Haló, Mexiko, jak mě slyšíte?

Mobilní sítě v regionu

Operátoři bezdrátových sítí v Mexiku

Postřehy a praktické rady

Obecných rozdílů oproti službám, na které jste zvyklí, existuje z pohledu laika hned několik. V telefonech neexistují SIM karty, zdejší operátoři provozují tzv. národní roaming, díky čemuž budete šťastným majitelem služby, která vám umožní dovolat se v celé zemi. Bohužel však platíte nejen za odchozí, ale taktéž za příchozí hovor a to ve výši poloviny tarifu za hovor odchozí. Operátoři navíc neposkytují žádné zvláštní služby, to je však dáno charakteristikou jejich sítí. Systém CDMA toho totiž ve srovnání s GSM moc neumí.Mexické mobilní sítě fungují na principu CDMA (Code Division Multiple Access) a jeho variací, což je celoamerický standard specifický pro tento kontinent. Zatímco v USA už existují i sítě GSM1900, v zemích Latinské Ameriky jsou zatím v komerčním použití pouze sítě 800 MHz (analog) a 800 MHz (CDMA digital). Mexiko pak bude první zemí v této oblasti, kam se GSM1900 rozšíří. První síť se již začala stavět a v komerčním použití by měla být na podzim tohoto roku.Mexiko má 102 milionů obyvatel a ti si mohou vybrat ze 4 operátorů mobilních sítí: Telcel, Iusacell, Nextel a Pegaso. Dle dostupných informací je nejrozšířenějším operátorem Telcel s dvanácti miliony zákazníků a to díky nejlepšímu celonárodnímu pokrytí a nejnižším cenám.Těžko říci, zda tomu tak je, pravdou ale zůstává fakt, že produkty této firmy jsou k dostání téměř všude, přičemž reklama na ně je velmi rozšířená. V takové situaci se člověku vnucuje pocit, že Telcel je snad jediným operátorem v zemi, ale to samozřejmě není pravda.Přijedete-li do Mexika vyzbrojeni zkušenostmi uživatele GSM v Evropě a očekáváte podobnou situaci, čeká na vás buď velké zklamání anebo zajímavá, nová a dosud nepoznaná situace. Záleží na tom, nakolik jste dobrodružné povahy a jestli využijete našich dobře míněných rad a zkušeností. Zkusíme vám nyní pomoci vyhnout se chybám, kterých jsme se my sami dopustili.

Nepočítejte s tím, že vám personál v obchodech jakkoli poradí, většina prodejců je totiž dost špatně informovaná a ví nanejvýš to, jak vypadají jednotlivé telefony. Lámat z nich jakékoli další informace je ztrátou času a to i v případě, že mluvíte španělsky. Ostatně jen výjimečně narazíte na někoho, kdo mluví anglicky, a kromě toho, že si telefon můžete nastavit do angličtiny, systém s vámi hovoří ve španělštině.

Přejete si předplacenou službu?

Přijeli jste tedy do Mexika a máte zájem pořídit si předplacenou službu některého z operátorů. My jsme za vás vyzkoušeli produkty dvou firem – Amigo (Telcel) a Viva (Iusacell) a to z několika hlavních důvodů. Jejich celonárodní pokrytí je nejlepší, ceny za hovor jsou srovnatelné a většina mobilních telefonistů jsou zákazníci těchto operátorů. Navíc dobíjecí kupóny se dají zakoupit ve většině novinových stánků.

Nextel předplacené služby neposkytuje a firmu Pegaso jsme se neodvážili vyzkoušet z jediného důvodu, disponuje totiž mottem „Klub rádiových uživatelů“, což pro Evropana zní téměř obskurně a nás to poměrně vyděsilo.

Telcel a jeho Amigo

Zcela jistě nejlevnější cestou k předplacené službě je Amigo firmy Telcel. Prodává se stylem balíčků, jež obsahují telefon plus číslo a určitou výši kreditu zdarma.Amigo existuje v 6 různých variacích a vybrat si můžete buď podle toho, jaký chcete telefon, anebo podle výše kreditu zdarma. Nejlevnější balíčky obsahují Ericsson A1228d za cenu cca 105 USD (včetně 100 USD kreditu) a Ericsson KF 788 (vypadá jako evropská T18) ve stejné specifikaci. Naopak nejdražším balíčkem je ten s Motorolou StarTac, k dostání za cca 200 USD (včetně 30 USD kreditu). Příznivci značky Nokia si mohou koupit balíček s telefonem Nokia v Evropě známým pod číslem 5110 (za cca 150 USD včetně 30 USD kreditu). My jsme volili dle výše volného kreditu a zakoupili telefony Ericsson. Z Evropy jsme byli zvyklí na hi-tech přístroje firmy Nokia a po prozkoumání těchto Ericssonů jsme byli zcela zdrceni. Pravda, nečekali jsme nic úžasného, ale mysleli jsme si, že čas a budík jsou dnes standardní součástí všech telefonů, stejně tak jako informace o zmeškaných hovorech. Navíc jsou tyto telefony od Ericssonu složité na ovládání a výdrž baterie je katastrofálně nízká.

Naopak Motorola StarTac a je téměř shodná s evropskými modely. Dáváte-li přednost kvalitám telefonu před výší kreditu zdarma, pak doporučujeme ty nejdražší Amigo balíčky. Míníte-li cestovat po Mexiku, musíte si při nákupu dalšího kreditu dát pozor na to, v jaké oblasti země se právě nacházíte. Mexiko je totiž u Telcelu rozděleno na několik regionů a v každém takovém regionu si tudíž musíte koupit příslušný kredit. Zjistili jsme sice, že telefonovat můžete s kreditem z jakéhokoli regionu, avšak za vyšší cenu. Co se týká sítě firmy Telcel, její možnosti a celková kvalita vás zřejmě zklame tak, jako zklamala nás. Pokrytí se omezuje pouze na obydlené části Mexika, pokrytí na dálnicích a silnicích je nevyhovující, takže musíte počítat s tím, že například více než polovinu celé dálnice mezi Mexico City a turistickým letoviskem Acapulco (zhruba 5 hodin jízdy autem) nebudete mít signál a telefon se odhlásí ze sítě. Signál ve městech a přilehlých oblastech je dobrý, ve většině velkých měst jako je Monterrey, Guadalahara, Puerto Vallarta a Acapulco se dovoláte docela bez problémů (počet uskutečněných hovorů z 10 pokusů je více než 6). V hlavním městě Mexico City, s počtem obyvatel 12 milionů, je situace poněkud odlišná, zejména v centru města v podstatě kritická. Počet uskutečněných hovorů z 10 pokusů je nula (uvnitř budov) až dva (venku). Dovolat se kamkoli je téměř nemožné a povede-li se to, hovory padají. Nám se zatím nepodařilo uskutečnit zde jediný hovor bez problémů. Většina pokusů končí již po vytočení čísla a to v podobě různých hlášek na displeji, nejčastěji je to „Cannot place call“ a občas displej zcela zčerná. Jen zřídka vám telefon prozradí, jak to vlastně je - „System busy“. Celý problém samozřejmě vězí v přetížení sítě a její nedostatečné kapacitě vůči počtu uživatelů. Navíc pouze část sítě Telcel je digitální, takže většina telefonátů se uskutečňuje v síti anologové (po vytočení čísla a odeslání se na displeji namísto písmena D (digital) objeví A (analog) a hovor je okamžitě přerušen).

Pokud tedy plánujete svůj pobyt v Mexico City, Telcel vám bude téměř k ničemu. Na vaši oblíbenou SMS službu můžete taktéž zapomenout, Telcel ji poskytuje pouze pro zákazníky s paušálem. Aby vám to ale nebylo líto, vězte, že ani tehdy tato služba nefunguje, zkoušeli jsme to s Nokií řady 8xxx, která nám povolila vyťukat nanejvýš dvě slova a při odeslání pak telefon vždy prohlásil „Message sending failed“.

Viva Iusacell!

Iusacell prodává svoji předplacenou službu Viva za blíže nespecifikovaných podmínek. Zatím jsme viděli pouze jeden Viva kit a to s nevábně vyhlížejícím telefonem podivné značky. Vzhledem k předchozím zkušenostem jsme se tedy nezajímali o podrobný popis tohoto balíčku.Raději jsme se poohlédli po telefonech nám známých značek a bližší informace o možnostech služeb operátora s nimi spojených. Příjemným překvapením pro nás byla možnost zakoupit si jakýkoli telefon v nabídce firmy s tím, že nám ten přístroj zdarma naprogramují na Viva službu. Pravda, tento postup je sice dražší, ale zato víme, co jsme koupili. Vybrali jsme Motorolu StarTac za 200 USD a Motorolu V-series za 250 USD, což jsou jedny z nejdražších a nejkvalitnějších modelů. Samozřejmě si můžete zakoupit i levnější přístroje, ale musíte pak počítat s jejich omezenými funcemi.

Při nákupu telefonů a kreditu jsme se dále dozvěděli, že Iusacell síť je pouze digitální, počet uživatelů prý není tak vysoký, aby přesahoval kapacitu sítě, a Iusacell taktéž poskytuje celonárodní roaming. Celonárodní pokrytí je téměř shodné s pokrytím Telcelu, přičemž opět nepočítejte s voláním na silnicích a většině dálnic. Kvalita sítě v Mexico City je více než dobrá. V centru města zatím nespadl ani jeden hovor a dovolali jsme se vždy na první pokus. Displej ukazuje téměř vždy plné pokrytí, přičemž koresponduje téměř do detailů s ukazatelem pokrytí na displeji telefonů od Telcelu. Dalším překvapením je možnost dovolat se uvnitř budov a to dokonce i ve výtahu. Kvalitu sítě v jiných velkých městech jsme zatím neměli možnost vyzkoušet, avšak nebojíme se. Funguje-li síť dobře v přelidněném hlavním městě, neexistuje důvod, proč by neměla fungovat stejně dobře i jinde. Co se týká SMS, musíme vás zklamat, Iusacell zatím tuto službu poskytuje pouze u paušálu s tím, že situace se má v rozmezí několika měsíců změnit. Dle informací majitelů paušálů SMS funguje docela dobře, i když ne stoprocentně.

Pokus o srovnání

Je libo něco jiného?

Dle výše uvedeného srovnání obou služeb si nyní můžete vytvořit vlastní názor. Ptáte-li se, kdo to vyhrál u nás, pak vězte, že Iusacell a to stylem K.O. Přihlásit ho do souboje s Telcelem nás sice stálo vyšší investice (Telcel nastoupil téměř zdarma), ale nakonec předvedl smrtelný úder – nemožnost uskutečnit hovor. I když Telcel není vůbec špatným soupeřem, svými kvalitami přece jen zaostává. Vám všem, kteří chcete svůj telefon opravdu a plně použít, musíme doporučit Iusacell. To platí alespoň do té doby, než bude v provozu první síť GSM1900, tu totiž bude provozovat právě Telcel a pak se karta zřejmě obrátí.Pokud máte zájem vyzkoušet si něco jiného, než je obyčejný mobilní telefon, pak vězte, že v Mexiku máte možnosti, o kterých jste zatím možná vůbec netušili, že existují. Například Telcel nabízí komunikaci na dvousměrných vysílačkách typu Walkie-Talkie (od Motoroly), což jsou vylepšené verze jednosměrných vysílaček na krátkou vzdálenost. Taktéž pager je v Mexiku velmi oblíbenou záležitostí, kterou nabízejí všichni zdejší operátoři. Navíc, pokud jste výhradním zákazníkem firmy Telcel a přejete si mít všechny tyto služby hezky pohromadě, Motorola vyrábí zajímavé hybridy kombinující vysílačku a mobilní telefon. V ulicích jsou k vidění všechny kombinace. Většina byznysmenů je vyzbrojena jak mobilem, tak vysílačkou a pagerem. Takže možností, jak bezdrátově komunikovat, je v Mexiku více než dost. A když je nejhůř, telefonní budky firmy Telmex (státní telekom) jsou na rohu každé ulice.