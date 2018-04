Handsfree s vestavěným rádiem - šikovná náhrada walkmana

Pokud často telefonujete (a máte Ericsson R 320s), nejraději ze všeho jezdíte na kole nebo chodíte pěšky a ještě při tom rádi posloucháte hudbu, může se vám hodit handsfree sada s vestavěným VKV (FM) rádiem HPR-11. Službu zastane bez problémů a je přitom výrazně lehčí než walkman.

Jedná se o jednoduché, lehoučké, miniaturní rádio. K telefonu se připojuje připojením k systémovému konektoru mobilu, podobně jako nabíječka. Má samostatné ovládací prvky, takže se neovládá tlačítky mobilu, ze kterého je pouze napájeno. Ladění stanic obstarává automatické hledání (skenování). Hlasitost se nastavuje obousměrně skokovitě v osmi úrovních. Může vás snad jedině mrzet, že přístroj je schopen pouze mono přehrávání. Ovšem, ruku na srdce: kdy si člověk v městském provozu může vychutnat kvalitní stereoreprodukci?

Celou sadu dostanete v malé krabičce, jejíž obsah tvoří následující: radiopřijímač se sluchátky a mikrofonem, pár návleků na sluchátka, držák sluchátek, měkké textilní pouzdro, návod (který je ovšem bohužel pouze v angličtině) a záruční list.

Radiopřijímač je vybaven konektorem pro připojení k mobilnímu telefonu a třemi posuvnými ovládacími tlačítky. Prvním z nich je vypínač, druhé slouží k ladění (pohyb nahoru značí posun na vyšší kmitočty, pohyb dolů resetuje) a třetí k ovládání hlasitosti (pohybem nahoru se zesiluje, dolů zeslabuje). K dispozici jsou dva výstupy trojlinky, přičemž jeden obsluhuje sluchátka a druhý mikrofon se spínačem.

Jak to funguje?

Po připojení rádia k telefonu telefon automaticky detekuje příslušenství a přepne do profilu Handsfree. Název profilu lze upravit podle potřeby (například na „FM Radio HF“ či cokoli jiného). Je-li rádio vypnuto, chová se celá sada jako normální HF.

Po zapnutí rádia s e po chvilce na okamžik objeví nápis „FM Radio Handsfree“. Po vypnutí rádia se na okamžik objeví nápis „Profil: Normal“ a v zápětí nápis „Profil: FM Radio HF“, který zůstane až do odpojení přijímače. Při přepnutí mobilu do profilu Normal jde výstup opět jen do sluchátek.

Citlivost na signál je o něco nižší než u špičkových walkmanů se zabudovaným rádiem. Také kvalita poslechu je úměrně tomu horší. Je to pochopitelné, protože není k dispozici funkce jako superbas či ekvalizér. Příjemná je však absence šumu, poslech je velmi čistý. Ladí se posunutím levého tlačítka vzhůru. Kdykoli je možno týmž tlačítkem (pohybem směrem dolů) rádio resetovat, což znamená automatické nastavení na nejnižší dostupný kmitočet.

Příjemně překvapí i spotřeba rádia, která se zhruba vyrovná spotřebě mobilu v pohotovostním režimu. Na Ericssonu R320s to lze poměrně přesně zjistit, protože dotyčný mobil citlivě rozlišuje spotřebu za pohotovostního režimu a při volání.

Snadné ovládání

Dalším kladem je skutečnost, že celá sada dobře spolupracuje s mobilem a elegantně využívá hlasové vytáčení. Je-li zapnuto rádio a přijde-li hovor, rádio se plynule ztiší, ozve se jméno z hlasového vytáčení a pak je slyšet vyzvánění. Hovor lze přijmout a později zavěsit stisknutím tlačítka na mikrofonu. Jestliže chcete sami telefonovat, stisknete tlačítko na mikrofonu, počkáte na pípnutí mobilu a vyslovením jména vytočíte hovor pomocí hlasového vytáčení. Zavěsit lze opět stisknutím tlačítka na mikrofonu; k ovládání tudíž stačí dva prsty.

Hlasitost poslechu ve sluchátkách se m ění skokově v osmi úrovních, přičemž ani při maximální hlasitosti není zvuk zkreslen. Při trvalém vysunutí příslušného tlačítka se hlasitost mění plynule. Přechod kabelu do sluchátek a do rádia je řešen průchodkou z měkké gumy. Rozmístění ovládacích prvků a ovládání pomocí posuvných tlačítek je výhodné, což ocení zejména cyklisté. Z uživatelských zkušeností je známo, že při zapojování rádia do mobilu se telefon občas vypne. Po opětovném zapnutí však vše funguje normálně.