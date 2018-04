Handspring kombinuje Visor s mobilem a přidává barvu

Výrobky společnosti Handspring se již několik měsíců objevují i na českém trhu a tak si opět můžeme pustit pomyslné stopky vymezující čas, kdy je nový výrobek představen v USA a dobu, kdy se objeví na pultech prodejen v tuzemsku. Handspring totiž příští týden hodlá přijít s kromobyčejně zajímavou inovací své modelové řady PalmOS klonů Visor. Inovaci ostatně Hnadspring potřebuje - PalmOS klon od Sony nazvaný Clié se prodává tak, že Sony nestačí vyrábět a také Palm Computing se hrne do inovací.

Visor Prism a Platinum

První libůstkou má být Visor Prism - první barevný Visor. Prism bude disponovat šestnáctibitovou hloubkou barvy, takže zobrazování by mělo být podstatně kvalitnější, než u Palm IIIc, kde je k dispozici pouze osmibitová hloubka a tedy 256 barev. Také displej by měl být kvalitnější a lépe čitelný v denním světle, než u Palm IIIc. Handspring chce Visor Prism pozicovat především jako zařízení určené i k zábavě, Prism by měl být v ceně 449 USD (téměř totožná s Palm IIIc) dodáván minimálně s jednou hrou. Visor si nepokrytě hodlá kousnout i do koláče Gameboye.

Visor Prism bude dostupný s 8MB paměti, poháněný procesorem Motorola Dragonball na 30 MHz. Napájet jej budou Li-Ioint články a Handspring slibuje, že tyto články se nabíjejí devadesát minut. Prism by měl být mírně tenčí, než klasický Visor, všichni se také těšíme na kvalitnější povrchové zpracování (něco jako Palm V) a snad Handspring nezklame. Prism bude vybaven PalmOS 3.5.

Významně lacinější bude Visor Platinum, jenž se bude dodávat ve stejném hardwarovém provedení 30MHz Dragonball procesoru, 8MB RAM, ale s monochromatickým displejem a napájením AAA alkalickými bateriemi. Cena bude 299 USD.

VisorPhone

VisorPhone není nový Visor - jde o Springboard modul použitelný ve Visorech. Tento modul v ceně 299 USD bude umožňovat telefonování v síti GSM, posílání SMS zpráv a práci s telefonním seznamem. Napájení budou obstarávat samostatné baterie a ačkoliv bude možno používat mikrofon a sluchátko VisorPhone, dodávat se také bude náhlavní souprava.

Handspring dlouho tvrdil, že GSM Springboard moduly budou dodávat jiní výrobci, nakonec se ale do GSM mobilu musel pustit sám, protože se ukázalo, že přílišná ochota amerických firem experimentovat s GSM není. Experti na americkém trhu se také začali přít, zda si lidé GSM modul v ceně zhruba srovnatelné s lepším mobilem budou kupovat a zda není větší ochota zákazníků směřovat k zařízením podobným jako Nokia 9110 nebo Ericsson R380. Toto dilema asi vyřeší až poptávka na trhu, my v redakci přejeme Handspringu mnoho štěstí a těšíme se na testy...