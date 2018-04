Halfrate a Enhanced Fullrate - co to je?

O technologii EFR, tedy Enhanced Full Rate, se bude zakrátko i u nás intenzivněji hovořit v souvislosti s jejím zprovozněním v síti EuroTel GSM Global. Už tedy i pro nás začíná být EFR zajímavé a je tedy dobré, abychom viděli i maličko do technického pozadí této zajímavé služby.

Podle standardu pro GSM se jako vzorkovací frekvence pro digitální přenos hlasu používá 13 kilobitů za vteřinu. Vzhledem k tomu, že šířka jednoho timeslotu je 22,8 kilobitu/s, schází tu 9,8 kilobitů/s - ty jsou používány pro chybovou korekci přenášených dat. Tomuto řešení se nyní říká Full rate (FR) - český ekvivalent si nedovolím odhadnout, nejzvukomalebnější mi přijde "plná rychlost", což ovšem nevystihuje podstatu věci.

S rozvojem kompresních technologií a z miniaturizací výkonných čipů, které umožňují nasazení komplikovanějších algoritmů i v malých mobilních telefonech, začala na dveře klepat možnost nasazení lepších kompresních algoritmů, jež by lépe využily předem danou šířku datového toku v jednom logickém GSM kanálu.

Cesty vývoje komprese přenášeného hlasu se rozdělily do dvou směrů - jednak do vývoje algoritmu pro vyšší kvalitu přenášeného hlasu se zachováním dnes dedikované datové šířky, jednak do zúžení datové šířky nutné pro přenos jednoho hovoru pokud možno s co nejmenší kvalitativní ztrátou oproti full rate.

Zatímco první varianta tedy znamená radikální zvýšení kvality hovoru, čímž se mobilní telefon dostává na a často i nad úroveň klasické telefonní sítě, druhá varianta znamená možnou úsporu prostředků sítě, kdy lze na jednom fyzickém kanále přenášet dvojnásobek hovorů - a to za pomoci snížení kvality hovoru oproti stávající full rate. Vše bude více jasné při pohledu na následující ilustrační obrázek:

Technologii zkvalitnění hovoru při ponechání stávající 13 Kbit/s datové šířky logického kanálu, se říká- tedy zkráceně EFR. Podstatně vylepšené kódování řeči způsobuje výrazně vyšší kvalitu přenášeného zvuku, jenž tak předstihuje i nejkvalitnější zahraniční telefonní sítě. O srovnání s kvalitou v síti SPT Telecom netřeba diskutovat.

Pozor, codec - tedy jednotka pro kódování a dekódování s algoritmem - je opravdu optimalizován pro přenos řeči, nikoliv již například pro hudbu!

Halfrate (HR) je naopak algoritmus určený k zvýšení kapacity sítě. Chybová korekce i komprese hovoru mají poloviční bitovou délku, tedy do jednoho fyzického kanálu se místo stávajících 8 hovorů vejde hovorů 16 - dvojnásobek. Díky novému codecu je snížení kvality hovoru údajně málo znatelné. Sám jsem ale neměl nikdy možnost to posoudit v praxi, takže nevím.

Rozdíl mezi EFR a HR je tedy zřejmý - jak v technologii, tak v praktickém použití. Je nutno si také uvědomit, že pro využívání těchto technologií musí být uzpůsoben jak mobilní telefon, tak síť - část moderních telefonů přitom dovoluje technologii EFR využívat.

Ve světě je jen málo operátorů, kteří EFR nasadily - vzpomínám si na finskou Soneru a britský One2One. EFR technologie je například u One2One nabízena za příplatek s tím, že je vhodná především pro business uživatele. O aplikaci technologie HR se zatím nikdo nepokusil - například v Německu operátoři argumentují tím, že snížení kvality hovoru by uživatelé nepřivítali. Samozřejmě, vzhledem k úspoře prostředků sítě, se zde nabízí cesta, dávat za použití HR slevy. To se ale operátorům asi příliš nechce.

V každém případě všechny tři technologiie - full rate, enhanced full rate a half rate mohou vedle sebe koexistovat v jedné síti. Bohužel zatím jen málo výrobců mobilních telefonů věnovalo dostatek pozornosti a například u telefonu Nokia 6110 se EFR nebo HR zapíná kódy, jež nejsou v manuálu vůbec popsány.

Zavedením Enhanced Full Rate v síti EuroTelu se samozřejmě výrazně zvyšuje kvalita hovoru - hovor se stává jasnějším, hlas přirozenějším. To vše ovšem platí jen v místech s dobrým signálem. Při chybovosti hovoru, slabém signálu, kdy je hovor beztak nekvalitní, vám žádná EFR nepomůže...