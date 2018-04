Haier Penphone P5 - úzký jako pero (preview)

Značka Haier je známa především spotřební elektronikou od klimatizací, chladniček po žehličky a televizory, které se prodávají i v Evropě. Naopak mobilní telefony této značky jsou v Evropě téměř neznámé. V domovské Číně se však Haier řadí mezi největší producenty mobilních telefonů a jeho produkty patří k nejlevnějším na tamním trhu. Vedle telefonů pracujících ve standardu GSM nabízí Haier i přístroje pro pásma CDMA. Mobilní telefony Haier se mohou pochlubit řadou unikátních řešení, jak dokazuje i právě představená novinka.

Telefon, ukazovátko a záznamník

Nový model Haieru nezapře originální styl. Výrobce uvedl vskutku neotřelý pohled na to, jak může vypadat mobilní telefon. Výrobce jej nazývá Pen-Phone Times, tedy pero, telefon a hodinky v jednom. A proto má přístroj na zadní straně sponu, takže je možné jej nosit v kapse u košile jako psací pero. Vedle základní funkce mobilního telefonu byste ale v tomto přístroji hledali psací pero marně. Poznámky totiž nový Haier přijímá jen v hlasové podobě, a to do celkové délky patnácti minut. Další zajímavou manažerskou funkcí je laserové ukazovátko a nemohou chybět ani hodinky, jak již z názvu celého zařízení vyplývá.

Už jste viděli užší mobilní telefon?

Haier P5 je s jistotou nejužší mobilní telefon na světě, jeho šířka je pouze 27 milimetrů, což je méně než dvě SIM karty vedle sebe. Na výšku dosahuje třinácti a půl centimetru, což je přibližně stejně jako například dobře známá Nokia 6310i. Telefon pracuje v pásmech GSM 900 a 1800 MHz, a tak ho bez problému můžete použít i u nás, pokud ovšem telefonu budete rozumět. Vedle zjednodušené a tradiční čínštiny bude telefon podporovat jen angličtinu. Výrobce však pro oba jazyky slibuje prediktivní vkládání textu I-Tap. Do telefonního seznamu novinky se vejde 300 položek, které lze třídit do skupin. Na příchozí hovor by měla upozornit jedna z pětatřiceti vestavěných polyfonních melodií, další je pak možné obdržet pomocí textové zprávy, podobně jako obrázky a animace. Nový Haier má překvapivě barevný displej, ten však má rozlišení pouhých 15 x 16 obrazových bodů. Vzhledem k miniaturním klávesám jistě přijde vhod možnost vytáčet telefonní čísla pomocí hlasových povelů. Samotných kláves je na telefonu minimum, vedle alfanumerických již jen dvě pro příjem a ukončení hovoru a čtyřsměrná kurzorová klávesa.

Červená varianta je pro manažerky, tmavě modrá pro kolegy opačného pohlaví. Výrobce dále nabízí zlatou a stříbrnou variantu.

Nový Haier by se jistě mohl přihlásit do soutěže o nejmenší mobilní telefon na světě. Se standardní baterií Li-Ion 420 mAh váží pouhých 66 gramů a jeho rozměry jsou 135 x 27,2 x 17,9 milimetru. Na příjmu by měl vydržet 70 - 120 hodin, popřípadě až 240 minut hovoru. Cena tohoto netradičního telefonu je v přepočtu přibližně jedenáct tisíc korun. Zatím se tento telefon prodává jen v Asii.

Haier nabízí i další „extrémní“ mobily

V sortimentu Haieru nalezneme také zřejmě nejtenčí mobilní telefon na světě - HK3000, ten se ovšem nesnaží svým vzhledem zakrýt svůj asijský původ, v Evropě by se asi moc nelíbil (článek o tomto telefonu najdete zde). Další unikát představuje model HY2000, který jako jeden z prvních GSM přístrojů nabízel možnost připojení externího fotoaparátu, ten ovšem nesloužil k zhotovení zpráv MMS (ty v té době ještě žádný operátor nenabízel), ale pouze k uložení fotky na displej telefonu (ten byl mimochodem černobílý), nebo k odeslaní pomocí e-mailu. Tento přístroj nabízel i paměť na sto polyfonních melodií, čtrnáct her a nechyběl samozřejmě e-mailový klient.

S tímto Haierem se budete zanedlouho moci setkat i u nás. Bude se ale jmenovat Alcatel OT320 a jeho původ musíme hledat u taiwanské společnosti GVC.

Haier patří i mezi průkopníky véček s integrovanou anténou, ta se dají nyní na čínském trhu pořídit v přepočtu i pod pět tisíc korun. Příkladem budiž model T8000, který si můžete prohlédnout na obrázku. Zajímavostí je, že v široké paletě mobilních telefonů Haier najdeme všechny způsoby prediktivního vkládání textu, tedy vedle T9 také Zi a I-Tap. Haier zatím své mobilní telefony do Evropy nevyváží, přesto si jeden z jeho modelů budete za nedlouho moci koupit i u nás. Model D3000 totiž není nic jiného než připravovaný Alcatel OT320, jeho původ však budeme muset hledat u společnosti GVC, která jej vyrábí například i pro LG.

Na prvních dvou obrázcích je jedno z véček "bez antény", které Haier nabízí, v tomto případě se jedná o model T8000. Na třetí fotografii pak je starší model HY2000, který již před dvěma roky nabízel připojení fotoaparátu. Výsledné obrázky byly ale jen černobílé a buď je šlo použít jako tapetu displeje, nebo je bylo možné odeslat pomocí e-mailového klienta. V té době se o MMS jen mluvilo.