Hands-free řešení pro nenáročné

Již delší dobu visí ve vzduchu stále diskutovanější otázka - od kdy začne skutečně platit a jak bude vypadat konečná verze novely zákona o zákazu používání mobilního telefonu během řízení automobilu. Každý řidič vlastnící mobil se proto právem obává okamžiku, kdy bude bez milosti pokutován každým policistou, který jej přistihne při telefonování během jízdy. Proto se již několik měsíců všichni výrobci snaží přijít s nějakým finančně nejdostupnějším řešením.

Lehké, nebo těžké hands-free?

V dnešní době se klasické "těžké" hands-free sady, které obsahují držák na mobilní telefon, mikrofon, reproduktor a základnu (řídící napájení telefonu), pohybují stále mezi pěti až deseti tisíci korun. Naproti tomu "lehké", u kterých základnu nahrazuje cigaretový CL napáječ, jsou řádově o 50% levnější. Záleží na typu telefonu, pro který je sada určena a také na jejích možnostech. Originální hands-free sada přímo od výrobce mobilních telefonů bude samozřejmě o poznání dražší, než sada neoriginální. Ceny to jsou stále poměrně vysoké a lze předpokládat, že jakmile bude novela zákona schválena, mohli by se ještě zvednout.

Další možnosti?

Nouzová řešení jsou v tomto případě dvě. Za prvé, můžete si pořídit za zhruba pětset korun tzv. mikro hands-free sadu, což je sluchátko s mikrofonem, zakončené konektorem, který se zasouvá do telefonu. Telefon si pak jednoduše necháte připnutý u pasu, sluchátko dáte do ucha a mikrofon připnete na límec. Nebo si můžete pořídit "pilota" alias "bondovku". Narozdíl od první varianty je mikrofon vyveden od sluchátka úzkou trubičkou z pružného materiálu (aby se dal libovolně tvarovat podle tvaru obličeje) přímo k ústům. Takže si pak skutečně můžete připadat jako legendární tajný agent Jejího veličenstva.

V tomto případě je však kvalita přenášeného zvuku do sluchátka dost mizerná a pokud je kolem vás hluk, nezachytíte z hovoru téměř nic. To se dá samozřejmě řešit zacpáním druhého (volného) ucha, ale potom celé hands-free naprosto pozbývá svůj význam. Vzhledem k tomu, že představa neustálého sezení za volantem se sluchátkem v uchu a mikrofonem na klopě či pod nosem není pro spoustu lidí příliš lákavá, stane se pro spoustu z nás velmi atraktivní druhá varianta.

Hands-free kazeta!

Druhá varianta spočívá v pořízení "hands-free kazety" - což je adaptér v podobě obyčejné audio-kazety. Z kazety je vyveden kabel, na jehož konci je jack, z kterého pokračuje stejně dlouhý kabel zakončený mikrofonem.

Velkou výhodou celé soupravy je její univerzální použití, neboť jack lze připojit do konektoru, který si zákazník libovolně zvolí podle druhu svého mobilního telefonu. Podle přiloženého letáku jsou konektory k dostání na všechny telefony, které u nás jsou, nebo někdy byly, na trhu. Instalace a funkčnost celého systému je také velmi snadná. Kazetu prostě vsunete do mechaniky svého automagnetofonu, mikrofon umístíte někam před sebe. Výrobce doporučuje připevnit mikrofon přiloženým kolíčkem k nulovacímu tlačítku denního počítadla kilometrů. Hlas volajícího se pomocí kazetového adaptéru přenáší do reproduktorů ve vašem autě. A naopak, váš hlas se přenáší přes mikrofon a hands-free kazetu přímo do telefonu a odtamtud k příjemci. Délka kabelu je také dostatečná. Na obě strany měří 120cm, což umožňuje bezproblémové umístění kamkoliv na přístrojovou desku. Další plus je v přenosnosti kazety. Pokud opouštíte vozidlo a nechcete nic riskovat, stačí kazetu jednoduše vyndat z magnetofonu a pohodlně ji schovat i s mikrofonem do kapsy u košile.

Jak to funguje v praxi

Tolik teorie. A jak se chová hands-free kazeta ve skutečnosti?

Kazeta byla testována s Nokií 6150. První testování proběhlo ve velmi starém (asi 11 let), ještě originálním modelu autorádia z automobilu Škola 120L. Kazetu jsem zasunul do mechaniky, připojil konektor k telefonu a vytočil číslo. Během chvíle se mi ozval volající. Přenos hlasu oběma směry byl dobrý, až na šumový efekt a občasné "praskání", za což neslo vinu spíš rádio. Volající byl slyšet dobře a srozumitelně a stejně tak i já.

Druhý test byl proveden prostřednictvím značně novějšího a kvalitnějšího autorádia - Sony XRD-1000 (stáří asi 3 roky). Rozdíl byl značný. Dokonale čistý zvuk, bez jakýchkoliv rušivých elementů, jako jsou šum nebo praskání. Přehrávač disponoval zesilovačem 4 x 25W a čtyřmi reproduktory. Při nastavení hlasitosti na 75% nebylo slyšet nahlas pouze volajícího, ale i veškeré okolní zvuky kolem něj. Mikrofon byl v obou případech umístěn - na doporučení výrobce - k nulovacímu tlačítku počítadla denních kilometrů.

Druhá strana mě slyšela také dobře a srozumitelně. Lze směle tvrdit, že v případě kvality přenosu hlasu si tento výrobek rozhodně nezadá s žádnou z mnohem dražších kompletních hands-free sad. Ale i zde platí - čím kvalitnější autorádio, tím lepší poslech.

Jedno zvláštní upozornění výrobce se ukázalo být zcela opodstatněným. Telefon nesmí být umístěn příliš blízko přahrávače - pak dochází k silné zpětné vazbě (nepříjemné a hlasité cvakání). V praxi to znamená, že pokud je telefon umístěn uprostřed přístrojové desky, kde ve většině případech bývá, je to příliš blízko. Tato vzdálenost činí průměrně 20cm od rádia. Na to, aby bylo možné pohodlně telefonovat bez jakýchkoliv rušivých vlivů je třeba tuto vzdálenost minimálně zdvojnásobit. Řešení je jednoduché - umístit držák na telefon či samotný telefon někam před místo spolujezdce a zvolit režim automatického přijmutí hovoru.

Nevýhody

Není ale všechno zlato, co se třpytí. Pokud si libujete v poslouchání kazet při svých automobilových toulkách po kraji, ale zároveň chcete využívat výhod telefonování s volnýma rukama a vyhlédli jste si právě tento výrobek, budete zklamáni. Musíte se rozhodnout - buď a nebo! Chcete-li se tedy vyhnout problémům se strážci zákona, či neustálému vyměňování hudební kazety a hands-free kazety, své hitparádové skvosty můžete klidně všechny nechat doma. Také zprovoznění sady je trochu krkolomné. Pokud vám někdo volá, nebo vy chcete volat někomu, musíte nejprve přepnout magnetofon (záleží na typu - většinou zasunutím kazety do mechaniky). Samozřejmě pouze v případě, pokud právě posloucháte rádio. Sadu můžete mít pochopitelně také v pohotovosti neustále, ovšem delší cesty se stanou díky tichu plnícímu celé auto nepředstavitelně otravnými.

Co říci závěrem?

Cena se pohybuje kolem 1500Kč. Kazeta svůj účel splní dobře a kdo je zvyklý na větší komfort, bude si muset doplatit minimálně jednou tolik a pořídit si některou z klasických "lehkých", či "těžkých" hands-free sad. Jedná se o výrobek, který si své místo na slunci určitě najde. Bohužel mikro hands-free sada, která je o celých 200% levnější, bude pro mnoho lidí lepším řešením, i když jen z finančních důvodů. Nenechte se mýlit, protože kvalita hovoru z reproduktorů v autě se nedá srovnávat s chraplavým skřehotáním z jednoho malého sluchátka.

Na závěr bychom rádi poděkovali společnosti DUEL CZ za zapůjčení testované sady.