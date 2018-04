HandEra 330 - velmi mladá legenda ...

Musím začít hezky popořádku. Po rozbalení krabice jsem vyndal modrý plastový sáček, ve kterém se ukrývala samotná HandEra. Znal jsem ji do té doby jenom z fotografií. A můj první dojem?

Byl překvapivě dobrý. Abych vysvětlil - znám pochopitelně všechny ty báječné schopnosti počítače HadEra, pro které je toto PDA tak revoluční. Byly již mnohokrát dobře popsány a detailně je zde popisovat by bylo nošením dříví do lesa :

- Rozlišení 240x320 pixelů

- Virtuální Graffiti

- Dva rozšiřující sloty - CF a SD

- Hlasový záznamník

- Podpora ovládání jednou rukou - pomocí tlačítek Jog a Select

- Baterie - volitelné AAA a Li-Ion

- Indikační LED dioda

- Kompatibilita hardware

- Vestavěné aplikace v ceně - zejména kancelářský QuickOffice





Na druhou stranu vím, že nejvíce kritizovanou vlastností modelu je jeho design, velikost a váha. Když jsem vytáhl PDA z krabičky, tak se mi toto vše nezdálo zas až tak hrozné (podle pověstí jsem zřejmě očekával nějaký stánkově-pouťový "aušus"). Váha je docela přijatelná (i se čtyřmi AAA bateriemi), velikost tohoto PDA vás taky nesrazí do kolen a očekávaná bakelitová krabička se taky nekonala ...

Svůj dojem jsem si ověřoval srovnáním s jinými PDA. Na přiložených fotografiích (omluvte, prosím, jejich nekvalitu) můžete vidět HandEru v porovnání s Palmech Vx, iPAQem a Psionem Revo.





Osobně jsem před rokem přecházel od Palmu III k řadě Vx a design modelu HandEra 330 mi dnes připadá překonaný. Na druhou stranu - je zde obrovská výhoda zpětné kompatibility hardware a příslušenství (to já musel před rokem prodat svůj PalmModem i klávesnici GoType a nyní mne to při upgrade čeká v každém případě, bohužel, znovu). Velikost a váha HandEry mi nepřipadala tak hrozná možná i proto, že již delší dobu používám taky iPAQ a ten je oproti HE330 větší a těžší.

Takže - co se vlastně ponejvíc HE330 vytýká a jaké jsou v tomto směru moje postřehy?

Velká velikost i váha

O váze by se dalo diskutovat, nezdá se mi velká. Velikost je, ovšem, opravdu větší než u manažerských modelů. Neměl by to být ale zásadní problém, můj Vx v hardcase není zase až o tolik menší a lehčí ...

Design - připomíná starou řadu Palmů III/IIIx, stříbrný čelní panel, nezakrytý konektor, nevhodná kombinace stříbrná - černá

Zde bych asi dal těmto kritikům trošku za pravdu. Ale jen mírně. Kombinace stříbro a černá mi nepřipadne až tak špatná (i když to vše je věcí velmi individuální). Problém je u toho stříbrného čelního panelu - je opravdu plastový a je to na něm trošku vidět (rozhodně - postavíte-li vedle sebe HE330 a "stříbrný" iPAQ, tak ten rozdíl cítíte). Osobně si ale myslím, že bych si na tento čelní panel zvykl, pod tíhou "argumentů" schopností tohoto počítače.

Serial HotSync - sériový port je zastaralý, USB je rychlejší a rychle se prosazuje jako standard.

To se mi zdá sporné. Stále je hodně PC, kde vám USB nebude nic platná, a sériový konektor upotřebíte všude. Rychlost přenosu dat není u velikosti přenášených dat osudová, snad jen po hardresetu a "obnovování" celé paměti, to je ale u HandEry spíš otázka přenosu ze záložní CF karty...

Nutnost používat čtyři AAA baterie

Čtyři AAA baterie prodlužují výdrž modelu, což je u mobilních PDA velmi žádaná vlastnost. Nabíjecí baterie mám na několika PDA a vždy mne dokáže dohřát nápis "Battery is low", který se objeví výhradně tehdy, jsem-li mimo kancelář a kolíbku. Spíš bych řekl, že 4 AAA baterie mají negativní vliv na velikost a váhu modelu.

HandEra nemá barevný displej

Ano, zdá se téměř sebevražedné přicházet dnes s novou řadou PDA s pouze černobílým displejem. Přes vynikající kontrastní a jemný displej HE330 je totéž v barevném provedení docela lákavá představa. Je ovšem taky skutečností, že na světě je vždycky "něco za něco" - v tomto případě asi nejvíc za peníze a výdrž baterií. Je docela možné, že HandEra časem přijde s barevným modelem, ten by asi ale nestál nynějších "přijatelných" $350. Firma HandEra zde spíše razí zásadu, kterou kdysi vyjádřila mluvčí firmy Psion - barva - výhledově ano, ale až daň za ni nebude vyšší než užitek.

Připomeňme si, že HandEra je svým černobílým displejem určena zejména pro PIM úlohy, kancelářské a jiné "serióznější" využití. Hráči a příznivci multimédií se asi poohlédnou po jiném modelu (m505, ale ještě lépe jedno z nových Clie), pokud již nepřešli k "multimediálnějším" PocketPC.

Další postřehy

V předchozím textu jsem zmiňoval záměrně postřehy, které jsou modelu vytýkány, neboť oslavných ód je všude dost, a opět odkazuji na naše články z úvodu této recenze. Co mně osobně se nejvíc na HE330 líbilo a kde si myslím, že HandEra ukázala další cestu?

Rozlišení a virtuální graffiti - po návratu od HE k Vx mi displej Vx připadal dost hrubý a primitivní. HandEra kvalitou displeje připomíná spíš Psion Revo. Virtual Graffiti zase evokuje dobrou schopnost WinCE počítačů, kdy v případě potřeby použijete graffiti oblast na zobrazení dalších dat. Funguje to opravdu náramně a není tomu celkem co vytknout. Jsem přesvědčen, že tento systém by se měl stát standardem v nové generaci Palmů.

Jog a Select tlačítka - tak tahle tlačítka jsou silně návyková. PDA je vůbec zařízení, kde v řadě situací jste nuceni řešit problém "mám jen jednu ruku" - tato tlačítka jsou v ideální poloze pro leváky i praváky a usnadní vám život v mnoha situacích.

Víc fontů - měl jsem na testování model z PDAPlanet s lokalizací CzLoc a z osmi nastavitelných fontů jsem byl nadšen - již teď si dokážu představit, jakým přínosem tato schopnost může být v nejrůznějších programech (diář, kancelářské aplikace apod.)

Z dalších drobností, které asi zatím moc nezazněly, bych zmínil:

- výborně vyřešený resetovací otvor - k jeho zmáčknutí již nepotřebujete tenký trn ze stylusu či kancelářské svorky. Když jsem kdysi podobný reset chválil i iPAQu, kdosi mne usadil slovy - "to víš, reset budeš na PocketPC pořád potřebovat, ha, ha, ha". Jeho slova se nepotvrdila (u iPAQu) a zmáčknutí resetu přímo hrotem pera kvituji u HandEry jako dobrý krok ke komfortu uživatele.

- dobrá tlačítka - zdají se mi pevná a spolehlivá, dobře se mačkají. Mám s tlačítky špatnou zkušenost z Palmu Vx a uvědomuji si, jak důležitou součástí PDA tlačítka jsou a jak se může prodražit případná oprava.

HandEra 330 je vynikající počítač. Upgradujete-li letos svůj Palm, měli byste toto PDA zahrnout rozhodně do svých úvah.