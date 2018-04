HandEra 330 - několik dalších tipů na software

Ve volném pokračování mého předminulého článku vám nabídnu další várku programů, tipů a updatů pro HandEru 330. Freeware je zde zastoupen GentleManem , Graffiti Echem DA , PalmReaderem a aplikací MapMap Lite . Trocha komerce také neuškodí, zvláště pak je-li to tak kvalitní aplikace jako Embark . Update se týká skvělého Silkmana, Pluckeru a softwaru z mého minulého článku: UniCMD . Jako tip na závěr vám nabídnu výborný internetový prohlížeče Xiino a utilitu heFontMapper.

Freeware

PalmReader v. 1.1.26

Chcete kvalitní a propracovaný prohlížeč DOC souborů s podporou HiRes HandEry 330 zadarmo? Potom zkuste PalmReader z produkce PalmSource. O tom, že je PalmReader propracovaným programem, svědčí množství funkcí. Tato aplikace nenačítá DOC jen z RAM, ale i ze složek PALM/LAUNCHER umístěných na SD/MMC a CF kartách. Další důležitá vlastnost, jež souvisí s HE 330, je rotace textu (stejně jako s Rotate DA). Při čtení je v dolní části obrazovky umístěna lišta ukazující pozici v textu, aktuální stránku a obsahující nastavitelná tlačítka: info o e-booku, info o čase a stavu baterií, převrácení barev (invert display) atd. PalmReader také obsahuje, jako většina programů pro čtení DOC, funkci záložek v textu (bookmarks). Velice užitečné jsou v menu obsažené volby: jít na začátek, na konec, na určitou stránku nebo kapitolu e-booku. Příjemná je též možnost změny velikosti fontu a poměrně propracovaný autoscrolling. Poslední zajímavá funkce, o které se zmíním, jsou poznámky (notes), které můžete připisovat k textu. Tyto poznámky později můžete exportovat do Memopadu. PalmReader je freewarová aplikace na velmi vysoké úrovni a doporučuji ji každému uživateli Palmu. Tento program je asi 220 kB velký a informace získáte na těchto stránkách. Mimochodem si zde můžete stáhnout PalmReader pro všechny možné operační systémy - MacOS,PocketPC, Windows...

GentleMan 0.9 Beta 4.2

GentleMan od Collina R. Mullinera je další z řady správců souborů pro HandEru 330. Díky tomu, že je stále ještě v betaverzi, ho můžete používat zdarma. Hlavními přednostmi této aplikace jsou dva browsery, které jsou obdobou dvou oken u UniCMD a velice detailní info o souborech (vedle názvu souboru lze v browseru zobrazit dvě z dalších 12 informací). Největším trumfem jsou ale pluginy. Zatím existují pouze dva: WavPlayer a MIDIPlayer. Jak již jejich názvy napovídají, jsou tyto pluginy určeny pro přehrávání zvukových souborů typu Wav a MIDI. Nevýhodou je, že se přehrávání nedá ovládat, pouze se při něm ukáže název přehrávaného souboru. GentleMan kromě těchto specialit nabízí standardní funkce správce souborů: kopírování, výmaz, info, práce s kartami atd. Největší jeho nevýhodou je pomalost - zvláště se projeví při spouštění GentleMana, kdy trvá neuvěřitelně dlouho, než načte všechny informace. Bohužel z něj právě tato vlastnost dělá pouhý průměr. I přesto doporučuji GentleMana vyzkoušet - zabírá i s pluginy asi 84 kB a informace o něm naleznete zde.

Graffiti Echo DA Ver.0.9

Jak už je z názvu patrné, má toto DA od Jaemoka Jeonga jediný účel, a tím je zapínání/vypínání stopy, která se objevuje při psaní Graffiti. Jednoduché a užitečné. Velikost 1,1 kB, info a download na Palmgearu nebo zde.

MapMap Lite v1.0

MapMap Lite je jednoduchý program podporující HiRes HandEry pro práci s mapami, které si buď můžete stáhnout, nebo prostřednictvím přiloženého programu sami z BMP obrázků vytvořit. U MapMap není žádné zoomování, což mi trochu vadí, ale je tu funkce LookUp (vyhledávání v katalogu uložených a pojmenovaných souřadnic). Freeware je pouze verze Lite, u které chybí oproti komerční verzi za 8.95 $ podpora čtení map z karet (mapy můžou mít i 30 Mb, samotná aplikace je 40 Kb), velikost map je neomezená a několik dalších možností. MapMap se velice hodí například pro plány a mapy měst. K verzi Lite je přiložena mapa světa. Informace a download zde.

Shareware

Embark v1.0 Největší konkurence Launcheru X na poli launcherů pro HE330

Embark, jenž je dílem firmy Bits'n Bolts Software, je komerční launcher podporující VFS, používání Wallpaperů (pozadí), HiRes u HandEry 330 (jako jeden z prvních) a Sony, PalmOS 5, je plně barevný atd... Embark není příliš složitý a má jednoduché intuitivní ovládání. Jeho cena 12,95 $ je ještě docela přijatelná a myslím, že se jeho koupě vyplatí (zvláště pro majitele HE 330). Nejdůležitější vlastností je asi fakt, že aplikace uložení na kartě v adresáři PALM/LAUNCHER jsou automaticky načteny a zobrazeny mezi ostatními aplikacemi z RAM/ROM (stejně jako u AutoCF/AutoCard), ale jsou od ostatních graficky odlišeny. Oproti AutoCF je zde výhoda využití obou karet najednou. Ale pozor, Embark úplně AutoCF nahradit neumí - nedokáže si k spuštění programu z karty dohledat a dohrát PDB soubory na kartě. Stejně tak nenačítá PDB-DOC soubory jako AutoCF. Další příjemnou vlastností je možnost měnit u každé kategorie barvy (odstínů šedi) textu a Wallpaper (pozadí - to vypadá i na HandEře docela dobře). Wallpaper si můžete vytvořit sami prostřednictvím freewarového DOSovského programu stáhnutelného ze stránek autorů. Launcher má standardní funkce (kopírování, mazání aplikací atd.) a menu s těmito volbami se nám rozvine, pokud na nějaké aplikaci delší dobu držíme stylus. Embark má ale navíc informační lištu v dolní části displeje. Zde se můžete informovat o stavu baterií, paměti, času, datumu atd. Pokud vám to nevyhovuje, tak si ji do jisté míry můžete upravit. Program samotný zabírá asi 80 kB. Pochvalu si zaslouží nápověda umístěná přímo v programu. Embark považuji za poměrně povedený launcher, který využijí hlavně milovníci HandEry 330. Stáhnout lze buď na Palmgearu, Handago nebo na stránkách autorů.

Update

UniCMD 1.06a

U této aplikace, již jsem recenzoval v minulém článku, byly provedeno poměrně dost změn. Textový prohlížeč byl výrazně vylepšen a jeho problémy s HandErou vyřešeny, navíc se může pochlubit vylepšenou grafikou. Do programu byl nově přidán jednoduchý prohlížeč HTML. Chyby se zobrazováním JPEG na HE 330 byly též již vyřešeny, takže si můžete bez problémů prohlížet drtivou většinu JPEG obrázků. Škoda, že stále ještě chybí podpora HiRes HandEry.

Silkman 2.1

I u tohoto programu došlo k rozsáhlému updatu a významnému rozšíření funkcí - to se hlavně týká minimalizované lišty. Také byla zlepšena celková stabilita chodu programu. Jak jsem již napsal, změny se týkají především minimalizovaného silkscreenu - teď si zde můžete nechat zobrazit čas, datum, stav paměti a baterií, tlačítko Find (tyto funkce byly už u předchozí verze). Nově sem lze zabudovat i zapínání backlightu, vypínání Palmu, či tlačítko pro spouštění kterékoliv aplikace. Tím se podstatně zvýšila využitelnost tohoto již tak výborného programu. Ke stažení na Palmgearu.

Plucker v1.2beta13-hires

Famózní a olíbený off-line browser a náhražka za AvantGo je konečně i v HiRes pro HandEru 330 (i jiné HiRes Palmy). Kdo tuto zatím ještě betaverzi nemá, ať neváhá ani minutu a stahuje!

Tip

Xiino + heFontMapper

Všem uživatelům HandEry doporučuji vyzkoušet spojení heFontMapperu s jedním z nejlepších internetových prohlížečů pro PalmOs Xiino. Xiino v HiRes je opravdu nádhera!