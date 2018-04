Co vlastně umí HandPhone Manager?:

Upravovat telefonní seznam uložený v mobilu nebo v SIM kartě a to On-Line, bez vytahov8ni karty z telefonu

Zjistit stav mobilního telefonu

Získat detailní informace o mobilním telefonu

Co obsahuje HandPhone Manager?:

Disketu s se souborem PHONEMGR.PRC u verze 1.0.1 (a dalšími text. soubory BUGREPT, LICENCE atd.)

Manuál, v elektronicky distribuované verzi jako soubor pro MS Word

Co k tomu potřebujete?:

Pilot 1000/5000, PalmPilot Personal a Professional nebo kompatibilní zařízení

40-50 kB volné paměti

GSM adapter Snap-On pro příslušný mobilní telefon

Kolébku nebo HotSync kabel

Počítač s Windows nebo MAC s HotSync manažerem pro natažení aplikace do PalmPilota

Instalace:

Připojte kolébku k počítači nebo propojte PalmPilot s počítačem pomocí HotSync kabelu



Zkontrolujte, zda máte v PalmPilotovi cca 40-50kB volného místa



"Posaďte" PalmPilota do kolébky



Překopírujte aplikaci .PRC z diskety na pevný disk



Spusťte na počítači aplikaci HotSync Manažer



Spusťte následující aplikaci:



Na počítačích Macintosh spusťte aplikaci InstallApp Na počítačích PC s Windows spusťte aplikaci InstApp.exe

Požijte tlačítko Browse a najděte aplikaci .PRC na Vašem disku





Klikněte na Install a pak stiskněte na PalmPilotovi tlačítko HotSync (nebo ukažte tužkou)

Ukážte tužkou na ikonu aplikace HandPhone Manager

Kopírování telefonních čísel do mobilu:

Menu najdete v pravém horním rohu PalmPilota a ukažte na položku Phone Book

V horní části se zobrazí kopírovaná položka ve tvaru, v jakém je uložena v PalmPilotovi. V dolní části Vám bude nabídnut tvar, v jakém by se měla položka překopírovat do mobilního telefonu Tento tvar můžete kdykoliv změnit, popřípadě přizpůsobit

Kopírování čísel do PalmPilota:

Copy to PalmPilot Zkopíruje záznam do PalmPilota Copy to Mobil Zkopíruje záznam do mobilního telefonu

Další možnosti:

Edit Umožní opravit telefonní číslo nebo jméno přímo v mobilním telefonu Delete Smaže vybranou položku z mobilního telefonu

Informace o signálu, nabití a stavu telefonu:

Technické informace o telefonu:

Manufactured ident. Firma vyrábějící mobilní telefon Model ident Model mobilního telefonu Product SN ident Výrobní číslo telefonu Revision ident Další identifikační číslo

Závěrem:

S rozvíjející se nutností komunikovat pomocí mobilního telefonu vyvstává také na povrch jeden dost závažný problém. A to jak evidovat telefonní čísla bez nutnosti nosit s sebou "debilníček". Většina z Vás na to určitě přišla. Ano, zaznamenáte si je přímo do mobilního telefonu. Máte číslo i jméno po ruce a můžete si je vždy rychle vyhledat a vytočit.Čím více však máte v telefonu (nebo SIM kartě) uloženo čísel, tím víc se jejich správa stává obtížnější a méně přehlednější. A to nemluvím o pořizování a zapisování těchto kontaktů do mobilního telefonu pomocí klávesnice mobilního telefonu. Dnes existují firmy, které nabízejí produkty, pomocí nichž můžete upravovat čísla v kartě mobilního telefonu. Je však nutné, abyste tuto kartu vytáhli z mobilního telefonu a vložili ji do speciální čtečky. Z čtečky se data přenesou do počítače a po upravení příslušným programovým vybavením v počítači zase zpět do SIM karty mobilního telefonu.Toto řešení je zajímavé, přesto má několik drobných nedostatků. Po dobu editace karty mobilního telefonu nejste na příjmu, potřebujete osobní počítač a o úpravě telefonního seznamu přímo v mobilním telefonu si můžete nechat zdát. Tento fakt si uvědomili u firmy Smartcode software a ve spojení s firmou Option international , která vyrábí GSM adaptery Snap-On, vyvinuli SW pro PalmPilota, který umí upravovat telefonní seznam přímo v mobilním telefonu. Velkým plus je možnost upravovat telefonní seznam v SIM kartě a to přímo v mobilním telefonu, bez vytahování SIM karty ven. Jste tedy neustále na příjmu.Vám, fandům PalmPilotů a majitelům mobilních telefonů chci ukázat další možnosti využití PalmPilota. Vám, kteří PalmPilota ještě nemáte a máte mobilní telefon chci "zabrnkat na city" a ukázat Vám, žeVšechna uvedená telefonní čísla jsou smyšlená a jejich podobnost je čistě náhodná. Testy jsem prováděl na mobilním telefonu NOKIA 3110.HandPhone Manager umožňuje kopírovat telefonní čísla z PalmPilota přímo do mobilního telefonu. Nejprve musíte nastavit, s jakým typem informací budete pracovat.Jakmile máte zvoleno Phone Book, ukažte tužkou na tu položku, kterou budete chtít překopírovat do mobilního telefonu. Detail ukazuje následující obrázek:Jakmile zvolíte, kam se má telefonní číslo nakopírovat, zobrazí se dialogové okno. Toto okno je rozděleno na dvě části.Po zapsání, popřípadě opravení údajů ukažte na tlačítko. Údaje budou překopírovány do mobilního telefonu.Pokud chcete kopírovat data z mobilního telefonu do PalmPilota, musíte se nejprve přepnout mezi daty PalmPilota a mobilního telefonu. V levém dolním rohu je menu (standardně přednastaveno je Pilot), pomocí kterého se můžete přepnout na telefonní seznam uložený v mobilním telefonu nebo na SIM kartě. Menu ukazuje obrázek. Vy si nastavte SIMJakmile se přepnete, chvíli trvá, než si PalmPilot načte data z mobilního telefonu. Po jejich načtení se Vám zobrazí seznam telefonních čísel z mobilního telefonu. Každé telefonní číslo je očíslováno pořadovým číslem, které zaujímá na SIM kartě. V pravém dolním rohu je tlačítko, pomocí něhož můžete přímo v mobilním telefonu vytvořit další kontakt s telefonním číslem.Pokud ukážete tužkou na kterýkoliv záznam z mobilního telefonu, rozvine se pro něj menu s následujícími položkami:Při kopírování musíte zadat, ke kterému poli v aplikaci Adresář přiřadíte jméno, a ke kterému typu telefonního čísla přiřadíte číslo z mobilního telefonu.Při editování se Vám zobrazí okno pro úpravu jména a telefonního čísla. Skoro vše fungovalo spolehlivě a bez problémů. Proč skoro vše? Protože jsem se setkal s problémem při editování údaje v mobilním telefonu.Pokud máte v telefonu zavedenu položky s názvem např., HandPhone Manager ji bez problému načte a zobrazí ji v PalmPilotovi správně a celou. Pokud tuto položku budete chtít opravit na, pak to půjde, ale do mobilního telefonu se uloží pouze část o délce 8 znaků.Smazání položky v mobilním telefonu šlo kupodivu perfektně a na první pokus :-)HandPhone Manager umí načíst tyto informace z mobilního telefonu a zobrazit je na displeji PalmPilota. Já sám nepovažuji tuto funkci za nějak důležitou, neboť tyto informace mám neustále zobrazeny na displeji mobilního telefonu. Stačí ukázat v pravém horním rohu na Phone Book a z menu vybrat položku. Všechny výše uvedené informace se načtou do PalmPilota a ten je zobrazí v % na souhrném displeji. Proces načítání ukazuje obrázek:Pokud s mobilem pracujete déle a potřebujete aktuální informace, můžete ukázat na tlačítko Refresh a status si aktualizovat. U NOKIE 3110 tato funkce nefungovala. Pilot sice hlásil. že čte informace, ale po chvíli tuto akci ukončil bez zobrazení těchto informací.I tyto informace umí HandPhone Manager načíst z mobilního telefonu a zobrazit je na displeji PalmPilota. Tato funce je sice užitečná, ale sám si nedovedu představit, na co by mi tyto informace prakticky byly. Stačí ukázat v pravém horním rohu na Phone Book a z menu vybrat položku. Všechny výše uvedené informace se načtou do PalmPilota a ten je zobrazí na souhrném displeji. Jsou to následující informace:Bohužel ani tyto informace nedokázal PalmPilota "vycucat" z mé NOKIE 3110.HandPhone Manager je velmi zajimavy produkt, o tom není pochyb. Bohužel mne zklamaly jeho nedostatky při práci s editací telefonního seznamu v mobilním telefonu NOKIA 3110 a nefunkčnost při získávání technických informací. Tím ovšem netvrdím, že na jiných mobilních telefonech nefunguje. Autoři totiž v manuálu dodávají obrázky, kde je zobrazena bezchybná komunikace s mobilním telefonem Ericsson.