Handsfree do auta, které mluví česky - Parrot Minikit

Trh s handsfree sadami pro mobilní telefony ovládají bluetooth sluchátka. Jejich výhody jsou zřejmé. Vejdou se do každé kapsy a nikde nepřekáží přívodní kabel. Mají ale také své stinné stránky. Zejména při použití v automobilu je reprodukce zvuku nepřirozená a také je velmi ovlivněna vnějším hlukem.

Nejvhodnějším řešením pro telefonování v automobilu se tak zdá být instalace pevné sady. Zde ale narazíte na řadu nevýhod, jimž dominuje především vysoká pořizovací cena. Samotný zásah do interiéru vozidla a omezená přenositelnost takového zařízení též nepatří mezi příjemné záležitosti.

Elegantní a jednoduché řešení bezpečného volání v automobilu.

V poslední době se tak stává stále oblíbenějším řešením použití Bluetooth zařízení, která v sobě kombinují komfort pevných sad i mobilitu přenosných handsfree. A právě takový je nový model Minikit známého výrobce Parrot. Zařízení nevyžadují žádnou instalaci. Pouze se umístí na vhodné místo ve vozidle, nebo může posloužit i při běžném telefonování v kanceláři. Vysoká není ani cena, a tak jsme se na tuto novinku podívali blíže.

Konstrukce a design - černý sporťák

Design přístroje se nese v duchu aerodynamických křivek, které evokují vzhled sportovního vozu. Kombinace matného a lesklého černého plastu možná na první pohled neuchvátí, v interiéru vozu se ale toto bezdrátové handsfree stane elegantním a nenápadným doplňkem. Celé handsfree je integrováno do poměrně malé černé krabičky o hmotnosti 104 gramů.

Přední části těla přístroje dominuje lesklý černý plast, pod kterým je reproduktor. Nad ním po stranách nalezneme rozměrná tlačítka, která ukrývají diody zelené a červené barvy. Slouží tedy k přijmutí a odmítnutí hovoru. V horní části se nachází hlavní ovládací prvek - multifunkční otočné tlačítko. Na pravém boku je ukryto tlačítko pro uvedení do provozu, na opačné straně je umístěn konektor pro nabíječku. Celkově působí zařízení velmi kompaktně a elegantně.

Důležitým prvkem je také spona, která slouží k připevnění tohoto handsfree ve voze. Primárně je určena k uchycení na sluneční clonu, při troše fantazie se dá ale najít i mnoho jiných míst, kde zařízení připevnit. Konstrukce poměrně masivní spony je provedena z ploché tenké oceli, která je velmi pružná a zajistí kvalitní a jisté uchycení. Zadní strana je doplněna také o čtveřici gumových špuntíků, které napomáhají k již tak dobré stabilitě.

Ovládání - čeština je výhodou

Hlavní ovládací prvek, otočné multifunkční tlačítko, najdeme u mnoha modelů z dílen Parrot. Díky němu je procházení menu velmi jednoduché, potvrzení se provádí stiskem tohoto tlačítka. Absenci displeje plně nahrazuje hlasová komunikace v češtině, na výběr jsou samozřejmě i jiné jazyky.

K ovládání hovoru slouží rozměrná tlačítka, barevné rozlišení pomocí dvojice diod je velmi praktické. Při připnutí k sluneční cloně jsou snadno dostupná přímo nad hlavou řidiče a tak se stává ovládání velmi intuitivní. Tlačítka jsou díky své velikosti výborně nahmatatelná, nic vás tedy nebude nutit k odpoutání pozornosti od dění před vozidlem. Stisk tlačítek pro ovládání hovoru je velmi jistý, doprovázený jemným cvaknutím.

Při prvním uvedení zařízení do provozu je nutné spárování s telefonem. To je velmi snadné, stačí jen nastavit telefon do párovacího režimu. Při dalším zapnutí se již spojení provede automaticky. K zapnutí dojde po krátkém stisku tlačítka na boku zařízení. Spárování s telefonem proběhlo vždy hladce a bez jakýchkoliv problémů. Jsou podporovány standardy Handsfree i Headset, a tak můžete handsfree použít v podstatě s jakýmkoliv mobilním telefonem vybaveným technologií Bluetooth. Spárování je možné až s pěti telefony.

Připevnit a vyjíždíme

Jak již bylo řečeno, nejvhodnějším místem pro umístění handsfree je sluneční clona. Díky nízké hmotnosti zařízení se nemusíte bát, že by se samovolně sklápěla. Zařízení drží na svém místě výborně, dokonce ani polní cesta na tom nic nezměnila. Spárování proběhlo vždy bez problémů, standardní dosah kolem deseti metrů je v interiéru vozu jen těžko využitelný. Pokud se ale rozhodnete použít toto handsfree mimo automobil, musíte počítat s nižší kvalitou zvuku při zvětšení vzdálenosti od telefonu. V okruhu osmi metrů ale zůstává zvuk srozumitelný a bez praskání.

Reprodukce zvuku je dobrá a poměrně přirozená. Ovládání hlasitosti je díky hlavnímu otočnému kolečku jednoduché. O dosažení krajní hodnoty zesílení jste informováni delším tónem. Hlasitost byla dostatečná i při jízdě ve vyšších rychlostech. Zvuk je i při nejvyšší hlasitosti poměrně přirozený a stále velmi dobře srozumitelný. Při vyšší hlasitosti je reprodukce doprovázena jemným šumem, zaregistrujete jej ale pouze při okolním tichu. Při běžné jízdě v automobilu jej ani nepostřehnete.

Drobné zklamání nastalo u citlivosti mikrofonu. Nebyl náchylný ani tak na okolní šum, jako především na vzdálenost od zdroje zvuku. Při umístění na sluneční clonu je výklopný mikrofon poměrné blízko úst, přesto si druhá strana často stěžovala na drobné kolísání kvality zvuku. Pomohlo sice na hlasivky trochu přitlačit, ale stále se zvuk zdál být jakoby vzdálený. Výborné kvality dosahoval pouze při mluvení přímo do mikrofonu, mírné natočení hlavy se ovšem negativně projeví. Při běžném okolním hluku je ovšem zvuk vždy slyšitelný, jen budete v podezření, že používáte handsfree.

Co říci závěrem