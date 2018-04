HandEry končí - Předobjednávky iQue3600 - a další aktuality

HandEra končí s PalmOS handheldy!

Jeden z PalmOS výrobců firma HandEra, která překvapila před dvěma roky svět PDA svým inovativním modelem HandEra 330 (předtím TRGPro) oznámila, že neobnoví licenci na PalmOS, která ji vyprší 31.května 2003. Do té doby chce vyprodat oba nabízené modely.

HandEra patřila k přímým prodejcům PDA, výsledky jejího prodeje se tudíž neobjevovaly ve výsledcích retailových prodejů, a tak bylo dost nejasné, jak úspěšné její modely jsou. HandEra 330 přinesla jako první do věta PalmOS vyšší rozlišení QVGA, virtuální graffiti, hlasový záznamník, duální slot CF/SD. Firma ale nedala na trh barevný model a QVGA rozlišení převálcovala firma Sony se svými HiRes modely.

MusicPal - MIDI aplikace pro Palmy

Zdá se, že se PalmOS platforma konečně dočkala pořádného programu pro vytváření, poslech a editaci hudby v MIDI formátu.

Výrobcem je firma jthesing, aplikace stojí 20 USD.

Palmy mohou mít nyní až 128 MB paměti

Palm Solutions Group oznámil úpravy, které umožní, aby měly PalmOS handheldy podstatně více RAM paměti než dosud, a to ze stávajícího maxima 16 MB do až 128 MB. Větší paměť by měla umožnit novým PalmOS modelům obstát v soutěži s PocketPC platformou a zvládnout rostoucí nároky nové generace produktů, zejména z oblasti multimédií.

Těšíte se na Garmin iQue 3600?

iQue 3600 je první PalmOS handheld s vestavěným GPS přijímačem. Podrobnosti o něm najdete u nás.

Amazon.com začal na tento model přijímat předobjednávky s tím, že bude prodáván od 1.července. Cena je 549,99 USD.

Intermec nabízí průmyslové handheldy 760 Color Pocket PC

Intermec Technologies Corp.tento týden představil novou řadu odolných handheldů s Pocket PC Intermec 760 Color - svůj první PocketPC model s podporou GPRS, či CDMA. Umí tedy nejen přenášet data, ale i hlas.

Prodává se i v dalších bezdrátových variantách - s WiFi, či Bluetooth.

InterKey - "Píšte" česky :-)

Až šedesát národních virtuálních klávesnic nabízí virtuální klávesnice InterKey. Klávesnici lze upravovat (barvy. 3D, fonty), podporuje smajlíky, autorepeat a pohodlné přepínání.

Výrobcem je Paragon Technologies GMBH, klávesnici koupíte za 29,95 USD.