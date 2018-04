Handsfree Modoo - integrováno ve zpětném zrcátku

Trh s handsfree sadami pro mobilní telefony ovládají jednoznačně bluetooth sluchátka. Vejdou se do každé kapsy a nikde nepřekáží přívodní kabel. Mají ale také své stinné stránky.

Zejména při použití v automobilu je reprodukce zvuku nepřirozená a také je velmi ovlivněna vnějším hlukem. Nejvhodnějším řešením pro telefonování v automobilu se tak zdá být instalace pevné sady. Zde ale narazíte na řadu nevýhod, jimž dominuje především vysoká pořizovací cena.

S méně obvyklým řešením přichází firma ModooPlaza. Bluetooth handsfree, které nese označení MHF-R220BT, je integrováno do zpětného zrcátka, které se připevní na to stávající ve voze.

Zařízení tak nikde nepřekáží, jednoduchá je také jeho instalace. Stačí jen připojit napájecí kabel do zásuvky autozapalovače a umístit na vhodné místo mikrofon.

Vzhled - je to opravdu zrcátko

Design přístroje je podřízen jeho užití. Nebýt několika LED diod a ovládacích tlačítek, ani byste toto handsfree od klasického zrcátka nerozpoznali. Pomineme-li instalaci dvojice kabelů, které slouží k napájení handsfree a přivedení mikrofonu blíže k ústům, je zásah do interiéru vozidla takřka zanedbatelný.

Přední části těla přístroje dominuje plocha zrcátka. Ta je větší, než bývá zvykem, a tak poskytuje mnohdy lepší přehled o dění za vozidlem než zrcátko původní. Větší je ale pouze jeho šířka, a tak není nijak omezen výhled. V horní části zrcadlové plochy je integrován digitální dvanáctimístný displej, který informuje o právě probíhajících činnostech a dokáže také zobrazit číslo volajícího.

Ve spodní části se usídlila pětice ovládacích tlačítek, nad nimi pak sedm informačních LED diod. Horní hrana zrcátka je vyhrazena konektoru pro napájecí kabel, odtud také vede kabel s mikrofonem.

Najdeme zde i klasický mini USB port, který slouží k upgrade firmware. Naopak na spodní hraně si své místo našel konektor pro připojení sluchátek. Na druhé straně, skrytý před zraky řidiče, se nachází reproduktor.

Důležitým prvkem je také čtveřice pacek, které slouží k připevnění tohoto handsfree na původní zrcátko. Uchycení je velmi pevné, a tak ani při větších nerovnostech se zařízení nepohne. Problém ovšem nastane, pokud je původní zrcátko volné. Potom může docházet k pohybům během jízdy nebo při stisku ovládacích tlačítek.

Jednoduché ovládání je předností

K ovládání hovoru slouží dvojice tlačítek, z nichž to pro přijmutí hovoru slouží zároveň jako tlačítko pro opětovné nebo hlasové vytáčení. Změna hlasitosti je možná díky dvojici dalších, umístěných na levé straně. Všechna tlačítka mají lesklý povrch, jistý stisk a jsou snadno dostupná přímo nad hlavou řidiče. Ovládání se tak stává velmi intuitivním.

O všech úkonech jste informováni prostřednictvím digitálního displeje, umístěného v horní části zrcadlové plochy. Některé úkony, jako je například spojení s mobilním telefonem, vám zařízení oznámí také příjemným hlasem. Jsou podporovány standardy Handsfree i Headset, a tak můžete handsfree použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Při prvním uvedení do provozu je nutné spárovat zařízení s telefonem. K tomu stačí stisknout tlačítko pro ovládání hlasitosti a zadat kód. Spárování s telefonem proběhlo vždy hladce a bez jakýchkoliv problémů. O úspěšném navázání komunikace jste informováni jak hlasem, tak i prostřednictvím digitálního displeje.

K dispozici je také verze MHF-R330BT, která je navíc obohacena o snímač "Ultrasonic sensors", který se umístí do zadní části vašeho vozidla. Jde vlastně o parkovací senzor, s jehož pomocí můžete zaparkovat s velkou přesností. O vzdálenosti překážky za vozidlem jste informováni zvukovými signály, a také číselnou hodnotou na displeji.

Připoutat a vyjíždíme

Zařízení drží na svém místě výborně, případný pohyb během jízdy by však mohl být způsoben nedostatečnou tuhostí v kloubu u původního zrcátka. Spojení s telefonem proběhlo vždy bez problémů, ihned po otočení klíčku v zapalování. Standardní dosah kolem deseti metrů je v interiéru vozu jen těžko využitelný.

Reprodukce zvuku je dobrá a poměrně přirozená. Ovládání hlasitosti je díky předním tlačítkům poměrně jednoduché, i když ne zcela bezchybné. Při nešetrném stisku může dojít k pootočení zrcátka, to samé platí i o ostatních ovládacích prvcích. O změně hlasitosti jste informováni také displejem. Hlasitost byla ale dostatečná, a ani při jízdě ve vyšších rychlostech nebylo třeba dosahovat krajních hodnot zesílení.

Citlivost mikrofonu byla také na velmi dobré úrovni. Bylo to dáno především možností umístění mikrofonu co nejblíže k ústům. Výborné kvality dosahoval při mluvení přímo do mikrofonu, mírné natočení hlavy se ovšem negativně projeví. Při běžných rychlostech je ale zvuk slyšitelný, jen budete v podezření, že používáte handsfree.

Co říci závěrem

Jako celek na nás handsfree Modoo MHF-R220BT udělalo dobrý dojem. Jde o výborný nápad, jak využít zpětné zrcátko a integrovat do něj bezdrátové handsfree. Na první pohled zaujme i digitální displej, jehož absence by ovšem tolik nevadila a přispěla by k ještě lepšímu přehledu o dění za vozem. Zobrazení čísla volajícího je ale velmi praktické a v případě Bluetooth handsfree i méně obvyklé.

Instalace je velmi rychlá a jednoduchá, i když ne natolik, abyste při každém opuštění vozu toto zařízení uklidili před očima zlodějů. Mírným zklamáním byla také vyšší hmotnost, která by mohla při menší tuhosti původního zrcátka dělat problémy.

Reprodukce zvuku byla na velmi dobré úrovni, nezklamala nás ani citlivost mikrofonu. Pro úplnost ještě dodejme, že cena za nižší model se pohybuje kolem tří a půl tisíc korun. V případě modelu s parkovacím senzorem je to o dva tisíce korun více.