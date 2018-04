HAICOM GPS v prodeji v České republice

Interface:

USB - HI-202E

RS-232 (9 pinový konektor cannon pro data a PSII pro napájení) - HI-201E



Formát výstupních dat:

NMEA 183 v. 2.2 (věty GGA, RMC, GLL, VTG, GSA, GSV) rychlost přenosu dat je 4800 baud 8N1



Start:

studený (GPS se nepoužívala déle než 2 týdny) do 75 s

teplý (bez efemerid) do 40 s

teplý (s efemeridami) do 8 s

po ztrátě satelitů 100 ms



Přesnost:

- horizontální lepší než 25 m v 95%

- vertikální lepší než 40 m v 95%

- rychlost lepší než 0.1 m/s v 95%

Přesnost DGPS:

- horizontální lepší než 2 m v 95%

- rychlost lepší než 0.05 m/s v 95%



Omezení:

- nadmořská výška menší než 18000m

- rychlost menší než 1600 km/h

- zrychlení menší než 4 G



Rozměry: 58 x 40 x 22 mm

Váha: 25g

Napájení: 3,3V až 8V

Příkon: 265 mW

Provozní teplota: -40 až 85o C

Vlhkost vzduchu: do 90%

Citlivost integrované antény: minimálně -165dBW