Haló, Maďarsko?! Tady Oskar, slyším Vás.

Několik čtenářů se nás ptalo, jak je to s Oskarovým tarifem Slyším Vás a volnými minutami do Maďarska. Pokud vás předešlá věta poněkud vyvedla z míry, zde je vysvětlení. Tato otázka totiž napadne nejednoho zvědavého čtenáře Oskarových reklamních materiálů, když u popisu tarifních plánů nalezne větu: "U tarifu Slyším Vás nejsou ve volných minutách zahrnuty hovory mimo špičku z mobilu na mobil v ČR, všechny mezinárodní hovory kromě hovorů do Maďarska mimo špičku a přenos datových souborů a faxových zpráv mimo špičku."

Zapomeňme na to, jak podivně tato zvláštní specialita působí. Pokud si tedy řeknete, že nejde o vtip, ale o seriózní dárek od Oskara pro ty, kteří potřebují volat do Maďarska, možná se začnete o celou věc zajímat podrobněji. Zvláště pokud patříte právě ke skupině lidí, kteří si do Maďarska mimo špičku rádi zavolají. Jak je to tedy s tarifem Slyším Vás a hovory do Maďarska.

Předně, pokud chcete volat do zahraničí, musíte si zavolat na OskarLinku a oznámit, že byste si rádi aktivovali Volání do zahraničí. Potom stačí jen složit zanedbatelnou zálohu 5000,- korun a můžete volat. V případě, že máte tarif Slyším Vás a zavoláte do Maďarska mimo špičku (v době mezi 18:00 a 8:00 nebo o víkendu či svátku), bude se vám čas odečítat z volných minut a vy nebudete nic platit. Samozřejmě jen v případě, že ještě volné minuty máte. U tarifu Slyším Vás jich máte k dispozici třicet pět na měsíc.

Podle vyjádření Oskara tato možnost bez problémů funguje, za poslední měsíc bylo s využitím volných minut do Maďarska spojeno přes 170 hovorů. Pokud tedy máte s někým v Maďarsku nějaké zvláštní vztahy, pořiďte si Oskarův tarif Slyším Vás za pouhých 10 korun měsíčně, složte zálohu 5000,- na mezinárodní hovory a povídejte si s Maďarskem každý měsíc 35 minut zadarmo. Tato možnost platí jak pro pevnou linku, tak i pro volání do mobilní sítě.