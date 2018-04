Handheldy se systémem EPOC přivítaly další přírůstek

Nový handheld jménem Osaris nedávno rozšířil řady Epocových počítačů do dlaně. Epoc zaručuje již za dobu své existence jistou kvalitu komunikace mezi tímto systémem a Windows nebo Macintoshem.

Hlavním rysem handheldů je jejich velikost a schopnost pracovat na dvě AA baterie. Konkrétně tento minipočítač má rozměry 112x135x10 milimetrů zavřený a otevřený 112x70x12.5 milimetrů. Dále je vybaven konektorem pro síťové napájení, které se zcela určitě hodí, pokud na tomto počítači hodláte pracovat dlouho a intenzivně.

Co je ovšem zajímavé na tomto trpaslíkovi je jeho hmotnost, která činí se záložní baterií pro pamět pouze 75 gramů, což dnes zatím není zcela běžné. Ovšem při těchto rozměrech ... kdo by se divil, že?

Počítač je postaven na 32bitovém procesoru a dodává se ve třech variantách, lišících se velikostí paměti. Možné velikosti základní paměti jsou 4, 8 a 16 MB RAM. Systém je nahrán v 8MB ROM. Displej má rozlišení 320x200 bodů a disponuje 16 stupni šedi, což se někomu může zdát málo, ale dle mých zkušeností a zjištění toto bohatě stačí.

Propojení s PC, či modemem lze uskutečnit pomocí jednoho sériového komunikačního portu a nebo pomocí IrDA portu.

Rozšíření paměti lze uskutečnit pomocí compact flash modulu. Pro něj je v počítači vyhrazen jeden slot.

Klávesnice by měla být podobná již osvědčené z Psiona a obsahuje 53 kláves + 5 membránových kláves u displeje.

Základní SW vybavení je poměrně slušné. Osaris obsahuje Agendu s alarmem, To-Do a události, což je něco jako poznámkový blok s upozorněním. Dále je zde databáze pro kontakty s tel. číslem, adresou a jinými iniciály, které jsou obvykle zapotřebí. Pak je zde, obdobně jako u Psion S5 Word pro práci s texty a spreadsheet pro práci s tabulkami.

Dále je zde kalkulačka s různými módy - vědecká a "obyčejná". Dále je přímo v Epocu vestavená i komunikace s PC pomocí kabelu, či IrDA (stejně jako u Psiona a jiných Epoc-založených počítačů). Samozřejmě nechybí ani terminálová emulace pro komunikace přes sériový port a e-mail klient a web browser. Nechybí ani jednodušší hry a spell checker a tesaurus.

Nemusím doufám připomínat, že u tohoto operačního systému jsou všechny počítače uzpůsobeny tak, že se nastartují ve stejném stavu, v jakém jste je zanechali před vypnutím.

Jak je vidět, jsou počítače do dlaně stále více oblíbené a musím říci, že dokud jsem nedostal do rukou Psion 5, tak jsem neměl pro tyto maličké věci moc pochopení a dával jsem přednost notebooku. Nyní, po 14ti dením používání si nedokážu představit, že bych měl tento zázrak, který s sebou nosím téměř všude, vrátit. Toto zařízení se mi zdá velmi slušné například pro práci v terénu, jelikož ho lze napojit přímo na mobilní telefon, lze do něj vsunout kartu z digitálního fotoaparátu a okamžitě poslat se zápisem z tiskové konference, například, připojené fotografie do redakce.

Zdá se to sice neuvěřitelné, ale tato malinká zařízení mají před sebou jistě velkou budoucnost a mnozí si na ně budou zvykat za pár měsíců podobně, jako na mobilní telefony.