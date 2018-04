Handspring představil Treo 270 a Treo 90!

Všichni, kdo jste již měli v ruce malý komunikátor Treo 180, mi dáte jistě za pravdu, že bez ohledu na cenu a některé nedostatky se jedná o velmi příjemné a přátelské zařízení, po kterém jistě zatoužil nejeden "palmista". Již při zrodu modelu dal Handspring najevo, že v řadě Treo spatřuje onu pověstnou mezeru na trhu, nové možnosti a šanci pro další rozvoj firmy.

Obrázky barevného Treo 270 se objevily prakticky ihned po uvedení černobílého Treo180 a firma u nich uváděla, že bude dostupný v polovině roku 2002. Svůj slib nejen splnila s předstihem, nýbrž na trh současně uvádí i model Treo 90, který je sice klasickým organizerem (nemá vestavěný telefon), ale z řady Treo 180/270 přebírá některé prvky, které se u těchto modelů jednoznačně osvědčily.

Treo 270

Lapidárně by se dalo napsat, že spokojeni budou všichni, kdo čekali na nový model "v klasickém střihu" (ala Treo 180 s barevným displejem). Zklamáni budou "inovátoři", kteří přeci jen očekávali, že Handspring přijde s novým barevným modelem s několika zásadnějšími změnami jako reakcí na požadavky trhu a prvních zkušeností s modelem Treo 180. Zejména mám na mysli chybějící rozšiřující slot (třeba SD/MMC), či eventuelní vyšší rozlišení displeje. Displej nemá 16-bit, ale 12-bitovou grafiku, je tedy schopen zobrazit přes 4000 barev.

Kdo bude schopen zkousnout tato omezení, může se těšit na hezký kousek hardware - telefon-handheld s parádním designem, multifunkční zařízení bez výraznějších kompromisů a s mnoha možnostmi, které se ze vznikajícím trhem teprve budou postupně objevovat. (První vlaštovkou v tomto směru budiž nedávno zprovozněná zákaznická služba Treo Email).

Technické parametry:

- GSM 900/1900 MHz telefon (upgradovatelný na GPRS)

- procesor 33 MHz Dragonball VZ

- 16 MB RAM

- Li-Ion baterie

- PalmOS 3.5.2H

- rozměry 108x71x21 mm, váha 153 gramů

- displej 12-bit color (přes 4000 barev), CSTN

- cena - $499 s aktivací služeb

Treo 90

Po uvedení Treo zavládla na PDA trzích poněkud nejistota ohledně další výroby klasických organizerů (dosavadní řada VISOR). Situaci museli osobně uklidňovat šéfové firmy Jeff Hawkins (ten přislíbil určitou "konsolidaci" a zjednodušení řady Visorů) a Donna Dubinsky (ta na jaře utrousila něco o tom, že firma připravuje nový organiser. Takže slíbená novinka je na trhu a jmenuje se Treo90!

Po designově poněkud archaických a vysloužilých Visorech (kromě Edgeho, ten již má poněkud modernější design) má Handspring opět designovou lahůdku - Treo 90 totiž vzhledově vychází z úspěšného Treo180 a zachovává si jeho charakteristické tvary a křivky. Něco bylo ovšem třeba zaplatit. To "něco" se jmenuje Springboardy...

Malá vsuvka - adieu - Springboardy

Když v létě 1998 Dubinská s Hawkinsem opustili úspěšný 3com a začali vyrábět svoje Visory, byla jedním z největších lákadel množnost rozšíření přes slot s názvem Springboard. Tehdejší Palmy řad III a V tuto možnost neměly a Handspring na svých Springboardech začal stavět - podařilo se jim roztočit pověstný kolotoč prodeje handheldů a vzniku poptávky po SB modulech, takže na trhu se objevilo záhy množství SB modulů nejrůznějšího zaměření - od těch paměťových až po nejrůznější jiné (GPS, moduly se software, zvukové - MP3, midi apod., a desítky jiných).

Přes počáteční úspěchy se však Handspringu nepodařilo to nejdůležitější - prosadit Springboardy jako standard rozšíření i pro jiné výrobce. TRGprpo nabídl u svého modelu CF slot, Sony přišla s Memory Sticky a hlavní "hybatel" trhu - firma Palm, Inc. zavedla v roce 2001 do svých nových řad (m500, m125) jako standard SD/MMC slot.

Přičiny neúspěchu Springboardů jsou dvojí - jedna pochopitelně "konkurenční" a na druhou stranu se SB moduly ukázaly pro další rychlý rozvoj handheldů jako příliš velké, pomalé a nákladné...

Ve své druhé fázi se tak paradoxně Springboardy staly Handspringu spíše přítěží a koulí u nohy. Nové modely "musely" ctít rozměry SB slotu (a byly tudíž designově zastaralé již v době svého vzniku). Firma se pokusila nalézt řešení u Visoru Edge, který vybavila "možností" připojit SB slot jako jacket, model však ve srovnání s rozměrově shodnými modely konkurence s již zabudovaným SD, či MS slotem, neobstál.

Je to první model od Handspringu s PalmOS 4.1 (kvůli práci s SD slotem). Displej je 12-bitový, to znamená, že je schopen zobrazit přes 4000 barev. Má klasické rozlišení 160x160 pixelů.

Technické specifikace:

- procesor 33 MHz Dragonabll

- 16 MB RAM

- zabudovaná klávesnice QWERTY

- slot SD/MMC

- Li-Ion baterie

- PalmOS 4.1

- rozměry 107x71x17 mm, 113 gramů

- displej 12-bit color 160x160 pixelů (přes 4000 barev), CSTN

Spolu s modelem dostanete plnou verzi textového editoru WordSmith. browser Blazer a emailer One Touch Mail.

Cena je stanovena na $299 a model by se měl stát přímým konkurentem úspěšného barevného modelu Palm M130.

A ještě jedna vsuvka na závěr - znamenají nové modely i sbohem Handspringu Graffiti? Těžko říct. Treo180 se vyrábí ve verzích s klávesnicí a Graffiti ploškou, u nových modelů Handspring uvedl pouze modely s klávesničkou. Uvidíme v nejbližších dnech.