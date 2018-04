Haier P6 - telefon jako pero podruhé (první informace)

Čínský výrobce mobilních telefonů Haier před časem uvedl model P5 (informovali jsme vás o něm zde), který se mohl pochlubit unikátní koncepcí ve tvaru psacího pera i se sponou pro zastrčení do kapsy u košile. Haier P5 se díky své koncepci stal jednoznačně nejužším mobilním telefonem na světě. Telefon sklidil poměrně značný ohlas a začal se dodávat i do Evropy, konkrétně do Itálie a Velké Británie. Zejména v prvně jmenované zemi se setkal s kladným přijetím a dosáhl značné obliby. Co je populární, toho se výrobce nechce jen tak vzdát. Tak je tomu i s mobilem ve tvaru pera od společnosti Haier. Tento čínský výrobce připravil na letošní rok nový model P6, který využívá stejnou koncepci, ale doznal změn vzhledu. Nový Haier P6 také nabízí, oproti předchůdci, jednu funkci navíc.

Už ne nejtenčí mobil na světě

Nový Haier P6 oproti předchůdci trochu povyrostl a už se nemůže pochlubit titulem nejtenčí mobil na světě. Přesné rozměry inovovaného modelu jsou i tak velmi zajímavé, i když již ne tak šokující, jako u předchůdce. Na výšku Haier P6 měří nezanedbatelných 137 milimetrů, to je na dnešní poměry docela dost. Šířka a hloubka Haieru P6 má hodnoty 30,6 a 19,7 milimetru. To jsou vyšší čísla, než u předchozího modelu, který je ve všech parametrech menší. Předešlý model je také o pět gramů lehčí, hmotnost novinky je 80 gramů. Haier P6 je vybaven baterií s větší kapacitou než předchůdce - Li-Ion 580 mAh. Novinka by měla mít ale stejnou výdrž jako model P5, tedy 70 - 150 hodin v pohotovostním stavu a dvě až dvě a půl hodiny hovoru.

Výbava téměř stejná

Nový model P6 opět nemá barevný displej, který měl mít už předchůdce. Displej je kvůli šířce telefonu poměrně malý a nabízí rozlišení 102 x 64 obrazových bodů a stejně jako klávesnice má jasně modré podsvícení. Na displej je možné nastavit jeden z několika přednastavených spořičů. Nový Haier P6 nabízí také vestavěné hry. Další funkce obstarává hlasové vytáčení a hlasový záznamník (s kapacitou 15 minut). Jedinou změnou oproti předchůdci je hlasitý odposlech. Pro případné psaní textových zpráv je v telefonu připraveno prediktivní vkládání textu známé především z Motorol - iTAP. Haier P6 je stejně jako předchůdce dvoupásmový (900 a 1800 MHz) a na příchozí hovory nebo zprávy dokáže upozornit polyfonním vyzváněním. Haier P6 má v dolní části telefonu opět světelné ukazovátko.

Nový model se v Evropě bude nabízet znovu pouze v Itálii. Místo Velké Británie, kde se prodával model P5, bude novinka nabízena v Německu. Jeho cena by se měla pohybovat okolo 250 Euro tedy okolo 8000 Kč. U nás by se mohl Haier P6 objevit, stejně jako jeho předchůdce, v rámci šedého dovozu.