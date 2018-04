HandEra 330, tentokrát oficiálně !

Dlouho netrpělivě očekávaný model firmy HandEra, pokračovatele famózního TRGpro, který svého času "ukázal cestu", je konečně na světě. A je třeba nezaujatě napsat, že HandEra 330 by mohl být skvělým počítačem a důstojným pokračovatelem TRGpro !

Shrňme, co nového HandEra přináší :

Rozlišení 240x320 pixelů, které je na úrovni rozlišení PocketPC/WinCE počítačů - to je třikrát víc pixelů, než nabízejí 160x160 palmy, to je víc informací na obrazovce, to je možnost leckdy užitečného a přirozeného (třeba u knih, spreadsheetů, obrázků) zobrazení "naležato".

Virtuální Graffiti umožní nová kouzla a divy s ploškou a jejím designem ! Lze jej skrýt a využít tak celý displej pro zobrazení programu a dat.

Dva rozšiřující sloty - tradiční CF a dále i SD ! Můžete si třeba rozšířit paměť a současně používat jiné zařízení z nabídky příslušenství těchto karet !

Hlasový záznamník - již nebude třeba pošilhávat po počítačích PocketPC, či Psionech 5mx, netřeba utrácet za různé GoVox doplňky.

Podpora ovládání jednou rukou - pomocí kol ečka Jog a tlačítka Select

Baterie - 4 AAA baterie by měly dát počítači vyšší životnost, lze ovšem zvolit i Li-Ion variantu.

Vestavěné aplikace v ceně - cení se zejména QuickOffice, který obsahuje tabulkový procesor QuickSheet, program na grafy QuickChart a textový editor QuickWord - s conduitem na rodinu desktop MS.Office produktů)

Indikační LED dioda.

Kompatibilita hardware - trvá kompatibilita hardware řady PalmIII/TRGpro. Máte-li externí klávesnici, modem apod., můžete jej dále používat i s novým modele m !

Je potvrzena cena $349,99 a dostupnost na konci 2.kvartálu !

Závěr

Poslední model z hardwarové "záplavy modelů" v PalmOS oblasti je přesně takový, jaký jsme si mohli přát - je "jiný" než ostatní modely a uživatel má tedy možnost volby ! HandEra nemá oproti některým konkurenčním výrobkům barvu (zatím) a není to ultratenký model do kapsičky u košile. Má však nesporné přednosti a výhody, které by mu měly pomoci zí skat si opět slušnou řadu zájemců - nejlákavější asi bude displej 240x320 , dva rozšiřující sloty, hlasový záznamník , jog dial i možnost volby baterií. Nelze však podcenit ani zpětnou kompatibilitu hardware - ten je poměrně nákladný nejen v našich končinách.

Důležité bude, jak se výrobci software vyrovnají se skutečností, že tu najednou máme palmy se třemi rozlišeními - základním 160x160, Clie 320x320 a HandEra 320x240. První signál včera vyslala firma SeahorseGame, která deklaruje kompatibilitu všech svých aplikací (karetních her) pro HandEra rozlišení, i jog dial.

Karty nových modelů jsou rozdány.

počkal

nedal se zlákat CeBITem, jako třeba Palm Inc, který

představil své dva trháky m500/m505, a tím

ch typů Palmů (o čemž svědčí nedávné snížení cen a nadbytečné zásoby výrobků)

Uvidíme, jak rychle dokáže dostat svůj nový model HandEra na trh !

HandEra si s novým modelemzdesi zkomplikoval prodej ostatní

Potvrzená tabulka technických parametrů :