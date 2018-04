HandEra 330 - několik tipů na software

SilkMan 1.2

SilkMan od Igora Nesterova je jednoduchý freewarový prográmek (velikost asi 10 kB), jenž je kombinací SilkClockHacku a SilkFindHacku. Stejně jako SilkClockHack umožňuje zobrazení různých užitečných informací na silkscreenu, a to i v minimalizovaném stavu. Na rozdíl od tohoto hacku si ale můžete sami nastavit, kde budou jaké informace vypsány. Druhý hack, jehož funkce jsou v této aplikaci obsaženy, do lišty minimalizovaného silkscreenu přidá malou ikonku, spouštějící Find. SilkMan se skládá ze dvou částí - první část jsem výše popsal. Druhou částí je pak malý hack, který při spuštění Find z minimalizovaného silkcreenu silkscreen maximalizuje. Po ukončení Find se pak opět minimalizuje. Výhodou SilkMana oproti podobným hackům je právě fakt, že jeho důležitější část hackem není. Nalézt ho můžete na Palmgearu.

YearCal Ver. 1.1

YearCal programátora Jaemoka Jeonga je velice jednoduchou, malou (5 kB) a užitečnou aplikací. Jak už její název napovídá, je to roční kalendář, který využívá rozlišení 240 x 320. Stáhnout ho můžete zde.

TikTok 2.20

Michaelovi J. McCollisterovi se podařilo vytvořit co do ovládání jednoduché, ale velice užitečné freewarové stopky využívající rozlišení 240 x 320. K dispozici je 8 (x4 stánky) na sobě nezávislých stopek, které ale zároveň mohou sloužit jako časovače (timer) a ke kterým lze napsat různé poznámky. Odpočítáváním času se TikTok velice podobá Interrupt Me - například také dokáže při vypršení času Palm (TikTok funguje i na jiných typech Palmů) probudit. Poté se, stejně jako u Interrupt Me, na obrazovce ukáží informace a spustí se alarm, který si vyberete. TikTok je velice užitečným pomocníkem při různých aktivitách, například při vaření. Informace o programu zde.

CryptoPad-HE v. 4.05

CryptoPad je výbornou freewarovou náhradou standardního MemoPadu s několika zajímavými funkcemi, jenž v Memopadu chybí. Jak už z jeho názvu vyplývá, je jeho hlavní náplní ochrana poznámek z MemoPadu před očima nezvaných čtenářů. Zamykat můžete kromě samostatných poznámek (u těch se objeví jen první řádek textu a vedle malý klíček) i celé kategorie. Heslo je buď individuální pro každou poznámku jiné, nebo se dá nastavit globální heslo pro všechny stejné. Když heslo zapomenete, tak je jediná možnost, a tou je Forgotten password, což znamená výmaz všech poznámek zamknutých tímto heslem. Oproti MemoPadu si zde můžete navíc zvolit pro různé fonty různé barvy, respektive odstíny šedi. Dalším rozdílem je možnost přidání hledání Look Up, jenž hledá podle písmen obsažených v prvním řádku poznámky. Kromě zamykání je v CryptoPadu obsaženo i klasické Security. Informace a download na Palmgearu. Rozhodně doporučuji nahradit MemoPad na hardwarovém tlačítku právě touto aplikací.

Perfect Day ver.1.0

V desktopové části této freewarové aplikace od Toysoftu si vyberete dva obrázky, které se zobrazí při zapnutí/vypnutí HandEry. Tato část pak vygeneruje program pro PalmOS, jenž se nainstaluje do paměti HE330. Funkce programu se aktivuje prvním spuštěním a můžete si v něm vybrat, jak dlouho zůstanou obrázky na displeji. Tyto obrázky musí samozřejmě odpovídat displeji HandEry (240 x 32O a 16 odstínů šedi).

Xr0w 1.0.2

Za poněkud krkolomným názvem se schovává velice oblíbená hra s křížky a kolečky, známá jako "piškvorky". Hrát můžete buď proti Palmu, a to na třech úrovních, s živým protihráčem na jednom Palmu, nebo přes infračervený port s jiným uživatelem. Hrací pole představuje 12 x 12 polí. Xr0w umožňuje hry ukládat, brát tahy zpět a zobrazovat různé statistiky. Na freewarovou hru je Xr0w velice propracovaná aplikace a všem ji rozhodně doporučuji. Co více dodávat, vždyť snad každý někdy "piškvorky" hrál. Informace a download zde.

heFontMapper 1.0

heFontMapper je více než užitečný software od Hiroaki Imazeki určený pouze pro HandEru 330. Díky tomuto programu lze totiž konečně bez problémů pracovat s kameru PalmPix! Tato aplikace dokáže z programů, jenž nepodporují HiRes, vytvořit aplikace rozlišení 240 x 320 podporující. Všechny programy samozřejmě takto "předělat" nelze, například iSilo, Filez atd. Naopak výborně funguje s Freewrite, CSpotrun,Palmpix a docela slušně i s Today.

Nejdříve jsem měl s heFontMapperem problémy s chodem některých Hacků, ale ty jsem vyřešil. O tomto výborném softwaru jsem se dozvěděl (jak jinak než čirou náhodou) na jednom velice dobrém diskusním fóru zaměřeném na HE330. Tento program je na světě již několik měsíců, ale moc se o něm neví, protože se nevyskytuje na Palmgearu a jemu podobným, ale jen na Handago a na stránkách autora (na těchto webech si můžete stáhnout 30denní demoverzi). Cena 10 dolarů je, řekl bych, docela přijatelná. Podobná aplikace (hrFontMapper) existuje i pro Sony Clié. Nastavit lze velikost fontu a další podrobnosti. U některých programů je nastavení fontů (standart\small) důležité především kvůli češtině (fonty této velikosti nemusí být podporovány). Jak už jsem se výše zmínil, konečně lze na HE330 využít propojení s fotoaparátem Palmpix. Okno s náhledem je sice menší, než je obvykle například u PalmIIIe, ale o to je obraz ostřejší. Ve spojení s sharewarovou aplikací PixTransfer se stává HandEra330 plnohodnotným digitálním fotoaparátem. Stejně tak lze použít Go`n tell. Celkově lze říct, že je to software určený spíše pro uživatele, kteří rádi experimentují a kterým nevadí fakt, že tyto pokusy nemusí vždy skončit dobře. heFontmapper je software, který se jistě vyplatí zakoupit.

To je pro dnešek vše, ale časem se jistě k tématu programy pro HandEru 330 vrátím.