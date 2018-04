Hands free od Siemensu, které vás poslechne i promluví

Někdo dává přednost osobní hands free sadě, slangově nazývané bondovka, jiný zase preferuje přenosnou nebo pevně instalovanou sadu s výmluvným označením Car Kit. Pro ty motoristy, kteří mají rádi pohodlí, připravila firma Siemens novinku, která jistě zaujme svými možnostmi. Car Kit Professional Voice II je určena pro novou řadu mobilních telefonů Siemens, ve které bude jako první model představen telefon Siemens S45. Jak telefon, tak HF sada by měly být uvedeny na trh v průběhu měsíce července.

Car Kit Professional Voice II svému majiteli nabídne řadu nadstandardních funkcí. Sada je vybavena vnitřní pamětí, do které je možné uložit až 150 jmen a k nim náležejících telefonních čísel. Ke každému jménu je také možné přiřadit hlasovou vizitku, pomocí které je následně možné vytáčet čísla bez kontaktu s telefonem. Stejně tak je možné přijímat a ukončovat hovory pomocí hlasového povelu a stejně tak ovládat základní funkce telefonu. Až potud se nejedná o nic převratného, ale u Siemense dali funkcím hlasového ovládání nový rozměr.



Sada Professional Voice II umí řidiči přečíst, kdo mu volá, a stejně tak i to, kdo mu píše zprávu SMS. Systém umí vyslovit jméno volajícího, samozřejmě jen pokud u jeho čísla byla přidána hlasová vizitka, ale díky kapacitě seznamu na 150 jmen s hlasovou vizitkou by měla sada běžného uživatele uspokojit. Podobnou funkci nabízí i některé modely telefonů Ericsson, ale jen pro příchozí hovory a s menší kapacitou paměti pro hlasové vizitky. Možnosti hlasových funkcí, které u mobilního telefonu především zvyšují pohodlí obsluhy, v tomto případě dostávají nový rozměr. Pokud telefonující řidič nemusí pro uskutečnění hovoru na telefon ani pohlédnout, výrazně se sníží riziko případné havárie.

Tato inteligentní sada toho ovšem umí daleko víc. Sada pracuje v plně duplexním režimu s omezením echa a redukcí šumu. Výsledkem by měl být naprosto čistý zvuk, jehož hlasitost je automaticky nastavována s ohledem na ruch okolí. Její součástí je také hlasový záznamník na 8 minut poznámek a také datový konektor pro připojení počítače nebo palubního navigačního systému. Telefon Siemens S45 bude vybaven podporou rychlých datových přenosů GPRS, takže ve spojení s Car Kit Professional Voice II nabídne uživateli podstatnou část mobilní kanceláře s dostatečnou mírou komfortu. Jaké další koncové zařízení si zákazník vybere, je jen na jeho volbě. Propracované funkce hlasového ovládání zvýší nejen komfort obsluhy, ale velkou měrou přispějí k bezpečnosti provozu. Bohužel s ohledem na předpokládanou cenu 350 Euro - v přepočtu zhruba 12 000 Kč - se tato sada asi nestane běžným vybavením většiny vozového parku v České republice. Na druhou stranu, každá novinka vstupuje na trh s vyšší cenou, ale konkurenční boj zanedlouho přinese podobné výrobky za nižší ceny. V tomto případě by technický pokrok mohl ušetřit jak zdraví, tak hmotné škody učastníků silničního provozu.

Zájem o jakýkoliv druh hands free výrazně vzrostl s uvedením Zákona o provozu na pozemních komunikacích § 7, odstavec 1, písmeno C, v kterém se říká: "Řidič nesmí držet při jízdě s vozidlem v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení." Přesto se v praxi stále najde mnoho nezodpovědných řidičů, kteří za jízdy třímají mobilní telefon v ruce. Siemens Car Kit Professional Voice II může pro některé z nich být výzvou, jak začít dodržovat pravidla.