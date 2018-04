Haier: CDMA telefony, co umí něco navíc

Značku Haier si možná pamětníci spíše přiřadí k ledničkám než k mobilním telefonům. Na světových výstavách se s ní ale setkáváme poměrně pravidelně. Není divu, Haier se totiž zaměřuje především na tzv. OEM produkci. Takže není náhoda, že některé jeho produkty až nápadně připomínají přístroje, které v Česku známe pod mnohem slovutnějšími značkami. A právě proto jsme nemohli nechat tento stánek bez povšimnutí, třeba se s některými jeho telefony brzy setkáme.

A ještě jeden důvod jsme měli, značnou část produkce Haieru tvoří telefony pro sítě CDMA, zejména přístroje pro variantu EV-DO. Tyhle sítě v Česku provozuje Telefónica O2 a také U:fon. Zelený operátor byl dokonce to první, co si zástupci společnosti na stánku vybavili, když jsme prozradili, že jsme z Česka. Možná se tedy máme nač těšit.

Duální, barevný nebo třeba islámský

Kolekce CDMA telefonů Haier je skutečně hodně široká a naznačuje, že nemusí jít jen o levně vypadající nevybavené přístroje. Jednoznačně největší pozornost na sebe připoutal model označený jako CG200. Ten si totiž poradí s CDMA sítí a zároveň s GSM. O duálních telefonech pro CDMA se mluví už delší dobu, ale tohle byl jeden z prvních funkčních modelů, který jsme mohli vidět na vlastní oči.

Podobně jako některé telefony pro GSM je i CG200 vybaven dvěma sloty pro SIM karty. V tomto případě je ale jedna GSM, druhá CDMA. Obě karty mohou na sobě fungovat nezávisle, teoreticky může jít i o karty dvou různých operátorů. Duální telefon by se mohl hodit oběma českým CDMA operátorům – O2 by umožnil zkombinovat v jednom telefonu GSM hlas a CDMA data pro oblasti, kde nemá pokrytí 3G, U:fon by zase mohl smlouvou s některým z operátorů elegantně vyřešit například roaming.

Pokud jde o vzhled, CG200 se nijak zásadně neliší od přístrojů GSM nižší třídy. Dílenské zpracování Haieru je uspokojivé, telefon vypadal kompaktně a klávesy reagovaly, jak měly. Trochu zklamáním je v tomto směru jen pasivní displej. Pokud by se ale podařilo telefon nabízet za nějakou hodně atraktivní cenu, nemuselo by to zase tolik vadit.

Na první pohled hodně podobný předchozímu modelu je i C700, který zvládne dokonce několik frekvencí CDMA, což není úplně běžné. Ve standardní konfiguraci si poradí se sítěmi na frekvencích 450, 800 a 1 900 MHz. Docela dobře si ale umíme představit, že v U:fonově verzi by třeba 1 900 nahradila "jeho" 430 MHz. A před námi by se otevřela další možnost roamingu – operátorů, kteří podobně jako O2 postavili sítě na frekvenci 450 MHz, není po Evropě zase tak málo. V některých mimoevropských zemích jsou zase sítě na frekvencích 800 MHz.

Z českého pohledu za exotickou specialitku lze považovat islámský telefon C2200, který je vybaven kompasem ukazujícím za všech okolností polohu Mekky. Pro vyznavače Alláha je to bezesporu nepostradatelný pomocník, který navíc designově nevypadá úplně špatně. To ostatně platí i o hudebním telefonu C600, který by se určitě mohl s klidným svědomím postavit proti nejlevnějším zástupcům z řady XpressMusic od Nokie nebo Walkman od Sony Ericssonu.

Exkurzi do CDMA světa bychom mohli zakončit u přístroje, který by se v U:fonově nabídce vyjímal opravdu dobře. Jde totiž o telefon s velkým 3" dotykovým displejem, který nabídne podporu videovolání, přehrávání hudby a videa, MMS, wi-fi nebo třeba integrovanou GPS. Vše doplňuje 3Mpix fotoaparát, a především podpora EV-DO Rev. A. Takže by mohlo jít o další telefon s podporou U:fonova Fofr Internetu, dokonce v jeho rychlejší variantě.

Dvousimkové véčko, modem a Android

Haier, to pochopitelně nejsou jen CDMA přístroje, i když přiznejme si, že levných GSM telefonů byla v Singapuru záplava. Jenže i pro GSM má tento výrobce co nabídnout. Bylo by škoda přehlédnout například útlé véčko A66, které si poradí se dvěma SIM kartami současně. Přitom jsou jeho rozměry velmi akceptovatelné, stejně jako dílenské zpracování. Telefon nevrže, kloub funguje spolehlivě a přístroj dobře padne do ruky. Ve výbavě nechybí 2Mpix fotoaparát ani přehrávač hudby a videa. Samozřejmostí je pak podpora 3G sítí na obou kartách.

Zatímco výrobci z hlavní pětky prozatím s Androidem spíše koketují, a leckdy i zápasí, menší výrobci neváhají. Na stánku Haieru jsme tak nemohli přehlédnout zajímavý Android s označením H7. Telefon nabídne 2,8" dotykový displej, 2Mpix fotoaparát nebo podporu Bluetooth. Nechybí mu ani podpora wi-fi či integrovaná GPS. Vzorek vystavený na stánku byl sice vypnutý, ale naši domněnku, že jde jen o maketu, přítomní zástupci Haiera rezolutně vyvraceli s tím, že telefon je již plně funkční a připravený k výrobě.