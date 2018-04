HanDBase - kapesní databáze nejen pro profesionály (recenze programu)

V našem miniseriálu o databázových aplikacích pro PalmOS jsme si představili pět aplikací - SmartList To Go, MobileDB, jFile, Database6 a jistě nejzajímavější počin - Pilot DB. Přestože je tato aplikace mnohými zavrhována, není možné její kvality opomínat. Programem, který unikl našim spárům, byl HanDBase 3, kterému se dnes budeme věnovat v samostatném článku.

Popis programu

HanDBase 3 je profesionální databázová aplikace, což jistě předznamenává základní popis - většina potřebných funkcí je implementována, obsahuje mnoho funkcí pro usnadnění mobility, na druhou stranu lze počítat s tím, že se neobejdeme při jejím pořizování bez peněz, kvalitu zkrátka zadarmo nedostanete.

Firma DDH Software, která HanDBase vyvíjela a vyvíjí, při uvolnění verze 3 před dvěma lety nepřímo korunovala svůj databázový program na vrchol žebříčku podobných aplikací a snažila se tak přímo soupeřit s databází ThinkDB (dnes SmartList To Go), HanDBase, jak jsem již podotkli, není nástrojem pro pouhé nadšence, cílovou skupinou jsou skuteční profesionálové, kteří potřebují mít data v terénu neustále při ruce. Právě na to je aplikace stavěna, hlavně díky podpoře "opravdových" PC databází pomocí ODBC, případně přímé podpory MS Access v nižší verzi. Také umožňuje pracovat s databází více uživatelům zároveň a změny jsou po synchronizaci sjednoceny přes centrální databázi, případně mohou uživatelé synchronizovat databáze Peer-to-peer, tedy přímo pomocí IrDa nebo Bluetooth.

Otestujeme-li HanDBase podobně jako již popisované programy, zjistíme, že jde o opravdu propracovanou aplikaci, která v mnohém překonává očekávání. Počet polí je omezen až na hranici 100, což je dostačující a v podstatě nijak neomezující, propojování s ostatními databázemi je také v pořádku, formáty polí pokrývají vše, co si lze představit, dokonce je zde i základní výpočtové pole. Jeho síla je bohužel drobně omezena na mezizáznamových výpočtech, kde skripty, které je možné vytvořit jsou omezené na aktuální a předchozí záznam a to bez možnosti podmíněných odkazů. Synchronizace přes konduit nebo SyncExchange je bezproblémová, stejně jako přímé propojení mezi palmy. Export dat lze provést do CSV, XML, MS Word a Excel, import lze provádět pouze z CSV.

Závěr

Narozdíl od většiny ostatních aplikací je HanDBase spíše orientována na profesionální použití, tedy tam, kde ostatní aplikace v přehledu končily. Jistě ale nalezne své příznivce i v řadách neprofesionálů. Kdo chce opravdovou kvalitu s dostatečnou funkční výbavou a solidní podporou na desktopech, je HanDBase právě pro něj. Na webu výrobce je k dispozici řada hotových databází – většinou v angličtině. Pro majitele PocketPC máme jednu potěšující informaci - existuje i verze pro tyto handheldy s podobnými parametry jako v případě palmů. Aplikace je k dispozici ve třech verzích, základní za 30 dolarů, profesionální za 40 a nejvyšší (s ODBC) za 100 dolarů.