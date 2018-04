HandSpring Treo 180 - první obrázky

Na začátek upozorňujeme, že obrázky byl převzaty ze serverů palmstation.com a sacpug.org.







HandSpring Treo je nové zařízení, které se vyznačuje zabudovanou klávesnicí ve své spodní části, odklopným klipem, který chrání displej a má průhlednou část pro pozorování základních údajů na displeji.







Svými rozměry předčí svou konkurenci. Jedná se co do 2D rozměrů o opravdu malého "drobka", horší je to už s tloušťkou. Pokud však vezmeme v úvahu zabudované baterie, mobilní telefon a PDA s operačním systémem PalmOS, je tloušťka přiměřená, ne-li stejná, pokud využijeme např. Palm V s přídavným mobilním telefonem.







Treo má pěkně zaoblené všechny hrany a jeho zadní část vypadá jako kulaté mejdlíčko, takže se musí extrémně dobře držet v ruce. A zároveň nikde netlačí.







Displej je malý, ale o

proti Palmu m125 je přeci o něco větší a je až do úplného kraje, takže si nemyslíte, že máte kolem spoustu nepotřebného plastu…





Klávesnice je sice maličkatá, ale pro někoho může být rozhodující pro koupi. Díky vestavěné klávesnici se však ochuzujete o možnost psaní a ovládání pomocí Graffiti plošky, ale těžko posoudit zda to je klad či zápor, to musí každý uživatel zvážit sám. Mobilnost a operativnost PalmOS zařízení je obecně v tom, že nemusíte nic ovládat prsty, pouze stylusem, ať se jedná o pohyb v men

u

, psaní, kliknutí atp. Prostě, v jedné ruce stylus a v druhé PDA. Takto musíte stylus vždy odložit nebo posunout v ruce, abyste mohli zmáčknout něco na klávesnici.







Závěr: