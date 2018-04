HandStamp Pro 1.0, nastavení aplikace

Modem - Pojmenování profilu modemu Speed - Rychlost přenosu Speaker - Hlasitost reproduktoru modemu Flow Ctl - Typ kontroly toku dat. Doporučuji Automatic String - Inicializační řetězec TouchTone - Nastavení tónového vytáčení telefonního čísla Rotary - Nastavení pulzního vytáčení telefonního čísla

Nastavení PPP protokolu:

Service - jméno pro připojení k Vašemu ISP User Name - přístupové jméno Password - heslo pro přístup Phone - telefonní číslo pro připojení k ISP

Nastavení TCP/IP protokolu:

Connection type - způsob připojení k ISP (vetšina používá PPP) Idle timeout - Nastaví způsob automatického ukončení spojení s ISP Primary DNS - nastavení IP adresy DNS serveru (získáte u ISP) Secondary DNS - nastavení IP adresy záložního DNS serveru (získáte u ISP) IP Adress - pokud jste připojeni přes modem, ponechejte Automatic. V tomto případě Vám IP adresu PalmPilota přidělí sám server ISP. V opačném případě budete dotázáni na IP adresu PalmPilota.

Nastavení připojovacího skriptu:

Popis jednotlivých příkazů Login scriptu najdete ZDE

Nastavení POP3 protokolu:

Mailbox - číslo Vaší emailové schránky Server - jméno serveru, na kterém je u ISP instalován POP demon Mailbox - přístupové jméno Vaší schránky Password - heslo pro přístup Use APOP - Použití Authenticated Post Office Protocol Leave mail on server - Ponechá staženou poštu na serveru

Nastavení SMTP protokolu:

SMTP - číslo SMTP hosta Server - jméno serveru, na kterém je u ISP instalován SMTP demon E-mail - Vaše E-mailová adresa Name - Vaše jméno, popř. příjmení Default account - použít číslo SMTP hosta jako přednastavenou hodnotu

Nastavení Signature:

Signature - vlastní text zápatí. Velikost je omezena. To, co vidíte na obrázku je maximum, co jsem do zápatí dostal. Kurzor se přestal posouvat, a tím jsem zkončil Default is to use signature - zda se má za mail připojit zápatí

Ještě před tím, než začnete používat HandStamp Pro, je nezbytně nutné, abyste správně nastavili parametry pro Váš modem. Stačí, když spustíte aplikacia z menu vyberete. Parametry pro modem samozřejmě nastavte podle podmínek a prostředí, kde ho připojujete:Abyste se mohli připojit ke svému Internet Service Providerovi (ISP), musíte nastavit PPP (Point to Point Protokol). Stačí, když zvyberete položkua nastavíte následující hodnoty:Kromě nastavení modemu a PPP musíte také nastavit TPC/IP protokol, nutný pro komunikaci přes Internet. Po nastavení PPP ukažte na tlačítkoa do zobrazeného okna zadejte (například) následující údaje:Někteří ISP vyžadují při spojení oboustranou komunikaci s PalmPilotem. K tomu je potřebný připojovací script. Psaní scriptů je individuální od ISP. Proto doporučuji konzultovat script s ním. Pokud přesto trváte na tom, že si jej napíšete sami, pokračujte dále ve čtení. Po nastavení TCP/IP protokolu ukažte na tlačítkoa do zobrazeného okna zadejte (například) následující údaje:Abyste mohli stahovat od svého ISP poštu, musíte nastavit POP3 (Post Office Protocol). Stačí, když u aplikace HandStamp Pro zvyberete položku. HandStamp Pro umí obsloužit až 5 mailových schránek. Pokud máte přístup do více schránek, nastavte (například) následující hodnoty:Pro odesílání Vaší pošty musíte zase nastavit SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Stačí, když zvyberete položku. HandStamp Pro umí obsloužit až pět SMTP hostů. Pokud posíláte poštu z více schránek, nastavte (například) následující hodnoty:Signature je zápatí mailové zprávy, které se může přidat ke každému poslanému mailu. Pak nemusíte psát pod každý Váš mail např. "Ahoj Jirka" apod. Stačí, když zvyberete položku. HandStamp Pro umí použít pouze jeden podpis. Například u Pegasus mailu pro Win95 si jich můžete nadefinovat až 9. Jako příklad uvádím jednu z možností jak Signature využít:Nezapomeňte po zapsání signature ukázat tužkou na tlačítko