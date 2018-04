Handsfree, které vám ušetří body i peníze - Pama Alpha

Trh s handsfree sadami pro mobilní telefony ovládají bluetooth sluchátka. Jejich výhody jsou zřejmé. Vejdou se do každé kapsy a nikde nepřekáží přívodní kabel. Mají ale také své stinné stránky. Zejména při použití v automobilu je reprodukce zvuku nepřirozená a také je velmi ovlivněna vnějším hlukem.

V poslední době se tak stává stále oblíbenějším řešením použití Bluetooth zařízení, která v sobě kombinují komfort pevných sad i mobilitu přenosných handsfree. A právě taková je novinka s názvem Alpha od méně známé značky Pama. Zařízení nevyžaduje žádnou instalaci. Pouze se připne na sluneční clonu auta a je připraveno k provozu.

Vzhled - elegantní a nenápadný

Přední části těla přístroje dominuje zrcadlový kryt, který je po obou stranách lemován černým plastem. Ve spodní části se po stranách usídlila dvojice tlačítek pro ovládání hlasitosti, zatímco prostor uprostřed patří multifunkčnímu tlačítku. To má elipsovitý tvar, ukrývá informační led diodu a umožňuje příjem a odmítnutí hovoru. Uvedení zařízení do provozu se provádí vysunutím tyčinky s mikrofonem v pravé horní části přístroje. Na dolní hraně pak nechybí zdířka pro SIM kartu, přes kterou je možné zkopírovat kontakty do handsfree.

Přední část obsahuje také dvanáctiznakový bíle podsvícený displej. Okolo něj je již zmíněná zrcadlová plocha, která po stranách končí až na hraně přístroje. Tato kombinace je velmi elegantní a přidává tomuto modelu hodně na vzhledu. Zařízení má rozměry 108 x 59 x 31 mm, přičemž elegantnějšímu vzezření by jistě prospěla ještě menší tloušťka. Jinak ale působí handsfree velmi kompaktně a může se stát elegantním a praktickým doplňkem v interiéru vozu.

Důležitým prvkem je také spona, která slouží k připevnění těchto handsfree ve voze. Primárně je určena k uchycení na sluneční clonu, při troše fantazie se dá ale najít i mnoho jiných míst, kam zařízení připevnit. Na rozdíl od většiny jiných modelů není spona pevně připevněna k tělu přístroje. Sponu najdete v krabici samostatně a připíná se jednoduchým klipem. Konstrukce spony je provedena z ploché tenké oceli, která je uvnitř polstrovaná a zajistí kvalitní a jisté uchycení.

Ovládání - jedním tlačítkem

K ovládání hovoru slouží především multifunkční tlačítko, které dominuje přední části těla přístroje. Změna hlasitosti je možná díky dvojici tlačítek umístěných po jeho stranách. Při připnutí k sluneční cloně jsou snadno dostupná přímo nad hlavou řidiče, a tak se stává ovládání velmi intuitivním. Všechna tlačítka jsou pogumovaná a jejich stisk je velmi jistý, doprovázený velmi zřetelným cvaknutím. O všech úkonech jste informováni také prostřednictvím displeje.

Při prvním uvedení zařízení do provozu je nutné spárování s telefonem. To je velmi snadné pomocí jednoho stisku tlačítka a zadání kódu v mobilním telefonu. Při dalším zapnutí se již spojení provede automaticky. Zapnutí se provádí vysunutím tyčinky s mikrofonem a je doprovázeno zřetelným tónem. Spárování s telefonem proběhlo vždy hladce a bez jakýchkoliv problémů. O úspěšném navázání komunikace jste informováni také informační diodou.

Pama Alpha podporuje standardy Handsfree i Headset, a tak můžete handsfree použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth. Přístroj můžete spárovat až se 4 různými telefony, v jedné chvíli ale spolupracuje pouze s jedním. Díky slotu na SIM kartu je možné zkopírovat kontakty z telefonního adresáře přímo do handsfree. Na displeji se tak místo telefonního čísla vždy zobrazí jméno volajícího.

Připoutat a vyjíždíme

Jak již bylo řečeno, nejlepší je umístění tohoto handsfree na sluneční clonu. Zařízení drželo na svém místě bez problémů, jen při drobných nerovnostech vozovky docházelo k zanedbatelnému pohybu. To bylo dáno zejména vyšší hmotností tohoto handsfree - 134 gramů. Jako velmi praktická se jeví konstrukce spony. Oboustranný klip umožní připevnit přístroj na spodní i horní část otevřené clony, stejně tak jako na clonu sklopenou.

Standardní dosah kolem deseti metrů je v interiéru vozu jen těžko využitelný. Pokud se ale rozhodnete použít toto handsfree mimo automobil, musíte počítat s nižší kvalitou zvuku při zvětšení vzdálenosti od telefonu. V okruhu sedmi metrů ale zůstává zvuk srozumitelný a bez rušení.

Reprodukce zvuku byla na poměrně vysoké úrovni. O dosažení krajní hodnoty zesílení jste informováni tónem a aktuální úroveň hlasitosti se objeví také na displeji. Ten je ale daní za trochu menší hlasitost zvuku. Přeci jen displej zabírá místo pro reproduktor, a tak hlasitější a srozumitelnější zvuk můžete očekávat od přístrojů s reproduktorem na přední straně. Je ale nutné říci, že během testování byla hlasitost vždy zcela dostačující a zvuk srozumitelný.

Co říci závěrem

Až na drobné výjimky nás nové handsfree Pama Alpha poměrně mile překvapilo. Design je velmi povedený, elegantnějšímu vzhledu by ovšem prospěla menší tloušťka. Výborně řešená je konstrukce spony, která umožňuje větší variabilitu při umísťování tohoto handsfree ve voze.

Reprodukce zvuku je velmi kvalitní, potěšila nás také ergonomie ovládání. Mírným zklamáním byla vyšší hmotnost, která by mohla při méně kvalitním držení sluneční clony dělat problémy. Pro úplnost ještě dodejme, že cena za handsfree Pama Alpha se na pultech obchodníků pohybuje okolo částky dvou a půl tisíc korun.

Zařízení do testu zapůjčilo www.huramobil.cz