HAICOM HI-302 - GPS pro každý kapesní počítač

Společnost HAICOM Technology byla založena v roce 1990, sídlí kde jinde než na Tchai-wanu a zabývá se vývojem a výrobou příslušenství pro kapesní počítače - modemů, síťových karet a již zmíněných GPS přijímačů. Až doposud bylo většinou nutno u kapesních počítačů připojovat GPS externě nebo přes Compact Flash či PCMCIA redukci. HAICOM HI-302 je nejnovějším GPS přijímačem, který mohou bez redukce využívat všichni majitelé PDA zařízení vybavených slotem pro Compact Flash karty typu I, což platí i o noteboocích vybavených pouze PCMCIA slotem typu II, ve kterém lze přes velmi levnou PCMCIA-CF redukci (cca 300,- Kč) pracovat s Compact Flash kartami typu I. Samotný přijímač pochopitelně nelze do CF karty typu I nacpat (takové technologie zatím opravdu nejsou běžně k dispozici), proto se budete muset smířit s krabičkou obsahující integrovanou anténu a samotnou elektroniku GPS přijímače.



HAICOM HI-302 je klasický 12ti kanálový GPS přijímač a obsahuje samozřejmě i vstup pro případnou externí anténu. Přijímač zvládne změřit výšku až do 18 km a rychlost do 514 m/s, přesnost zařízení je udávána 10 m u měření pozice. Zatím není ověřeno, zda bude HAICOM HI-302 spolehlivě fungovat i v některých kapesních počítačích s EPOC32, každopádně například špičkový cestovní elektronický atlas RoutePlanner Millenium je všeobecně schopen s GPS přijímači spolupracovat. HAICOM HI-302 se v budoucnu bude zřejmě standardně dodávat s mapovacím softwarem pro PocketPC nebo Palm, zatím je software ale pouze jako součást volitelného příslušenství. Známa není ani cena tohoto zajímavého GPS přijímače, necháme se tedy překvapit.