Zhmotněný sen mobilních nadšenců je nepovedená zbytečnost

Chytré hodinky Haier Asu Watch nejsou ani příliš hezké, ani kompaktní. Vlastně by se daly snadno přehlédnout a v záplavě všemožné nositelné elektroniky přítomné na lasvegaském CESu hodit s ostatními nepříliš zajímavými produkty do jednoho pytle. Jenže to by byla chyba – Haier Asu Watch jsou totiž velmi zvláštní, a to tím, že mají vestavěný miniaturní projektor.

I kvůli jeho vestavbě mají vcelku mohutné tělo hranatých tvarů, na zápěstí jsou docela znát. Design rozhodně nemůžeme nazvat elegantním, ale svým způsobem má něco do sebe – hodinky mají hodně technicistní vzhled, který tak nějak koresponduje s výbavou. Projektor je v krajní části, displej tedy nemá v těle hodinek centrální pozici, design je tedy nesymetrický.

Samotný vestavěný projektor neslouží k tomu, aby hodinky promítaly obraz ze zápěstí třeba na zeď. Na to je projektor opravdu malý a vcelku málo výkonný. A navíc zcela nevhodně stavěný – je totiž udělaný tak, aby promítal obraz na hřbet ruky. Tady se mohou ukazovat všemožné informace, třeba aktuální tempo při běhání, informace o počasí a mnoho dalšího. Jen při demonstraci hodinek to úplně ne vždy fungovalo, takže jsme vlastně stále trochu zmateni, jak to přesně má fungovat. Zdá se ale, že hodinky umí na hřbet ruky promítat jen vybrané informace, ne vše, co menu obsahuje.

Promítaný obraz umožňuje i určitou úroveň interakce: poklepáním se lze přepnout mezi zobrazovanými daty v dané aplikaci. Ale víc toho asi hodinky zatím neumí, jinak je potřeba funkce ovládat přes jejich dotykový displej.

A právě v tom nedává celý koncept příliš smysl: téměř vše se stejně ovládá přes displej, který je kvůli projektoru v těle vlastně menší, než by mohl být – to proto, aby projektor vyrobil trochu větší obraz. Ale jen o malinko, navíc s omezenými možnostmi zobrazení údajů. Zapnutý projektor a svítící displej hodinek navíc budou jistě znamenat vysokou spotřebu energie a náročnost na výpočetní výkon, takže tyto chytré hodinky určitě nebudou rekordmanem ve výdrži. Ale jako koncept určitě zajímavé jsou. Uvidíme, třeba se Haier do budoucna poučí a hodinky s projektorem vylepší. Nám by se líbil pásek s projektorem, kdy by se celá záležitost dala přes promítaný obraz i ovládat – bez displeje, bez dalších zbytečností.