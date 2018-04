Hands-free trochu jinak

Jistě stále narážíte na stejný problém, co si pořídit do auta pro telefonování, ale nechce se Vám utratit tolik peněz za tzv. těžkou HF - hands-free sadu?

Na trhu se objevila lehká HF s CL adaptérem; zatím jsem ji viděl pouze pro Nokia 5110/6110/6150, ale věřím, že se brzy najde i pro ostatní značky a typy telefonů, ostatně něco podobného pro své mobily dodával přímo i Panasonic jako Easy-Fit příslušenství.

Subjektivně se dá říci, že mě tato HF nadchla a je to takový rozumný kompromis mezi těžkou HF a tzv. bondovkou jak funkčně, tak i cenou (pohybuje se na cca 1/3 ceny těžké neznačkové HF)

Základní parametry CL-HF:

vstupní napájení 12V

3 polohový ovladač hlasitosti reprodukce

rotační kloub (až o 180 stupňů)

externí sluchátko pro funkci soukromý hovor

inteligentní nabíjení (do 90% rychlonabíjení pak udržovací nabíjení)

Složení sady:

vlastní jednotka

externí mikrofon (připevnění pomocí suchého zipu) - jack 3,5

externí sluchátko - jack 3,5

Porovnání:

Pokud tuto HF srovnám s neoriginální těžkou sadou, dá se říci, že kvalita reprodukce je shodná a citlivost mikrofonu o něco vyšší. U těžké HF jsem musel mít mikrofon maximálně 25-30cm od hlavy jinak za jízdy druhá strana kromě šumu neslyšela nic. U této HF jsem byl úspěšný i při umístění vedle volantu na palubní desce (při umístění na sloupku byl výsledek samozřejmě lepší). Musím ovšem podotknout, že tato sada pracuje v half-duplexu (buď slyším nebo mluvím - nikdy ne obojí) a nemá vyvedeno MUTE pro rádio.

Vlastní provoz

Vlastní používání je v celku praktické, po zasunutí HF do konektoru zapalovače (u některých typů vozů je nutné ještě zapnout zapalování) a připojím konektor do telefonu (má vyvedeny všechny kontakty) se kontrolka rozsvítí zeleně jako důkaz správného zapojení, hned začne automatické dobíjení a telefon se přepne do profilu vozidlo (tudíž se na první pohled ze strany telefonu chová jako težká sada) pak zasunu do konekoru mikrofon a volitelně i externí sluchátko. Automatické vyzvednutí a zavěšení hovoru je funkční a hlasitost reproduktoru je za rychlé jízdy slyšitelná již na střední úrovni (při maximální hlasitosti již trošičku rezonuje reproduktor). K citlivosti mikrofonu nemám větších výhrad, i když srozumitelnost hovoru je o něco nižší než u bondovky (dáno vzdáleností mikrofonu od hlavy). Během hovoru lze tlačítkem na HF přejít do privátního režimu (do externího sluchátka) a je i ošetřeno, že při nezapojeném sluchátku nelze přepojit. Privátní režim je signalizován změnou barvy kontrolky a tlačítka v jedné osobě ze zelené na oranžovou.

Result:

Myslím že za pořizovací cenu výrazně nižší než těžká HF a cca 2-3x vyšší než bondovka se jedná o zajímavou alternativu - zejména pro uživatele, kteří často mění vozidla, nebo pro ty, kteří vlastní autorádio s plnou podporou mobilního telefonu s reprodukcí hovoru přes reprosoustavu rádia (po rozmontování se přidá jedno relé, přepojíme na spínané napájení místo zapalovače, přepojíme pár drátků, někam schováme a je tu plnohodnotná těžká HF)

+ nízká pořizovací cena

+ lze přestavět na těžkou HF

+ variabilita (díky otočnému kloubu to musí jít všude)

- nemá mute

- nemá holder

Další články na toto téma: