HAMILTON - profesionál na cestách

S tajuplným slovem "HAMILTON SFA" jsem se poprvé setkal loni na Invexu v Brně, kde v jakémsi "PDA prostém" pavilóně jsem uviděl štíhlého pána, jak stojí za malým stolkem, před sebou několik Visorů a pár letáků. Stánek měl nápis VISICOM.sk a my jsme se s panem Milanem Hnilicou (tak se ten pán jmenoval) zapovídali o Hamiltonu, jakožto hotovém systému pro podporu obchodních zástupců v terénu...

K druhému kontaktu s Hamiltonem došlo na prosincovém HandyExpo, kde Hamilton předváděla firma RAMERT a spol. s.r.o. - právě ta "výhradně zastupuje" Visicom při prodeji Hamiltonu v České republice. S majitelem firmy najdete rozhovor na konci našeho článku, ale pěkně po pořádku.

Před dvěma měsíci jsme vám nas Palmare představili software REPsale, který je z podobného soudku. I systém HAMILTON SFA je určen mobilním profesionálům.

Hamilton je modulární systém - znamená to, že se skládá z několika samostatných částí (modul), které lze využívat jednotlivě. Můžete tak začít třeba se základním modulem a objednávkami a pak dokoupit modul knihy jízd atd.:

CRM Connect - základní modul, který mít musíte - je to databáze vašich zákazníků a databáze vašich produktů/služeb. Ostatní moduly využívají zejména informace z tohoto modulu.

Orders (objednávky) - jestli potřebujete v terénu pořizovat objednávky, je tento modul pro vás. Samozřejmostí je variabilní systém jejich zpracování a odesílání.

VAN Sales (modul pro přímý prodej) - když v terénu realizujete přímý prodej (může být hotovostní i na fakturu). Je zde i skladová evidence i evidence hotovosti (stav pokladny).

Forms (formuláře) - modul umožňuje vytvářet a zpracovávat různé formuláře a dotazníky pro sběr nejrůznějších dat v terénu.



Reports (sestavy) - modul umožňuje zasílat do PDA centrálně zpracovávané reporty, souhrnné výkazy, popřípadě na objednávku méně používané údaje, které je zbytečné nosit stále v PDA.

Expenses+Routes (evidence nákladů a kniha jízd) - údaje mohou být již předzpracovány a uživatel v terénu již pak jen vybírá z nabídek. Kniha jízd je poměrně komfortní - lze evidovat víc vozidel, vést oddělenou evidenci soukromých a služebních jízd, přiřazovat jízdám náklady apod.

Uživatelská část na PDA je velmi účelně vytvořena, namísto komentářů několik screenshotů:

Stromová organizace zboží:





Možné aktivity při návštěvě zákazníka:





Vyplňování uživatelského formuláře:





Evidence nákladů:





Řádek objednávky:



Systém HAMILTON je značně komplexní a úplný popis jeho schopností, technické specifikace napojení systému na podnikové databáze a informační systémy je nad rámec toho článku. Není ani jeho účelem opakovat zde údaje, které si zájemci mohou přečíst na stránkách výrobce. Všem, kdo o možnostech či přímo nákupu takovéhoto systému uvažují, doporučuji se na tyto informace podívat...

S panem Ramertem jsme se sešli v pizzerii na Vinohradské ulici v Praze - přišel v manažerském obleku a o Hamiltonu i PDA mluvil velmi zasvěceně a přesvědčivě. Je to zřemý profesionál - obchodník, ale v podtextu je cítit i výrazné PDA fandovství... Pokusil jsem se poskládat alespoň útržky našeho rozhovoru:

- Já se vás nejdřív musím zeptat na tradiční otázku - jaké PDA používáte osobně a proč? A jaké jsou vaše oblíbené programy?

Já jsem profesionálně deformovaný člověk, takže vždy testuji nová PDA na "vlastním těle". V daném okamžiku používám Nokia 9210 a už se těším na nový Handspring Treo.

Mé první PDA byl PSION S3a a dodnes na něj nedám dopustit. Zejména v oblasti organizace času dodnes nikdo nevymyslel nic lepšího. Jinak jsem v manažerské praxi používal všechny vývojové modely PSIONu i počítače s PalmOS a Windows CE. Mám hodně nečitelný rukopis, už od základní školy.-), takže upřednostňuji modely s klávesnicí.

Primárně užívané aplikace jsou plánování času a kontaktní databáze, vše synchronizované na dálku s firemním serverem pomocí technologií od Extended Systems. Dále užívám hodně tabulkový procesor a kalkulačku (koneckonců jsem obchodník), Route planner pro optimalizaci tras po republice a po Evropě, slovníky... Mobilně e-mailuji poměrně málo, spíše si užívám komfortu SMS z QWERTY klávesnice. Pro mobilní web a WAP jsem zatím nenašel osobní uplatnění.

- Mezi vašimi zákazníky v letáku mne zaujali "Poslanci Poslanecké sněmovny ČR" - jaká PDA používají naši poslanci? A jaký software?

Zdá se to neuvěřitelné, ale poslanci jsou lidi jako jiní. Používají to PDA, které jim vyhovuje. My jsme tam dodali dost PSIONů 16 i 32 bitových, ale v kuloárech jsem viděl i jiné značky. Vzhledem k širokému rozvrstvení počítačové gramotnosti v celé společnosti, které se odráží i se složení našich zákonodárců, je velice rozšířeným P(D)A i funkční sličná asistentka.

Co se software týče, "naši" poslanci většinou vystačili se základními aplikacemi PDA a se slovníkovým software. Důraz byl kladen hlavně na bezpečnost dat.

- Jak jste se vůbec dostali k Hamiltonu? Myslím firmu Ramert...

Působíme ne trhu s kapesními počítači od roku 1995. V rámci podnikových instalací jsme prodávali poměrně sofistikovaný systém pro ambulantní prodej postavený na platformě PSION Workabout. Systém velkoobchodního prodeje je ale velmi dynamický a orientace na jeden způsob prodeje přestala vyhovovat našim zákazníkům. Požadovali i možnost sběru objednávek, řízení komisního skladu, strukturované informace o obchodním vztahu, možnost definice ad hoc dotazníku pro marketingový výzkum... Pro obdobný systém máme v šuplíku hotovou základní analýzu.

Než jsme to začali programovat, byli jsme na prezentaci systému Hamilton. Ten uměl asi 90% toho, co bylo v naší analýze,ale zase spoustu věcí navíc. Když jsme se ujistili, že Hamilton je reálný produkt a ne "Potěmkinova vesnice" a navíc má za sebou úspěšnou referenční instalaci ve firmě Unilever na Slovensku, zkusili jsme jít jinou cestou: nechat Popper v šuplíku a začít prodávat v ČR Hamilton. Takto jsme měli systém k dispozici hned, nemuseli jsme jej vyvíjet a navíc jsme se zbavili proklatě dobré konkurence :-)

- Nabízíte komplexní řešení, nebo jen software?

Zásadně se snažíme prosazovat komplexní přístup. Pokud se se zákazníkem domluvíme, že on nadefinuje cíle projektu a zdroje, které je schopen na jejich dosažení poskytnout a zbytek nechá na nás nebo s námi úzce spolupracuje už od fáze definice projektu, ušetří investice do "slepých cest", které k cíli nevedou. Těžko najde mezi svými zaměstnanci někoho, kdo prodal přes 1600 různých PDA zařízení a který proškolil nebo technicky pomohl více než 3500 uživatelům. Máme dostatek kapacit a zkušeností k projektové práci, dodávce hardware i software, proškolení uživatelů i pro jejich záruční i pozáruční podporu... Více než dodavatelem se pro zákazníka stáváme partnerem, který zlepšuje efektivitu firemní činnosti používáním mobilního informačního systému...

- Proč by si firmy měly pořídit Hamilton, co jim přinese, jak se jim vrátí?

Tuto otázku jste měl položit spíše našim stávajícím zákazníkům, a v jiném čase: "Co jim přináší a jak se jim vrátil?" Vizí a chimér je v dnešní době start-upů dost, za Hamilton mluví reálné výsledky.

Obecně lze přínosy definovat v oblasti rychlosti přenosu informací z terénu do centrály a naopak, eliminace chyb lidského faktoru, zvýšení efektivity činnosti obchodních zástupců a jejich informovanosti, což se sekundárně projeví ve vyšší spokojenosti zákazníků a jejich loajalitě k dodavateli. Finanční návratnost se kalkuluje v řádu měsíců, ta lidská a vztahová lze jen těžko vyčíslit...

- Jak je s multiplatformitou Hamiltonu - je vázán jen na počítače s PalmOS?

FrontEnd Hamiltonu není vázán jen na PalmOS, je k dispozici klient pro Pocket PC i klasická Windows 98 až XP. Vzhledem k použité databázové technologii Sybase iAnywhere není problém portovat FrontEnd Hamiltonu na jiný operační systém, například EPOC, bude-li to zákazník chtít.

Zde bych chtěl jen připomenout, že "mobilní" informatiky se týká jen část Hamiltonu: FrontEnd. Naproti tomu Hamilton BackEnd je výkonná PC aplikace pro práci s obchodními daty, která nejenom zabezpečuje výměnu dat s mobilními uživateli, ale i distribuuje pořízené doklady (objednávky, faktury..) podle zadaných pravidel do nadřazeného informačního systému přes bránu XML, odesílá je e-mailem do skladu nebo faxuje do skladu....

Systém je skutečně hodně komplexní, pro představu: Nejdelší, téměř úplná, prezentace Hamiltonu trvala 2 pracovní dny...a byla úspěšná!

- Jak se v Čechách prodává takovýto software?

Dobře, děkuji za optání. Během krátké doby partnerství s Visicom Slovakia (autoři Hamiltonu) jsme realizovali zakázku pro Unilever ČR a probíhá implementace v EMCO, s.r.o.. Máme rozpracované i další obchodní případy, ale o těch zatím nebudu z pochoptelných důvodů hovořit.

Dle mého názoru Hamilton nemá na českém a možná i evropském trhu konkurenci co do komplexnosti a propracovanosti řešení respektujícího zdejší podmínky, zejména telekomunikační. Robustnost systému, zvolená technologie i velikost vývojového týmu jsou dostatečnou garancí i pro velké nadnárodní společnosti, Hamilton je ale dostupný i středním společnostem.

- Jaké jsou další plány na vývoj Hamiltonu?

Pokud mohu jako lokální partner hovořit za vývojáře Visicom Slovakia, pak se neustále rozšiřuje funkcionalita řešení, aby pokrývalo většinu různordých požadavků zákazníků standardními vlastnostmi a nikoli dodatečnými úpravami. Klíčovou vlastností pro nadnárodní společnosti je také podpora vícejazykového prostředí. Dlouhodobě jsou implementovány prvky CRM. Vzhledem k omezenému výpočetnímu výkonu kapesních počítačů je ale potřeba psát vysoce efektivní kód a šetřit výpočetními zdroji zařízení, čemuž napomáhá důsledná modularita Hamiltonu.

Pro menši společnosti bude jistě atraktivní připravovaný kompletní outsourcing SFA systému (Sales Force Automation). Zde je vyvíjen systém "kouzelníků" pro prvotní naplňování databází a webové rozhraní zákaznické správy systému.... Hamilton má za sebou jen první kroky, ale jsou dlouhé a Hamilton běží pekelně rychle! Už je dost daleko a přesto je obzor stále v nedohlednu.