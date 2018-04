Handango udělovalo ceny!

Ceny se udílely v San Antoniu v Texasu během Handango Parter Summitu a byly sponzorovány firmami Microsoft, Palm, Nokia a USAToday.com. V každé kategorii byli určeni tři finalisté a celkové hodnocení provedli odborníci (v porotě byli třeba James Hromadka z VisorCentralu, Shawn Barnett z PenComputing, Steven Bush z Brighhandu a další).

Platforma PalmOS

Kategorie Obchodní řešení

Vítěz: Documents To Go od DataViz

Finalisté: PrintBoy de luxe a HanDBase

Kategorie Produktivita

Vítěz: Splash Wallet od SplashData

Finalisté: Action Names Datebook, Silver Screen

Kategorie Péče o zdraví

Vítěz: MD Coder od Mobile Design Technologie

Finalisté:DrDrugs a PatientKeeper Personal

Kategorie Vzdělávání

Vítěz: ThoughtManager for Education od Handshigh

Finalisté: 4.0Student a Teachers PET

Kategorie Bezdrátové aplikace

Vítěz: Stock Manager od Tiny Stock

Finalisté: BugMe! Messenger a Aileron Personal Acces

Kategorie Hry

Vítěz: Handmark Monopoly od Handmarku

Finalisté: DragonBane II a Siberian Strike

Kategorie Životní styl

Vítěz: Diet&Exercise Assistant od Keyoe

Finalisté: Fire Viewe Suite a Ammy Reileys Pocket Gourmet Dinning Companion

Platforma PocketPC

Kategorie Obchodní řešení

Vítěz: Pocket SlideShow od CNetX

Finalisté: cyProj a PrintPocketCE

Kategorie Produktivita

Vítěz: Agenda Fusion

Finalisté: PoQuick Money Professional a Pocket Controller

Kategorie Péče o zdraví

Vítěz: PediatricDrugs os Skyscape

Finalisté:On Call Professional a topsE&M Coder

Kategorie Vzdělávání

Vítěz: TomeRaider od Properta

Finalisté: Pocket Class Pro a Cool Calc

Kategorie Bezdrátové aplikace

Vítěz: Mobile Chess od Captain mobile

Finalisté: Vindigo a Stock Manager

Kategorie Hry

Vítěz: SimCity 2000 od ZIO Interactive

Finalisté: Chopper Alley a Tennis Addict

Kategorie Životní styl

Vítěz: IntelliGolf od Karrier Communications

Finalisté: PocketMap City Guide USA a MySport Training

Zvláštní ocenění ještě získaly firmy/servery, a to pro každou platformu takto:

PalmOS: Vindigo

PocketPC: WebIS

Symbian: EPOCWARE

Java: JSmart

Linus: theKompany

Komentář:

Kdybych se měl letem světem vyjádřit k výsledkům, tak bych se asi zdržel konkrétních připomínek a výhrad, a to z jednoho důvodu - rozsah PDA software je dnes tak obrovský, že čítá desítky tisíc aplikací, a docela chápu, že již jen výběr kategorií a finalistů je velmi obtížným úkolem. Nevím, do jaké míry zde sehrály vliv komerční zájmy firmy Handango (vzhledem k charakteru akce i summitu asi dost značnou).

Přesto se mi zdá, že ocenit Action Names Datebook a úplně přitom zapomenout na DateBk5, který prodělal právě v posledním půlroce obrovský skok dopředu, je velmi odvážné (budu-li kulantní). Ostatně obdobný problém bych viděl i v kategorii PocketPC, kde cenu dostal diář Agenda Fusion a na novinkami našlapaný Pocket Informant 3 si nikdo nevzpomněl.

V herní oblasti se mi zdají u PocketPC první dvě oceněné hry trošku po "sezóně", ale to může být dáno skluzem (nevím, k jakému datu se hodnotilo). Monopoly Handmarku jsem si vyzkoušel a pak to smazal - chyběla mi tam ta kouzelná atmosféra stolní hry plynoucí z interakce se spoluhráči. Ani nudné bloudění po vylidněných kobkách v DragonBane II. mne příliš neuchvátilo. Opět je to ale subjektivní věc - prostě se mi zdá, že byly lepší hry, ale co to je - "lepší", že...

Diet&Exercise Assistant je jistě zajímavý produkt, ale jako jeden z mála programů v této kategorii neumí nastavit jiné jednotky, než ty americké, což mi přijde lehce přezíravé. Osobně se domnívám, že RMRDiet je lepší dietní aplikace. Škoda jen, že Serge Chestopalov odmítá moje návrhy na počeštění programu i databází potravin a cvičení - myslím, že by se takový produkt u nás mohl chytit - lidí, co by rádi shodili nějaké to kilo s PDA, by se jistě našlo dost.