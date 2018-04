HandScape 4.0 - návrat mezi elitu

Launcher HandScape není mezi PalmOS launchery žádným nováčkem a zmínili jsme jej už při naší první srovnávací recenzi launcherů přesně před třemi roky. Tehdy to byl freewarový produkt s dobrými nápady (views), ale beznadějně pomalý, pro tehdejší generaci 2MB Palmů trošku nepotřebný. Od té doby se ale dost změnilo, paměť přestala být tak moc limitujícím faktorem, protože standardem je nyní handheld s 8MB, či 16MB RAM a objevily se sloty pro paměťové karty. Naopak díky těmto vlastnostem se vytvořila poptávka po dokonalejších launcherech, které pomohou lépe zorganizovat tu spoustu aplikací, které nyní můžete v PDA mít Začala éra úspěšných launcherů a stále trvá. Není divu, že se firma MobiMate rozhodla taky oprášit svůj HandScape a vrhnout jej na tento lukrativní trh.

Na první pohled je HandScape běžným produktem tohoto typu. Má záložky jako kategorie (ale ouška jen nahoře), spodní velkou lištu s šesti nástroji (tu lze skrýt, nelze ji ale konfigurovat) a pod ní další lištu s dalšími nástroji a informacemi (ta je pevná). V preferencích toho moc není, ale můžete si nastavit počet ikon v řadě, případně malé ikony. V Clié HiRes je těch preferencí víc a můžete volit i zmenšené HiRes ikonky. Fialová ikonka ve spodní liště funguje pak jako přepínač zobrazení bez nutnosti vyvolávat menu. Program podporuje HiRes rozlišení a má samozřejmě plnou VFS podporu (práce s kartami).

Zmíním užitečnou informační ikonu - spustí okno s údaji o vaší paměti s grafickým zobrazením.

Lokální menu

Velmi dobrá je funkce lokálního menu - podržením stylusu na ikoně aplikace neproběhne její spuštění, ale otevře se malé menu s nabídkou operací s tímto souborem. Můžete tak aplikaci otevřít, smazat, přejmenovat, beamnout, přesunout do jiné kategorie, či změnit její základní atributy.

Dva trumfy: Views a Explorer

Dvěma velkými lákadly v programu je integrovaný souborový manažer a systém plug-inů dovolující zobrazovat data z jiných aplikací přímo v prostředí launcheru.

Explorer

Správce souborů je velmi užitečná věc a HandScape jej zvládá dost netradičně. Úplně vlevo zobrazuje ve stromové struktuře vaše soubory členěné na

Desktop (aplikace, dále rozdělené na kategorie)

Data - to jsou databáze k vaším aplikacím

Hacks - hacky

Velikost tohoto levého okna můžete upravovat tažením, aby víc místa zbylo na pravou část okna, zobrazující vaše soubory. Ještě dodám, že v levé (adresářové) straně můžete vytvářet podržením stylusu nové adresáře, hierarchicky strukturované, a tažením do nich přesouvat libovolný soubor z pravé strany.

Pravou stranu si můžete dál upravovat, měnit velikost sloupců, ovlivňovat počet zobrazených sloupců a třídit podle záhlaví sloupce kliknutím na ně. Můžete měnit styl zobrazení pravého okna klikáním na tři ikony ve spodním pruhu. Expolorer navíc zobrazuje další nástrojovou lištu s ikonkami pro práci s handheldem.

I na souborech v Exploreru funguje lokální menu a po otevření "Properties" se vám zobrazí řada užitečných informací v samostatném okně, můžete zde navíc měnit základní atributy souboru.

Views

Od počátku distribuce HandScape se v něm objevuje jedna specialitka, a tou jsou tzv. pluginy vytvářející "views" v desktopu - což jsou informace z jiných aplikací. V současné době firma zdarma šíří pluginy umožňující na displeji zobrazit data ze základních aplikací (diář, adresář, úkoly, poznámky), firemních programů DateMate a WorldMate, tipy k používání programu a též jeden plugin na zobrazení analogových hodin.

Tato zobrazení můžete konfigurovat přes správce a lokální menu - můžete tak určovat, v jakých kategoriích se zobrazují, měnit jejich velikost, přesouvat je po displeji a nastavovat preference (tam, kde je to možné). Na displeji tak můžete mít třeba kategorii, kde se vám zobrazí hodiny, úkoly v daném dni i schůzky.

Co jsem při recenzi postrádal?

Zdála se vám z dosavadní část recenze HandScape jako ideální launcher? Bohužel ani HandScape není dokonalý produkt a své výhrady k němu jsem si schoval do tohoto bodu:

Explorer neumí karty

Explorer je sice hezký, ale "nevidí na kartu", umí pracovat jen se soubory a adresáři v RAM, což výrazně snižuje jeho upotřebitelnost. A když už si dám do Palmu třeba FileZ, tak to už nepotřebuji celý slavný HandScape Explorer...

Malá možnost přizpůsobení

Nemohu konfigurovat nic v nástrojových lištách. To je docela frustrující, protože bych si rád do svého "gadgetu" dal jiné nástroje, koš bych chtěl třeba přesunout napravo, nahradit vypínací tlačítko spuštěním úpravy kontrastu atd. - nic z toho v HandScape nejde. To ale není všechno - zapomeňte na skiny (té zelené barvy se prostě hned tak nezbavíte), na možnost obarvit záložky, přiřadit jim ikonu či třeba na možnost přesunout ouška napravo. Zde tak trošku MobiMate zaspal dobu...

Maličkou slabinou zůstává rychlost, i když ji MobiMate významně od prvních verzí vylepšil.

Závěr

Přes naznačené rezervy je HandScape rozhodně zajímavým produktem. Pokud jsou pro vás rozhodující jeho výhody a jeho naznačené slabiny dokážete přejít, měly byste ho minimálně zkusit - stojí rozhodně za to!