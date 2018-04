HandStamp Pro 1.0, filtrování došlé pošty

HandStamp Pro umí filtrovat došlou poštu. Co to znamená? Jako uživatel si můžete zadat podmínky, na základě kterých dojde ke stažení došlé pošty např. pouze od konkrétních uživatelů nebo s konkrétním textem v Subjectu. Rovněž můžete například zadat, že všechny maily, obsahující v Subjectu slovo "PilotClub" budou staženy a uloženy do složky PilotClub.