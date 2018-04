Handspring + Palm = sňatek nejen z rozumu?

Komunikátory - Achillova pata Palmu....

Možná lze zjednodušeně napsat, že Palm si prostřednictvím Handspringu koupil divizi zaměřenou na vývoj, výrobu i prodej PalmOS komunikátorů. Již několik let zažívá komodita handheldů stagnaci, přičemž Palm jako inovátor zkouší tento trh oživit, a to hned čtyřmi základními způsoby:

Nabídkou superlevného modelu

Strategie $99 Zire se Palmu vyplatila a od říjnového zahájení dodávek se mu podařilo prodat přes milión těchto PDA. Účelem Zireho (který má nepochybně nízkou marži) je získat nové trhy a nalákat posléze zákazníky na výkonnější typy.

Nabídkou Hi-Tech modelu pro profíky

Tungsten|C vrátil Palmu punc inovátora a jeho možnosti jsou opravdu unikátní. Má nejrychlejší procesor, nejvíc paměti, Wi-Fi - zkrátka lahůdka pro hračičky i profesionály.

Nabídkou multimedálního PDA

Zire71 se Palmu povedl. Nabídkou HiRes displej, foťák, rychlý procesor o OS5 za rozumný peníz Palm trumfl svého největšího konkurenta (Sony) a nemusí se stydět ani v konfrontaci s moderními PocketPC handheldy. Sony se zatím zmohla pouze na snížení cen svých typů SJ33 a SJ22, které rázem nemají oproti Zire71 ve své kategorii co nabídnout...

Nabídka komunikátoru? Nic moc...

To je právě ona Achillova pata Palmu. Zatímco na svět se chystají skvosty jako Samsung SGH I500, či Treo600, Palm dal na trh svůj Tungsten W půl roku po jeho oficiálním představení. Za tu dobu už Tungstenu W ujel trošku vlak, alespoň co se PDA možností týče. Palm není nikde uchycen (kromě USA a datových komunikátorů), provideři a prodejci mobilních telefonů ho neznají a tohle všechno jsou dnes docela slušné bariéry vstupu i pro daleko lépe kapitálově vybavenější firmy, než je několik let ve ztrátě se nacházející Palm...

Pro Palm je tedy ideální najít partnera, který je už známý a usazený na trhu, má distribuční kanály, smlouvy a portfolio "dojných krav" komunikátorů i "hvězd" chystaných v R&D odděleních...

Handspring? Organizéry raději vzdal...

V opačné situaci se naopak nachází firma Handspring. V roce 1998 odešli jeho zakladatelé z Palmu s vizí jednoduchého, levného, ale rozšiřitelného PDA. Zrodil se Visor a jeho Springboardy. Zpočátku raketový nástup a úspěch podnítil řadu dalších výrobců k tvorbě Springboardů a vše vypadalo nadějně. Pak ale přišli giganti a do PDA prosadili svoje formáty (CompactFlash, SecureDigital, MemoryStick) a Visory se ukázaly jako past a slepá cesta.

Handspring reagoval promptně a chytře - nabídl trhu první komunikátor Treo 180, velmi dobrý produkt, který ale zaplatil na trhu "mobilů" nováčkovskou daň. Neznali ho provideři, prodejci, takže se hodně prodával bez dotací za plnou cenu. Handspring to ale nevzdal, doplnil nabídku o barevné varianty Treo 270/300 (černobílý Treo 180 později přestal prodávat) a nabídl i Treo 90 - organizer s klávesničkou. Treo90 měl ale bouřlivou historii, bohužel ale krátkou. Handspring jej nedávno stáhl z nabídky, protože si nemohl dovolit vyvíjet, vyrábět a prodávat produkty pro dva různé zákaznické segmenty.

Na začátku roku 2003 se i Handspring dostal na rozcestí. K úspěšnému pokračování na trhu komunikátorů je třeba nabídnout inovované typy, dát jim do rozjezdu nákladný marketing a přesvědčit partery o výhodnosti jejich prodeje. Handspring v konkurenci velkých výrobců mobilů nutně hledal silnějšího partnera, který by svojí značkou, distribučními cestami i sílou další rozvoj komunikátorů podpořil a zaštítil.

A tak se vzali

Nenechme se však mýlit - sňatek Palmu a Handspringu (a je to určitě případnější termín než pravdivější "zhltnutí Handspringu Palmem") není jen rozumový, je v něm i spousta lásky a citů. Stačí se přece podívat na management stávajícího Handspringu - Jeff Hawkins, Donna Dubinsky, Ed Colligan. První dva zakládali kdysi už v roce 1992 Palm, Inc. a v roce 1996 uváděli na trh prvního Palm Pilota. A Ed Colligan pracoval u Palmu jako víceprezident pro marketing. V paradoxním smyslu jsou tak dnes v PalmOS většími "cizinci" stávající manageři firmy Palm, Inc.

Osobně sloučení Palmu a Handspringu vítám a mohlo by největší efekty přinést především nám - uživatelům a fanouškům PDA. Na rozdíl od akvizice Compaqu firmou HP zde navíc nehrozí eliminace kvalitních výrobků (Jornady), či již vyvinutých produktů (GSM Jornada 928, či Jornada s Linuxem). Možná to "odnese" Tungsten W - výrazně truchlit ale po něm zřejmě nikdo nebude, obzvlášť podaří-li se dodat na trh avizovaný Treo600...

UPDATE 5.6. 9:30

Včerejší tisková fotografie pánů z Handspringu a Palmu v sobě skrývá jedno překvapení - Jeff Hawkins totiž ve své ruce svírá právě nový komunikátor Treo 600. Je to vůbec první fotka, která se dostala z Handspringu ven: