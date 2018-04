Hands Free - taky chcete mít volné ruce?

V poslední době se množí dotazy, týkající se hans free sad pro mobilní telefony - a to je samozřejmě jenom dobře. Pro všechny, kteří v této věci nemají úplně jasno, je určen tento článek.

Obecně vzato je HF cokoliv, co nám umožní telefonovat s volnýma rukama. Ty nejjednodušší, tzv. bondovky, někdy jsou označovány také jako lehké HF, náhlavní soupravy či headsety, se obejdou i bez napájení, je to prakticky jenom sluchátko a mikrofon na kablíku s konektorem do telefonu. Jejich použití je tedy velmi široké, doplňující funkce žádné, určitým omezením může být právě ten kablík, vedoucí z telefonu do sluchátka v uchu. Bondovky jsou tak jednoduché, že se produkty jednotlivých výrobců prakticky nemají čím lišit výjimkou je např. originál Nokia, která má navíc tlačítko pro odmítnutí hovoru.

Stejně tak se za lehké HF sady označují držáky na mobilní telefon, které lze sundat z palubní desky a které zůstávají napájeny přes například cigaretový nabíječ. V takovém případě ale musíte využít sluchátka a mikrofonu vestavěného do mobilního telefonu a v podstatě nejde o hands-fee, jako spíše o kombinaci držáku na telefon a nabíječky.

Další, mnohem pestřejší a početnější skupinou jsou tzv. těžké HF, které už napájení potřebují minimálně pro zesilovače reproduktoru a mikrofonu a dobíjecí obvody . V drtivé většině jsou určeny pro provoz v autě, ale existují i stolní verze to jenom pro úplnost, dále se budu věnovat těm prvním, i když v principu se jedná o stejná zařízení. Na HF v autě jsou kladeny někdy dost protichůdné požadavky. Mikrofon musí být dostatečně citlivý aby nás bylo dobře slyšet i při vyšších rychlostech ve Š 120 na betonové dálnici, ale zároveň je potřeba, aby hluk v automobilu byl pokud možno potlačen a neozýval se místo nás jenom svist větru kolem otevřeného okénka. Dále je důležitá dostatečná hlasitost a srozumitelnost reprodukce. To jsou nejdůležitější kriteria, podle kterých je vhodné se při výběru HF rozhodovat (asi budete chtít telefonovat i za jízdy). Rozhodně svou roli hraje i mechanické provedení HF.

Ty nejjednodušší mají tvar většího CL adaptéru, v jehož tělě je vestavěna elektronika HF s reproduktorem, a z toho vede kabel s konektorem dotelefonu (na konektoru bývá umístěn externí mikrofon). Ve většině případů tyto HF pracují pouze v režimu half duplex a jejich elektronika není příliš složitá. Mezi jejich výhody patří jednoduchá instalace (prostě zastrčíte tělo HF do zásuvky zapalovače a konec přípojného kabelu do telefonu ten přitom obvykle ani není potřeba vyjmout z pouzdra), nízká cena a taky snadná přenositelnost mezi různými auty. Tyto HF mohou mít i vývod na ext. anténu, připojení bondovky pro tichý (nebo spíše srozumitelnější) hovor a regulaci hlasitosti (ne vždy dostačuje).

Další skupinou jsou pevné HF (napevno namontované), které se skládají z držáku telefonu (s připojením ext. antény), a vlastní HF (to je obvykle samostatná krabička, montovaná pod palubní desku), která je připojena na elektroinstalaci vozidla. Většina těchto HF pracuje v režimu full duplex (pozor, ty levnější nemusí), některé jsou navíc vybaveny i DSP (obvykle ty dražší).Podle typu a výrobce jsou tyto HF vybavovány dalšími funkcemi, samozřejmá je možnost přepnutí z hlasitého na tichý hovor (bez odpojení od HF), většinou automaticky při příchozím hovoru ztlumí autorádio (pokud to ono umožňuje), mohou mít hlasový záznamník, vytáčení hlasem, podporu datových přenosů (tedy datový výstup pro PC) a určitě i další vymoženosti, o kterých se mi ani nezdá.

Nedílnou součástí většiny HF je také externí anténa. Zmíním o nich jenom stručně. Zisk běžně používaných všesměrových antén se pohybuje od 0 dB ( 3 cm dlouhý pahýl) do 6 dB (cca 60 cm prut). Nejrozšířenější jsou antény 3-5 dB. Mohou být pevné (přišroubované do karoserie nebo nalepené na sklo), nebo odnímatelné (magnetické, event. různě uchycené na boční okna). Anténa by měla být umístěna co nejvýše, pokud možno symetricky, prut svisle! frajerské ohnutí šikmo vzad omezí všesměrovost antény (a samozřejmě sníží její zisk). Se správně namontovanou 6 dB anténou se vám mapa pokrytí bude zdát o něco reálnější. Více se o anténách, montáži a druzích dozvíte v tomto článku.

Samostatnou kapitolou je dobíjení telefonu v HF. Někteří uživatelé mají obavu o životnost akumulátoru (telefonního) při častém používání HF. Jednoznačný závěr asi neexistuje, podle mého názoru si výrobci HF sad jsou této skutečnosti vědomi a při návrhu dobíjecích obvodů jí věnují velkou pozornost většinou je dobíjecí proud výrazně snížen, běžné je nedobíjení akumulátoru na maximum (aby se zabránilo přebíjení právě při častém používání ), takže provoz v HF by se na životnosti akumulátoru neměl nijak výrazněji projevit. Samozřejmě existují lidé, kteří jsou přesvědčeni o pravém opaku. Obecně lze konstatovat, že v tomto případě jsou na tom lépe kvalitní telefony vyšších tříd, které si proces dobíjení řídí samy a pro provoz v HF mají zvláštní dobíjecí režim (sama HF to už příliš ovlivnit nemůže).

Jak si tedy vybrat tu pravou.

Pro většinu z nás asi hraje hlavní roli cena, ale měli bychom za svoje peníze dostat co nejvíce. Skoro každá HF je navíc bohužel určena jen pro určitý typ telefonu, takže s novým typem telefonu nás čeká také výdaj za novou HF, i když lze pořídit i sady univerzální pro prakticky jakýkoliv telefon (je to řešeno výměnným kablíkem pro připojení telefonu do HF, který při výměně telefonu prostě jenom vyměníte za jiný). Pokusil jsem se sepsat několik bodů, kterým se vyplatí věnovat při výběru HF pozornost.

1.Kvalita hovoru (na HiFi klidně zapomeňte): tady si všímejte slov jako half duplex - laicky řečeno, občas není v činnosti mikrofon s reproduktorem současně ( kvůli zamezení vzniku zpětné vazby), takže někdy uslyšíte jenom polovinu slova (lze akceptovat buď pro velmi nízkou cenu, nebo kvůli přenosnosti), full duplex tady už je zpětná vazba vyřešena (i když někdy toho může být dosaženo na úkor kvality) a reproduktor i mikrofon jsou stále aktivní neunikne vám ani hláska (jednoznačně doporučuji), DSP mikroprocesorový obvod pro potlačení echa ( jeho přednosti se projeví hlavně při vyšším hluku ve vozidle v Rols Royce se bez DSP obejdete), už se začíná se objevovat i v některých levnějších HF.

2. Doplňkové funkce: standardní je dobíjení telefonu, zapnutí trvalého podsvícení displeje (kupodivu ne všechny HF to umí), ztlumení autorádia, vypnutí telefonu po určité době od vypnutí zapalování, signalizace příchozího hovoru i světly, blinkry, nebo klaksonem, možnost připojení HF na reprosoustavu ve vozidle, hlasový záznamník, vytáčení hlasem, podpora datových přenosů.

3. Mechanické provedení: jak složitá je instalace, kolik zabere místa, jak je řešen držák telefonu, jestli lze připojit externí anténu (a nebo naopak, jestli se bez ní dá obejít).

4. Cena: co to umí a kolik za to zaplatím. Samozřejmě, že umět by to mělo co nejvíce při co nejnižší ceně, ale na prvním, druhém i třetím místě je kvalita hovoru. Ideální je, pokud máte možnost si sadu vyzkoušet v provozu na stole v prodejně jsou trochu jiné podmínky než v jedoucím autě.

5. S pořizovací cenou souvisí i cena při případném prodeji (např. při přechodu na jiný typ telefonu) a předpokládaná doba používání pokud měníte telefon každých šest měsíců, asi budete zvažovat nákup univerzální HF.

6. Jak už jsem psal, není nezbytné kupovat originální HF od výrobce telefonu. Ovšem při výběru z nabídky ostatních výrobců doporučuji některou ze zavedených firem a v každém případě solidního prodejce.

Ještě jedna technická drobnost. Zásuvka zapalovače není zrovna ideální místo pro připojení HF, protože obvykle bývá připojena přes pojistkovou skříňku a pořádný kus elektoroinstalace, ze které sbírá veškeré rušení - taky slyšíte v reproduktorech otáčky motoru? Velmi jednoduché a přitom překvapivě účinné řešení je připojit HF přímo k autobaterii (samozřejmě přes pojistku!), kde je díky malému vnitřnímu odporu akumulátoru rušení nejnižší je lepší vyvést odtud nejen + , ale i - pól.

Co dodat na závěr. HF sad je na trhu široká paleta, takže v případě zájmu si snad vybere každý. Že drahá nemusí být kvalitnější než laciná (nejlevnější ale těžko bude nejlepší), a že se vyplatí udělat si cenový průzkum, protože někteří prodejci stále považují HF za luxusní módní doplněk pro zbohatlíky (kterým na ceně přece nezáleží), to snad ani nebudu zdůrazňovat. Pokud vám v článku něco chybí, nebo máte nějaké připomínky, atd. atd., napište mi budu se snažit to co nejrychleji doplnit (jsem jen člověk :-( ).