HandFAX 1.0, faxování a práce

Vytvoření nové faxové zprávy:

Stačí, když z menu Fax vyberete položku New Fax. Zobrazí se následující okno:





Nyní ukažte tužkou na tlačítko To, zobrazí se okno pro zadání příjemce:





Pro zadání příjemce máte možnost využít služby Lookup. Ta Vám umožní zadat faxové číslo přímo z aplikace Adresář. Po vyplnění ukažte na OK.



Vrátíte se zpět do úvodního okna z bodu 1. Nyní za popisku Subject zadejte stručné pojmenování faxové zprávy pro její pozdější snadnou identifikaci.



Ukažte tužkou pod čáru a napište vlastní text faxové zprávy.



Jakmile máte napsáno, můžete si zvolit jednu ze tří možností:



Připojení položky Zápisníku k faxu:

Stačí, když ukážete tužkou na vybranou položku Zápisníku Pak ukažte tužkou na tlačítko Fax memo v pravém dolním rohu. Zobrazí se následující okno:





Podobné okno už znáte. Přibyl v něm jeden řádek User cover page a mikroikonka listu, signalizující připojení Memo položky. Potřebujete-li si zobrazit obsah připojené Memo položky, ukažte tužkou na mikroikonku listu na konci tohoto řádku. Zobrazí se obsah, jak ukazuje obrázek.





Tento text si zde můžete pouze prohlédnout. Úpravy můžete provádět pouze v aplikace Memo. Pokud obsah souhlasí, ukažte na OK. Vrátíte se zpět do předchozího okna.



Nyní již můžete pokračovat standardním způsobem. Dopište Subject, text faxu, a následně pak zvolte Send nebo Later.

Používání složky Outbox:

LOG soubor, úspěšnost odeslání:

Sloupeček S - udává, zda se podařilo fax odeslat (vztyčený palec nahoru) nebo nepodařilo (palec obrácený dolů) Sloupeček Date - kdy byl fax odeslán Sloupeček Description - Když fax odejde v pořádku, vypíše se zde Subject, když ne, HandFax se pokusí vyhodnotit chybu a zobrazit ji. (Například - Wrong number).

Konečně se dostáváme k vlastnímu faxování a práci s faxy, které chcete poslat.Ihned po spuštění aplikace HandFAX se zobrazí seznam položek z aplikace Zápisník. Abyste nemuseli psát texty faxových zpráv přímo do aplikace HandFAX, můžete si je předem nachystat pomocí aplikace Zápisník (Memo). HandFAX umí takto připravené položky poslat. Princip je stejný, jako když ke klasické mailové zprávě připojíte pomocí funkce Attach textový soubor. Stejně tak můžete napsat pouze krátkou faxovou zprávu a k ním připojit položku Zápisníku jako soubor.Jak už bylo řečeno, nemusíte odeslat faxové zprávy ihned po jejich napsání. Pokud po jejich napsání ukážete na tlačítko, faxové zprávy se umístí do složky Outbox. Potřebujete-li si všechny takto připravené faxové zprávy prohlédnout, ukažte na čelní obrazovce na tlačítko. HandFAX Vás do složky Outbox přepne a zobrazí se následující okno:Klidně se může stát, že napíšete faxovou zprávu a následně Vám sekretářka mobilním telefonem potvrdí, že ji nemusíte posílat, protože obchod je již uzavřen a že máte pouze přijet podepsat smlouvu. Faxovou zprávu lze ze složky Outbox smazat, ukážete-li na tlačítkoPokud chcete ještě dodatečně změnit faxovou zprávu, ukažte na tlačítko.Pokud chcete změnit text připojené Memo položky, stačí se přepnout do aplikace Memo pad a text změnit. Automaticky se pak pošle opravený text.Je-li vše připraveno, můžete přistoupit k odeslání faxů ze složky Outbox. Ukažte na ikonu, vyberte položkua ze zobrazeného menu vyberteNa základě vyhodnocení vytáčení, spojování modemů, přenosu a zakončení generuje HanFax LOG soubor s informacemi o úspěšnosti odeslání faxových zpráv. Prázdný vypadá následovně:Každý řádek v LOG souboru má tři identifikační údaje:Doporučuji řádky v LOG souboru občas "probrat" a nepotřebné smazat. Pozor! Pokud fax odejde úspěšně, může tento řádek sloužit jako doklad o jeho odeslání. Pro smazání ukažte tužkou na tlačítkoDetailní informace o chybách při přenosu, chybové kódy apod. získáte ukázáním na tlačítkoPokud zjistíte, že se nepodařílo některé faxy odeslat, ukažte na příslušný řádek v LOG souboru, vyberte tlačítkoa v zobrazeném okně chybových zpráv vyberte tlačítko