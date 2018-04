HandDBase 3.0 je venku!

Ačkoliv to duchovní otec HanDBase nikdy nevyslovil nahlas, má nová HanDBase u PalmOS konečně předstihnout ve svých schopnostech konkurenční ThinkDB a zaznamenat výraznější expanzi na platformě PocketPC. Podaří se mu to? Myslím, že do našlápnuto má dobře!

DDHsoftware neponechává nic náhodě; HanDBase 3.0 přichází ve verzích pro PalmOS i PocketPC. Uvedení trojky je provázeno bombastickým designem stránek, což je docela příjemné a člověk má opravdu pocit, že prožívá něco převratného a velikého...

HanDBase plná novinek...

A co vlastně nového najdeme v samotné aplikaci? Je toho hodně a vezmeme to alespoň heslovitě:

- s databázemi může pracovat víc uživatelů. Všechny změny u každého uživatele jsou po synchronizaci zaznamenány v centrální databázi. HanDBase se tak stává ideálním firemním řešením a je zde patrná maximální snaha o dobytí těchto "profesionálních" trhů! S tím souvisí i "Peer to Peer" synchronizace pomocí IrDa, či Bluetooth - sdílení dat mezi uživateli je tak maximálně usnadněno!

- aplikace HanDBase Forms umožňuje významně přizpůsobit vzhled formulářů databáze - tento program ale není součástí vlastní aplikace!

- program umožňuje nastavovat zobrazení (views) s nastavením polí, filtrů i třídění

- vylepšení výkonu: hierarchické upořádání v pop-up oknech, podpora až šesti kritérií ve filtru, vylepšené rychlé vyhledávání, třídění přes tři úrovně, editace polí přímo v zobrazení (views)

- dokonalé zabezpečení: šifrování, skrytí zašifrovaných polí

- zdokonalené funkce: zejména výpočtové pole má nyní šest operací oproti dosavadním dvěma, je zde možnost nastavit alarm, počet polí je zvýšen až na 100, počet databází na 200

- zlepšení desktopových funkcí (conduit, plug-iny, ODBC, sync s MS Acces)

Do slušivého kabátku by měla databáze z HanDBase pomoci zabalit aplikace HanDBase Forms. Bohužel se mi ji nepodařilo do dnešního večera stáhnout - systém tvrdošíjně vracel chybu, takže snad v dalších dnech. Škoda, na tuto část programu jsem se obzvlášť těšil :-(

Určitě trojku HanDBase podrobíme redakčnímu testování a srovnáme si především s konkurenční ThinkDB!

A co za to?

HanDBase přichází na trh v několika variantách a verzích:

HanDBase Plus

Obsahuje program HanDBase pro handheld a HanDBase Windows desktop companion a obousměrný conduit.

Základní cena je $29,99.

HanDBase Pro

Obsahuje základ jako HanDBase Plus a k tomu program HanDBase Forms, synchronizaci více uživatelů, Sync Exchange s MS Acces a FileMaker Pro.

Základní cena je $39,99.

HandBase Enterprise

Obsahuje to samé jako HanDBase Plus a navíc HanDBase Forms, synchronizaci více uživatelů, HanDBase ODBC Driver a SyncExchange for ODBC.

Cena je $99,99.

U všech produktů existují množstevní slevy při nákupu více kusů.

DDHsoftware nabízí nyní zaregistrovaným uživatelům HanDBase do verze 2.75 upgrade na HanDBase Pro za $14,99.