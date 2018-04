Haló, u telefonu je váš strážník

Okrskáři v Praze 10 jsou od včerejška k zastižení 24 hodin denně na mobilním telefonu. Vyťukat nebo vytočit číslo mobilního telefonu svého strážníka mohou od včerejška v případě potřeby obyvatelé Prahy 10. V Praze 6 se lidé v tísni mají možnost obracet nejen na okrskáře, ale i na takzvané rajonáře.

Obyvatelé Prahy 10 by se měli cítit bezpečněji. Pokud se stanou svědkem okradení člověka na ulici, nebo je v noci několikrát vzbudí hluk od sousedů - kdykoliv mohou zavolat svému strážníkovi. Těch je v desátém obvodě celkem 16 a od včerejška je každý z nich čtyřiadvacet hodin k dispozici na svém služebním mobilu. Ty městské policii věnovala městská část.

Jaká čísla mají strážníci v Praze 10



* Okrsek Vršovice I - Korunní, Šrobárova, Bělocerkevská, Bohdalecká, U Plynárny atd. - 603 360 837, 607 653747, 736 431 116



* Vršovice II - Šrobárova, Irkutská, Pod Rapidem, Průběžná, Bohdalecká atd. 603 325 301, 728 289 697, 723 848374



* Malešice I - Vinohradská, Nad Vodovoderm, Na Třebešíně, Malešická atd. 605 510247



* Malešice II - Počernická, Niederleho, Heldova, U Tvrze, Průmyslová, Černokostelecká atd. 728 548 286



* Strašnice I - Černokostelecká, Úvalská, Jižní spojka, V Korytech atd. 732 807 035, 605 301 856, 732 145 202



* Strašnice II - Karosářská, Průmyslová, Mokřanská, Švehlova atd. - 737628 665, 737 406 118



* Záběhlice - Jižní spojka, V Korytech, Práčská, Ke Spořilovu atd. 721 573 687



"Zjednoduší nám to práci. Zejména starší lidé raději hovoří s člověkem, kterého sami znají," řekl ředitel městské policie Prahy 10 Josef Farkaš.

Starosta Milan Richter podotkl, že z toho důvodu je také důležité, aby okrskáři ve svěřené oblasti bydleli. S postupným přidělováním obecních bytů městské policii by se to mělo podařit do poloviny příštího roku. "Chceme, aby žili s problémy toho místa," vysvětlil Richter.

Radnice pro lepší orientaci všechny okrskáře postupně představila v radničních novinách. Chystá také malou brožuru s jejich kontakty, kterou by měla dostat každá domácnost.



Okrskář a rajonář

Praha 10 tak činí po vzoru městských částí, kde strážníky zbavovali anonymity již dříve.

Například Praha 6 s tím přišla poprvé v roce 2001 a letos akci zopakovala. Kromě 32 okrskářů mají v šesté městské části od letošního jara ještě takzvané rajonáře. "To jsou takoví inspektoři životního prostředí v terénu. Řeší věci typu, že je někde nepořádek nebo poničená zeleň, to, co nespadá do kompetence městské policie," vysvětlil mluvčí Martin Šalek.

Jinde to na městské policii zůstává. Podle jejího ředitele Vladimíra Kotrouše řeší i kuriózní záležitosti: jednají s Dopravním podnikem, jestli by nemohl mít autobus v okrajové části Prahy kratší intervaly, řeší, co s gumou, která vyčuhuje z kolejí a o kterou lidé zakopávají, nebo jestli by se nemohla změnit otevírací doba v obchodě.



Na sídlišti kudlou do krku

Největší význam proto podle Kotrouše mají strážníci okrskáři v okrajovějších částech města, jako jsou Klánovice, Přední Kopanina nebo třeba Dubeč, kde je méně obyvatel.

"My spravujeme jedenáct městských částí od 150 do 2500 obyvatel, kde své strážníky znají," podotkl Petr Schejbal, zástupce ředitele městské policie Prahy 15.



Nejhorší to mají okrskáři na sídlištích, kde bydlí deset tisíc obyvatel, jako třeba na Dědině. Příkladem je zkušenost okrskáře Romana Vyšaty, který si ve službě vykoledoval bodnutí nožem do krku.Jestli lidé znají svého strážníka, to závisí na městských částech. Městská policie na propagaci nemá peníze. Řada obvodů své strážníky podporuje i jinak. Praha 10 strážníkům věnovala kameru ke zdokumentování přestupků. Praha 6 podle mluvčího Šalka strážníkům dala vysílačky a přidělila jim i byty.Například Praha 15 a 22 okrskářům věnovala čtyři dalekohledy, dva z nich s nočním viděním. "Zejména v noci nám pomáhají zamezit zakládání černých skládek, odhalit vykrádání aut či vandalství," pochvaloval si zástupce ředitele městské policie Prahy 15.