HandSpring Treo 90 - nová éra

V některých směrech je nové Treo 90 novým směrem u firmy HandSpring. Je to totiž první model, který má SD slot a operační systém PalmOS 4.1. Je to možná návrat k prvnímu směru firmy, tj. k produkci handheldů, a ne chytrých telefonů.

Treo má displej stejných, ne-li podobných rozměrů jako Palm m130. Má i stejný počet pixelů totiž 160 x 160, ale bohužel pouze 12-ti bitovou hloubku barev. Může tedy zobrazit jenom 4096 barev! Oproti tomu Palm m130 má 65536 barev, a to už je znát. Naštěstí to není tak hrozné a v běžných aplikacích to uživatel nepozná, pouze při prohlížení fotek či obrázků.

Z popisu jsem pochopil, že displej je pasivní TFT, což je velká škoda a řadí to Treo 90 do role low-endových zařízení. Pokud jste v interiéru, tak je displej naprosto skvělý, bílý podklad a sytost barev, prostě nádhera. Ale běda, jakmile opustíte stín a vydáte se na přímé slunce, to bohužel nepřečtete vůbec nic! Je to dáno intenzitou podsvětlení, která oproti slunci nestačí na prosvětlení jednotlivých p