení.

Nové Yopy bude mít CF slot!

Firma YOPY.AT oznámila, že G.Mate vyvíjí nové YOPY Linuxové PDA vybavené tentokrát CompactFlash slotem. Na trh by se novinka měla dostat začátkem roku 2003.

Očekáván je i GSM/GPRS modul. YP3700 bude mít i baterii s delší výdrží (2,300 mAh). Rozměry PDA budou 103x69x24mm, váha 190 gramů. Cena se bude pohybovat kolem 760 EUR.

"Tankovací stanice" pro PDA a mobily

Výrobce mobilních telefonních stanic Nearplay System představil svůj nový výrobek - nabíjecí kiosek pro PDA a mobilní telefony ChargeMe. Umožní na veřejných místech dobít si svoje PDA, či mobil různých značek a výrobců - mimo jiné podporuje firmy Palm, Sony, Nokia apod..

Firma dodá modely na veřejných prostor (na mince), či jako firemní kiosky bez placení (do hotelů, na letiště apod.). Dobití přístroje by mělo trvat 5 - 10 minut.

Palm Tungsten bude mít technologii Stellent

Firma Palm, Inc se chystá včlenit technologii Outside in Wireless Export firmy Stellent, Inc. do svého MIM (Mobile Information Management) řešení ve své rodině produktů Tungsten. Tato technologie by měla zpřístupnit bezdrátový email a groupware přístup i modelům Palm i705 a řady Palm m500 vybavených 802.11 modulem Xircomu. Toto profesionální řešení je pro vyspělé firmy velmi důležité, neboť zpřístupní email i přílohy lidem vzdáleným od svého desktopu.

HandStory míří na PocketPC

Firma HandStory zveřejnila svoje plány na expanzi svého PalmOS produktu HandStory Suite na PocketPC handheldy. Firma hledá rovněž betatestery.

HandStory je velmi komplexní a přitom jednoduchá aplikace na čtení DOC souborů, stahování stránek (klipů) z Internetu k pozdějšímu off-line čtení, a to včetně obrázků. Blíž o aplikaci pro PalmOS - viz zde a zde.