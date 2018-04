Handspring odkryl tajemství Treo 600

Treo 600 bude prvním komunikátorem Handspringu s PalmOS 5 (OS 5.2.1 s Graffiti2) a procesorem ARM (144 MHz Texas Instruments OMPA). Významnou novinkou je i integrovaný SD/MMC slot (SDIO), který dosavadním výrobkům řady Treo chyběl. Paměť RAM by měla mít 32 MB, z toho 22-25 MB přístupných uživatelem.

Telefon by měl být ve verzích CDMA a GSM/GPRS. Obsahuje i vestavěný digitální fotoaparát (s rozlišením 640x480 pixelů). Nabíjecí baterie by měla mít kapacitu 1800 mAh a v GSM/GPRS verzi by to mělo poskytnout šest hodin hovoru a asi 2 týdny "standby" režimu. Baterie nebude vyměnitelná.

Design

Telefonní části bude jakoby podřízen i design komunikátoru - Treo600 připomíná víc mobil než handheld. Rozměry 112 x 57 x 22 mm se liší od stávajících modelů Treo 270 (108 x 71 x 21), váha bude 167 gramů.

Handspring si dal velmi záležet na klávesnici, která by měla významně usnadnit psaní i odesílání emailů a SMS zpráv, stejně tak jako vytáčení čísel telefonu. Každá klávesa je vyklenutá a písmenka a čísla jsou dostatečně velká. Na obrázku můžete ostatně vidět, jak se Handspringu podařilo skloubit QWERTY rozložení s numerickou částí...

Další novinkou je náhrada jog-wheelu pěticestným tlačítkem známým z Tungstenů. I tento ovládací prvek by měl přispět k snadné obsluze modelu. Oproti předchozím typům schází kryt displeje

Treo 600 není ovšem jen nový design. Díky OS5, rychlému procesoru a SD slotu to bude multimediálně vybavený komunikátor s možností přehrávat MP3 skladby, či snímat a prohlížet fotografie. Zde ale Treo trošku pokulhává v rozlišení, které zůstalo klasicky 160x160 pixelů. Díky menšímu displeji je ale obraz ostřejší.

Firma samozřejmě Treo600 vybaví pořádnou porcí komunikačního software - nová verze prohlížeče Blazer (lepší podpora rámů, JavaScript) a chystá se i nový POP3 klient. Nechybí aplikace na SMS zprávy, MMS aplikace s propojením do fotoaparátu.

Typ Treo 600 nebude údajně prodáván přes shop Handspringu. Budou je nabízet přímo provideři, což bude asi v našich podmínkách kámen úrazu, uvidíme. Model se čeká v prodeji asi v říjnu. Firma Handspring slíbila na svých stránkách postupné zveřejňování novinek a podrobností o novém modelu, takže se těšíme.